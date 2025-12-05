ETV Bharat / bharat

બિહારમાં NIAના દરોડા, 1 કરોડ રૂપિયા રોકડા, હથિયારો અને દારૂગોળો જપ્ત, બેની ધરપકડ

શસ્ત્રો અને દારૂગોળાની દાણચોરીના કેસના સંદર્ભમાં NIAએ બિહારના ત્રણ જિલ્લામાં દરોડા પાડ્યા. આ કાર્યવાહીમાં બે આરોપીઓની ધરપકડ કરવામાં આવી.

બિહારમાં NIAના દરોડા
બિહારમાં NIAના દરોડા (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : December 5, 2025 at 1:13 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

શેખપુરા: NIAએ બિહારમાં હથિયારોની દાણચોરીના કેસમાં એક મોટી કાર્યવાહી હાથ ધરી. તેણે રાજ્યના ત્રણ જિલ્લાઓમાં સાત સ્થળોએ આશરે 12 કલાક સુધી દરોડા પાડ્યા. આ કાર્યવાહીમાં બે આરોપીઓની ધરપકડ કરવામાં આવી. આ કાર્યવાહી 4 ડિસેમ્બરના રોજ થઈ હતી, અને NIAએ સોશિયલ મીડિયા દ્વારા આની જાહેરાત કરી હતી.

શસ્ત્રો અને દારૂગોળાની દાણચોરી: NIAના જણાવ્યા અનુસાર, સંગઠિત ગેરકાયદેસર હથિયારો અને દારૂગોળાની દાણચોરીના કેસના સંદર્ભમાં બિહાર, હરિયાણા અને ઉત્તર પ્રદેશ સહિત ત્રણ રાજ્યોમાં 22 સ્થળોએ દરોડા પાડ્યા બાદ ગુરુવારે ચાર આરોપીઓની ધરપકડ કરવામાં આવી હતી.

પટણામાં એકની ધરપકડ: NIAની 22 ટીમોએ બિહારના નાલંદા, શેખપુરા અને પટણા જિલ્લામાં સાત સ્થળોએ દરોડા પાડ્યા. NIAએ પટણાથી શશી પ્રકાશની ધરપકડ કરી. નાલંદામાં બિહાર પોલીસ સ્ટેશનના બારાદરી વિસ્તારમાં મોહમ્મદ પરવેઝના ઘરે અને ભગવાન બિઘા ઓપીમાં રાજેન્દ્ર યાદવના ઘરે દરોડા પાડવામાં આવ્યા હતા. દરોડા બાદ આ વ્યક્તિઓની પૂછપરછ કરવામાં આવી હતી.

નાલંદામાં શસ્ત્રોની દાણચોરીનો કેસ બહાર આવ્યો: 23 જુલાઈ, 2025 ના રોજ, નાલંદા પોલીસ અને સ્પેશિયલ ટાસ્ક ફોર્સ (STF) એ સોહરાઈ પોલીસ સ્ટેશનના આશા નગરમાં અભિજીત કુમાર ઉર્ફે રોબિન રાયના ભાડાના ઘરમાંથી 717 જીવંત કારતૂસ જપ્ત કર્યા. ભગવાન બિઘામાં તેના ઘરમાંથી 117 ગોળીઓ જપ્ત કરવામાં આવી હતી. પોલીસે આ કાર્યવાહી કૈમુરના મોહનિયામાં તે ઉત્તર પ્રદેશથી પરત ફરી રહ્યો હતો ત્યારે હાથ ધરી હતી.

શેખપુરામાં NIAનો દરોડો: શેખપુરા જિલ્લાના સિરારી પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારમાં ભદૌસ અને જયમંગલા ગામોમાં શસ્ત્રોની દાણચોરી કરનારાઓના ઘરે દરોડા પાડવામાં આવ્યા હતા. ગુડ્ડુ સિંહ ઉર્ફે રવિ રંજનની ધરપકડ કરવામાં આવી હતી. ટીમે તેના ઘરેથી એક બ્રેઝા કાર પણ જપ્ત કરી હતી. દરોડા દરમિયાન, ટીમે ઘણા મોબાઇલ ફોન પણ જપ્ત કર્યા હતા, જેમાં ગુનાહિત પુરાવા હોવાની શંકા છે.

શસ્ત્રો અને દારૂગોળો જપ્ત: ગુડ્ડુ સિંહ અને તેના સહયોગીઓના 22 સ્થળોએ દરોડા પાડવામાં આવ્યા હતા. એક કરોડ રૂપિયા અને મોટી માત્રામાં શસ્ત્રો અને દારૂગોળો જપ્ત કરવામાં આવ્યો હતો. ઘણા ડિજિટલ ઇલેક્ટ્રોનિક ઉપકરણો પણ જપ્ત થયા હોવાના અહેવાલ છે. તેના ઠેકાણા પરથી નકલી ઓળખપત્રો અને ઘણા મહત્વપૂર્ણ દસ્તાવેજો પણ જપ્ત કરવામાં આવ્યા હતા.

"ધરપકડ કરાયેલ ગુડ્ડુ સિંહ પર સ્થાનિક પોલીસ સ્ટેશનમાં પહેલાથી જ આર્મ્સ એક્ટનો કેસ નોંધાયેલ છે, જેમાં તે કોર્ટના જામીન પર હતો. ખાસ ટીમે શસ્ત્રોની દાણચોરીના કેસમાં તેની ધરપકડ કરી હતી. ગુડ્ડુ સિંહ શસ્ત્રો અને દારૂગોળાની ખરીદી અને વેચાણમાં સામેલ રહ્યો છે." -આયુષ કુમાર, સ્ટેશન હાઉસ ઓફિસર, સિરારી

જુલાઈ 2025 કેસ: NIA અનુસાર, દાણચોરીનો કેસ જુલાઈ 2025 માં બિહારમાં શરૂ થયો હતો, જ્યાં સ્થાનિક પોલીસે અસંખ્ય શસ્ત્રો અને દારૂગોળો જપ્ત અને જપ્ત કર્યા પછી ચાર આરોપીઓ, રાજેન્દ્ર પ્રસાદ, કુમાર અભિજીત, શત્રુધન શર્મા અને વિશાલ કુમારની ધરપકડ કરી હતી.

હરિયાણાથી દાણચોરી: આ કાવતરામાં હરિયાણાથી ઉત્તર પ્રદેશ, પછી બિહાર અને દેશના અન્ય ભાગોમાં શસ્ત્રોની દાણચોરીનો સમાવેશ થતો હતો. ભારત સરકારના ગૃહ મંત્રાલયની સૂચના પર NIA એ ઓગસ્ટમાં કેસની તપાસ શરૂ કરી.

આ પણ વાંચો:

TAGGED:

NIA
BIHAR NEWS
ARMS SMUGGLING
BIHAR NIA RAID
NIA RAID IN BIHAR

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.