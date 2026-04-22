બેંગલુરુ જેલમાં કટ્ટરવાદ ફેલાવવાના કેસમાં NIA કોર્ટે સાત આરોપીઓને સજા ફટકારી
આ આરોપીઓએ અગાઉ લશ્કર-એ-તૈયબા (LeT) સાથે જોડાયેલા આતંકવાદી કાવતરાના સંબંધમાં NIA દ્વારા ઘડવામાં આવેલા આરોપોમાં દોષિત ઠેરવ્યા હતા.
By PTI
Published : April 22, 2026 at 3:05 PM IST
નવી દિલ્હી: બુધવારે જારી કરાયેલા એક સત્તાવાર નિવેદનમાં જાહેરાત કરવામાં આવી છે કે, બેંગલુરુ જેલોમાં કટ્ટરપંથી ફેલાવવાના 2023ના કેસના સંદર્ભમાં, એક ખાસ રાષ્ટ્રીય તપાસ એજન્સી (NIA) કોર્ટે મુખ્ય સૂત્રધાર અને લશ્કર-એ-તૈયબા (LeT) ના સભ્ય ટી. નઝીર સહિત સાત આરોપીઓને સાત વર્ષની સખત કેદની સજા ફટકારી છે.
નિવેદનમાં નોંધવામાં આવ્યું છે કે, નઝીર ઉપરાંત, કોર્ટે આરોપી સૈયદ સુહેલ ખાન, મોહમ્મદ ઉમર, ઝાહિદ તબરેઝ, સૈયદ મુદસ્સિર પાશા, મોહમ્મદ ફૈઝલ રબ્બાની અને સલમાન ખાનને પણ સજા ફટકારી છે, અને દરેક પર ₹48,000 નો દંડ ફટકાર્યો છે.
આ આરોપી વ્યક્તિઓએ અગાઉ NIA દ્વારા ઘડવામાં આવેલા આરોપોમાં દોષી ઠેરવ્યા હતા, જે લશ્કર-એ-તૈયબા (LeT) સાથે જોડાયેલા આતંકવાદી કાવતરા સાથે સંબંધિત હતા અને નઝીરે બેંગલુરુની પરપ્પાના અગ્રાહારા સેન્ટ્રલ જેલમાં ઘડ્યા હતા.
NIA દ્વારા જારી કરાયેલા નિવેદનમાં સમજાવવામાં આવ્યું છે કે આ કાવતરામાં ભારતમાં આતંકવાદી પ્રવૃત્તિઓ કરવાના ઉદ્દેશ્યથી જેલમાં બંધ પ્રભાવશાળી યુવાનોને ઓળખવા, ભરતી કરવા, તાલીમ આપવા, ધર્માંતરણ કરવા અને કટ્ટરપંથી બનાવવાનો સમાવેશ થાય છે.
શરૂઆતમાં જુલાઈ 2023 માં બેંગલુરુ સેન્ટ્રલ ક્રાઈમ બ્રાન્ચ (CCB) દ્વારા રીઢો ગુનેગારો પાસેથી શસ્ત્રો, દારૂગોળો અને ડિજિટલ ઉપકરણો જપ્ત થયા બાદ કેસ નોંધવામાં આવ્યો હતો.
તપાસ એજન્સીએ ખુલાસો કર્યો હતો કે આ ગુનેગારોએ પ્રતિબંધિત આતંકવાદી સંગઠન, LeT ના ભારત વિરોધી હિંસક એજન્ડાને આગળ વધારવા માટે બેંગલુરુ શહેરમાં આતંકવાદી હુમલાઓનું કાવતરું ઘડ્યું હતું.
NIA એ ત્યારબાદ કેસની તપાસ સંભાળી, જેનાથી એક મોટું કાવતરું બહાર આવ્યું. આ કાવતરાનો ઉદ્દેશ્ય નઝીરને જેલમાંથી કોર્ટમાં લઈ જવામાં આવી રહ્યો હતો ત્યારે તેને ભાગી જવાની સુવિધા આપવાનો હતો - જે હાલમાં અનેક આતંકવાદી કેસોમાં આજીવન કેદની સજા ભોગવી રહ્યો છે. તે સમયે, નઝીર 2008 ના બેંગલુરુ શ્રેણીબદ્ધ વિસ્ફોટોના કેસોના સંદર્ભમાં એક અન્ડરટ્રાયલ કેદી હતો. NIA એ આ કેસમાં ધરપકડ કરાયેલા 11 આરોપીઓ તેમજ જુનૈદ અહેમદ તરીકે ઓળખાતા એક ફરાર આરોપી સામે ચાર્જશીટ દાખલ કરી હતી.
નિવેદનમાં નોંધવામાં આવ્યું છે કે, NIA અને સંબંધિત રવાન્ડા એજન્સીઓ વચ્ચેના સંકલિત પ્રયાસોનું પરિણામ, રવાન્ડા પ્રજાસત્તાકમાંથી સફળ પ્રત્યાર્પણ બાદ આરોપી સલમાન ખાનની ધરપકડ કરવામાં આવી હતી. નિવેદનમાં વધુમાં ઉમેરવામાં આવ્યું છે કે જુનૈદ અહેમદને શોધવા અને પકડવાના પ્રયાસો ચાલુ છે.