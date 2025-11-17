લાલ કિલ્લા વિસ્ફોટ કેસ: મુખ્ય આરોપીનો સાથી આમિર રાશિદ અલી કોર્ટમાં થયો હાજર
લાલ કિલ્લા વિસ્ફોટ કેસમાં NIA એ એક આરોપીને દિલ્હીની કોર્ટમાં રજૂ કર્યો.
Published : November 17, 2025 at 1:52 PM IST
નવી દિલ્હી : દિલ્હીમાં લાલ કિલ્લા વિસ્ફોટ કેસમાં ધરપકડ કરાયેલા આરોપી આમિર રાશિદ અલીને પટિયાલા હાઉસ કોર્ટમાં રજૂ કરવામાં આવ્યો છે. આમિર રાશિદ અલીની NIA દ્વારા 16 નવેમ્બરના રોજ ધરપકડ કરવામાં આવી હતી. લાલ કિલ્લા વિસ્ફોટ કેસમાં NIA દ્વારા આ પહેલી ધરપકડ છે.
આરોપી અને સુરક્ષા કર્મચારીઓ સિવાય અન્ય કોઈને કોર્ટરૂમમાં પ્રવેશ આપવામાં આવતો નથી. આમિર રાશિદ અલી પર મુખ્ય આરોપી ઉમરને કાર મેળવવામાં મદદ કરવાનો આરોપ છે. નોંધનીય છે કે 10 નવેમ્બરના રોજ લાલ કિલ્લા પાસે એક i10 કારમાં વિસ્ફોટ થયો હતો. આ કાર આમિર રાશિદ અલીના નામે હતી. આ વિસ્ફોટમાં 13 લોકો માર્યા ગયા હતા અને 32 ઘાયલ થયા હતા.
#WATCH | Delhi terror blast case: Accused Amir Rashid Ali, who was arrested by the National Investigation Agency (NIA) yesterday, being taken from Patiala House Court, Delhi— ANI (@ANI) November 17, 2025
NIA court grants 10 days' custody of Amir Rashid Ali to NIA in Delhi blast case pic.twitter.com/Lkf9ZMdvwe
તપાસમાં અનેક એજન્સીઓ સામેલ
ગૃહમંત્રી અમિત શાહે જણાવ્યું હતું કે ઘટના સંબંધિત તમામ શક્યતાઓ પર વિચાર કરવામાં આવી રહ્યો છે, કારણ કે વિસ્ફોટનું કારણ અને હેતુ નક્કી કરવા માટે અનેક એજન્સીઓ તપાસમાં જોડાઈ છે. દિલ્હી પોલીસે કોતવાલી પોલીસ સ્ટેશનમાં ગેરકાયદેસર પ્રવૃત્તિઓ (નિવારણ) અધિનિયમ (UAPA), વિસ્ફોટકો અધિનિયમ અને ભારતીય દંડ સંહિતાની અન્ય સંબંધિત કલમો હેઠળ કેસ નોંધ્યો છે.
