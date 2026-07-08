RSS કાર્યાલય પર બોમ્બ વિસ્ફોટના કેસમાં NIA એ અનેક રાજ્યોમાં 20 સ્થળોએ દરોડા પાડ્યા
સૂત્રોએ જણાવ્યું હતું કે સૈફ અંસારી અને અમન અંસારી દુબઈ ગયા હતા, જ્યાં તેઓ શાહબાઝ રાણા ઉર્ફે ભટ્ટી નામના પાકિસ્તાની નાગરિકના સંપર્કમાં આવ્યા હતા.
By ANI
Published : July 8, 2026 at 5:52 PM IST
નવી દિલ્હી: અધિકારીઓના જણાવ્યા અનુસાર, રાંચીમાં RSS કાર્યાલય પર બોમ્બ ફેંકવાના કેસના સંદર્ભમાં રાષ્ટ્રીય તપાસ એજન્સી (NIA) વિવિધ રાજ્યોમાં 20 સ્થળોએ દરોડા પાડી રહી છે.
અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું કે ઉત્તર પ્રદેશમાં પાંચ, મહારાષ્ટ્રમાં ત્રણ, દિલ્હીમાં બે અને બિહાર, રાજસ્થાન, કર્ણાટક, ગુજરાત, તેલંગાણા અને પશ્ચિમ બંગાળમાં દરેક એક સ્થળે દરોડા પાડવામાં આવી રહ્યા છે.
સૂત્રોએ સંકેત આપ્યો છે કે મંગળવારે (16 જૂન) ઝારખંડના રાંચીમાં રાષ્ટ્રીય સ્વયંસેવક સંઘ (RSS) કાર્યાલય પર પેટ્રોલ બોમ્બ હુમલાના આરોપી ત્રણ વ્યક્તિઓની ધરપકડ બાદ આ દરોડા પાડવામાં આવ્યા છે; તપાસમાં આરોપીઓ અને ISI દ્વારા ભંડોળ પૂરું પાડવામાં આવેલ 'તહેરિક-એ-તાલિબાન હિન્દુસ્તાન' (TTH) વચ્ચેના સંબંધોનો ખુલાસો થયો હતો, અને દર્શાવવામાં આવ્યું હતું કે તેઓ દુબઈમાં હતા ત્યારે કટ્ટરપંથી બન્યા હતા.
સૂત્રોએ જણાવ્યું હતું કે સૈફ અંસારી અને અમન અંસારી દુબઈ ગયા હતા, જ્યાં તેઓ શાહબાઝ રાણા ઉર્ફે ભટ્ટી નામના પાકિસ્તાની નાગરિકના સંપર્કમાં આવ્યા હતા.
"ત્યારબાદ, તેઓ કટ્ટરપંથી વિચારધારાથી પ્રભાવિત થયા હતા અને TTH ની ભારત વિરોધી પ્રવૃત્તિઓનો પ્રચાર કરવા સંમત થયા હતા," સૂત્રોએ ઉમેર્યું.
સૂત્રોએ વધુમાં જણાવ્યું હતું કે આરોપીઓ વોટ્સએપ અને દુબઈ સ્થિત 'બોટીમ' એપ દ્વારા તેમના હેન્ડલર્સ સાથે સતત સંપર્કમાં રહ્યા હતા. હુમલા પછી તેઓએ તેમના મોબાઇલ ફોન પર ઘટનાનો વીડિયો પણ રેકોર્ડ કર્યો હતો અને તેને તેમના હેન્ડલરને મોકલ્યો હતો.
રાંચીના એસએસપી રાકેશ રંજને અગાઉ ધરપકડ કરાયેલા ત્રણ વ્યક્તિઓની ઓળખ સૈફ અંસારી, અમન અંસારી અને સયામ સુજાન તરીકે કરી હતી. પોલીસે ઘટનામાં ઉપયોગમાં લેવાયેલી 'રેપિડો' કેબ અંગે ટેકનિકલ પુરાવા અને વિગતોનો ઉપયોગ કરીને તેમને શોધી કાઢ્યા હતા, અને આખરે બોકારો અને કોડરમા પોલીસની મદદથી તેમને ધરપકડ કરી હતી કારણ કે તેઓ ભાગી જવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યા હતા.
