સરહદ પારથી હથિયારોની દાણચોરીના કેસમાં NIAએ ચાર રાજ્યોમાં 12 સ્થળોએ દરોડા પાડ્યા

પ્રતિકાત્મક તસવીર (File Photo/ANI)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : May 29, 2026 at 1:38 PM IST

નવી દિલ્હી: નેશનલ ઇન્વેસ્ટિગેશન એજન્સી (NIA)એ શુક્રવારે સરહદ પારથી હથિયારોની દાણચોરીના કેસમાં ઉત્તર પ્રદેશ, રાજસ્થાન, બિહાર અને મહારાષ્ટ્રમાં 12 સ્થળોએ સર્ચ ઓપરેશન હાથ ધર્યું છે. ભારતની સરહદોની બહાર લિંક ધરાવતા શંકાસ્પદ આતંકી નેટવર્કને તોડી પાડવા માટે મોટા પ્રયાસના સંકેત છે.

ઉત્તર પ્રદેશમાં પાંચ જગ્યાએ, મહારાષ્ટ્રમાં ત્રણ, બિહાર અને રાજસ્થાનમાં 2-2 સ્થળોએ સર્ચ ઓપરેશન હાથ ધરવામાં આવ્યું છે. જે શંકાસ્પદો સામે ઇનપુટના આધારે આ કેસ જોડાયેલો છે.

શુક્રવારે વહેલી સવારે દરોડા પાડવામાં આવ્યા હતા અને અત્યારે ચાલુ છે, જેમાં પાકિસ્તાની ઓપરેટિવ જસવીર ચૌધરીના લોકલ સપોર્ટર તરીકે કામ કરનારાઓના ઠેકાણાઓને આવરી લેવામાં આવ્યા છે. જે પોતાના ભારતીયો સાથી મળીને પંજાબ, દિલ્હી અને ભારતના બીજા ભાગમાં કેટલીક જગ્યાએ બ્લાસ્ટ કરવાનું પ્લાનિંગ કરી રહ્યા હતા.

આ વર્ષની શરૂઆતમાં પંજાબ પોલીસે કેસ નોંધ્યો હતો જેણે ગંભીર સુરક્ષા ચિંતા ઉભી થઇ હતી. જોકે, મોટા પાયે અને શંકાસ્પદ ઇન્ટરનેશનલ લિંકને જોતા 21 માર્ચે તપાસ NIAને સોપવામાં આવી હતી જેની સારી રીતે તપાસ થઇ શકે. 10 ફેબ્રુઆરીએ પંજાબ પોલીસના સ્ટેટ સ્પેશ્યલ ઓપરેશન્સ સેલ (SSOC)ને પાક્કી જાણકારી મળી હતી કે, એક પાકિસ્તાની ઓપરેટિવ જસવીર ચૌધરીના કહેવા પર તેના ભારતીય સાથીઓએ ભારત-પાકિસ્તાન બોર્ડરના રસ્તે ડ્રોનથી હથિયારો, દારૂગોળો અને IEDનો મોટો જથ્થો મેળવ્યો હતો, જેનો હેતુ પંજાબ, દિલ્હી અને ભારતના અન્ય ભાગોમાં વિવિધ સ્થળોએ IED બ્લાસ્ટ કરવાનો હતો.

અધિકારીઓ માને છે કે જપ્ત કરાયેલ સામગ્રી વિવિધ પ્રદેશોમાં હુમલા કરવા માટે હતી, જેનાથી વ્યાપક નુકસાન અને ડર ફેલાઇ શકતો હતો. હથિયારોને લઇ જવા માટે ડ્રોનના ઉપયોગે બોર્ડર પારથી તસ્કરીની ટેક્ટિક્સમાં એક નવો પરિમાણ ઉમેરાયો છે, જેનાથી શોધખોળ વધુ પડકારજનક બની છે.

ગુપ્ત માહિતી બાદ, પંજાબ પોલીસે ઔપચારિક કેસ (FIR નંબર 09/2026 તારીખ 10 ફેબ્રુઆરી, 2026)માં નોંધ્યો હતો, જે બાદમાં NIAએ પોતાના હાથમાં લઇ લીધો હતો, ત્યારથી NIA ષડયંત્ર સાથે જોડાયેલા તમામ લોકોની ઓળખ કરવા અને તેમણે ટ્રેક કરવા માટે કામ કરી રહી છે. ચાર રાજ્યમાં ચાલી રહેલા સર્ચ ઓપરેશનને ટેરર નેટવર્કના સંપૂર્ણ વિસ્તારને શોધવા માટે મહત્ત્વપૂર્ણ પગલું માનવામાં આવે છે જેમાં લોજિસ્ટિકલ સપોર્ટ સિસ્ટમ અને સ્લીપર સેલનો સમાવેશ થાય છે જે આયોજિત હુમલાઓને અંજામ આપવા માટે સક્રિય થઇ શકે છે.

