અલ કાયદા ગુજરાત આતંકવાદી ષડયંત્ર કેસમાં NIAના 5 રાજ્યોમાં દરોડા

NIAએ બાંગ્લાદેશી ઇમિગ્રન્ટ્સ સાથે સંકળાયેલા અલ કાયદા આતંકવાદી ષડયંત્રના કેસ સંદર્ભમાં મોટા પાયે તપાસ અને દરોડા પાડ્યા છે.

Published : November 13, 2025 at 12:11 PM IST

નવી દિલ્હી: રાષ્ટ્રીય તપાસ એજન્સી (NIA) એ અલ કાયદા ગુજરાત આતંકવાદી કાવતરાના કેસના સંદર્ભમાં પાંચ રાજ્યોમાં 10 સ્થળોએ દરોડા પાડ્યા છે, જેમાં ગેરકાયદેસર બાંગ્લાદેશી ઇમિગ્રન્ટ્સનો સમાવેશ થતો હોવાનું અધિકારીઓએ ગુરુવારે જણાવ્યું હતું.

એજન્સીના પ્રવક્તાએ એક નિવેદનમાં જણાવ્યું હતું કે NIA ટીમોએ બુધવારે પશ્ચિમ બંગાળ, ત્રિપુરા, મેઘાલય, હરિયાણા અને ગુજરાતમાં વિવિધ શંકાસ્પદો અને તેમના સહયોગીઓ સાથે જોડાયેલા સ્થળોની તપાસ કરી હતી. અધિકારીએ જણાવ્યું હતું કે ઘણા ડિજિટલ ઉપકરણો અને દસ્તાવેજો જપ્ત કરવામાં આવ્યા હતા અને ફોરેન્સિક તપાસ માટે મોકલવામાં આવ્યા હતા.

NIA એ આરોપ લગાવ્યો હતો કે આ કેસ 2023 માં નોંધવામાં આવ્યો હતો અને તે બનાવટી ભારતીય ઓળખ દસ્તાવેજોનો ઉપયોગ કરીને બાંગ્લાદેશથી ચાર બાંગ્લાદેશી નાગરિકોની ગેરકાયદેસર ઘૂસણખોરીની આસપાસ ફરે છે.

"આ વ્યક્તિઓ પ્રતિબંધિત અલ કાયદા આતંકવાદી સંગઠન સાથે સંકળાયેલા હોવાનું જાણવા મળ્યું હતું. તેઓ બાંગ્લાદેશમાં અલ કાયદાના કાર્યકરોને ભંડોળ એકત્ર કરવા અને ટ્રાન્સફર કરવામાં સામેલ હતા અને તેઓ મુસ્લિમ યુવાનોને સક્રિય રીતે ઉશ્કેરતા હોવાનું પણ જાણવા મળ્યું હતું," નિવેદનમાં જણાવાયું છે. NIA એ 10 નવેમ્બર, 2023ના રોજ અમદાવાદની એક ખાસ કોર્ટમાં ચાર્જશીટ દાખલ કરી હતી.