રાંચીના એસએસપી રાકેશ રંજને જણાવ્યું હતું કે ધરપકડ કરાયેલા ત્રણ વ્યક્તિઓની ઓળખ સૈફ અંસારી, અમન અંસારી અને સયામ સુજાન તરીકે થઈ છે. પોલીસે ટેકનિકલ પુરાવા અને ઘટનામાં વપરાયેલી રેપિડો કેબના આધારે તેમને શોધી કાઢ્યા હતા અને બોકારો અને કોડરમા પોલીસની મદદથી, તેઓ ભાગી રહ્યા હતા ત્યારે તેમની ધરપકડ કરી હતી.
એસએસપીએ અગાઉ જણાવ્યું હતું કે, "૧૬ જૂનના રોજ, એક ઘટના બની હતી જેમાં કેટલાક અજાણ્યા ગુનેગારોએ નિવારનપુરમાં આરએસએસ કાર્યાલય પર પેટ્રોલ બોમ્બ ફેંક્યો હતો. ઘટનાની ગંભીરતાને જોતાં, કોઈ નુકસાન થયું ન હતું, તેમ છતાં અમે બધા સક્રિય રીતે સામેલ હતા. જ્યારે અમે ટેકનિકલ અને અન્ય પુરાવાઓના આધારે તપાસ શરૂ કરી, ત્યારે અમને જાણવા મળ્યું કે ગુનેગારોએ ઘટનામાં રેપિડો કેબનો ઉપયોગ કર્યો હતો. ગુનેગારોને ઓળખ્યા પછી, અમે બોકારો અને કોડરમા પોલીસની મદદથી ભાગી રહ્યા હતા ત્યારે તેમની ધરપકડ કરી હતી."
રંજને જણાવ્યું હતું કે આ કેસ ઝારખંડ એટીએસને સોંપવો જોઈએ કારણ કે તપાસમાં "આંતરરાષ્ટ્રીય અને આતંકવાદી સંબંધો" બહાર આવ્યા છે. પોલીસે એમ પણ કહ્યું હતું કે મોટા નેટવર્ક અને ભંડોળની તપાસ કરતી વખતે વધુ ધરપકડો થઈ શકે છે.
તેમણે જણાવ્યું હતું કે પેટ્રોલ બોમ્બ ફેંકનાર આરોપીએ બે વાર કોતવાલી પોલીસ સ્ટેશનના લોકઅપમાંથી ભાગવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો.
એસએસપી રંજને કહ્યું, "પ્રારંભિક પૂછપરછ દરમિયાન, અમને કેટલીક મહત્વપૂર્ણ કડીઓ મળી, જેમાં કેટલીક આંતરરાષ્ટ્રીય કડીઓ પણ સામેલ છે. અમે હાલમાં તેમની તપાસ કરી રહ્યા છીએ. અમે પોલીસ મુખ્યાલયને ભલામણ કરી છે કે એટીએસ આ કેસની તપાસ કરે. હવે, એટીએસ વધુ તપાસ કરશે. પેટ્રોલ બોમ્બ ફેંકનારા ત્રણ ગુનેગારોમાંથી એકે લોકઅપમાંથી ભાગવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો. તેની કોતવાલી પોલીસ સ્ટેશનના લોકઅપમાં પૂછપરછ ચાલી રહી હતી. અમે તેને કમાન્ડરની ચોકી પર પકડી લીધો. પકડાયા પછી, તેણે ફરીથી ભાગવાનો પ્રયાસ કર્યો. તેણે પોલીસ અધિકારીનું હથિયાર છીનવી લીધું અને ગોળીબાર કરીને પોલીસ અધિકારીઓ પર હુમલો કર્યો. અમે સ્વબચાવમાં તેના પર ગોળીબાર કર્યો, અને તેને પગમાં ગોળી વાગી હતી. તે હાલમાં સારવાર હેઠળ છે."
"કુલ ત્રણ લોકોની ધરપકડ કરવામાં આવી છે - સૈફ અંસારી, અમન અંસારી અને સયામ સુજાન. આ ઉપરાંત, કેટલીક વધુ કડીઓ છે જેની તપાસ કરવામાં આવશે. કોઈપણ ઘટના પાછળ ફક્ત બે જ હેતુઓ હોય છે. એક અફવા ફેલાવવાનો અને બીજો કોઈપણ રીતે સામાજિક સૌહાર્દને નુકસાન પહોંચાડવાનો," તેમણે કહ્યું.