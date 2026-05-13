NIA એ પોર્ટુગલથી પ્રત્યાર્પણ બાદ હિઝબુલ સાથે જોડાયેલા નાર્કો-ટેરરિસ્ટ ઇકબાલ સિંહ ઉર્ફે શેરાની ધરપકડ કરી

હિઝબુલ મુજાહિદ્દીન (HM) ને સંડોવતા એક મોટા ટેરર ​​ફંડિંગ કેસના માસ્ટરમાઇન્ડ શેરાને આજે યોગ્ય કાનૂની પ્રક્રિયાઓ પછી ભારત લાવવામાં આવ્યો.

ઇકબાલ સિંહ ઉર્ફે શેરા (NIA poster)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : May 13, 2026 at 3:13 PM IST

નવી દિલ્હી: સતત રાજદ્વારી અને કાનૂની પ્રયાસો બાદ, રાષ્ટ્રીય તપાસ એજન્સી (NIA) એ પોર્ટુગલથી વોન્ટેડ નાર્કો-ટેરરિસ્ટ ઇકબાલ સિંહ ઉર્ફે શેરાનું પ્રત્યાર્પણ સફળતાપૂર્વક સુરક્ષિત કર્યું છે અને તેની ધરપકડ કરી છે.

એક પ્રેસ રિલીઝમાં, એજન્સીએ જણાવ્યું હતું કે, "હિઝબુલ મુજાહિદ્દીન (HM) ને સંડોવતા મોટા આતંકવાદી ભંડોળના કેસનો માસ્ટરમાઇન્ડ શેરાને આજે યોગ્ય કાનૂની પ્રક્રિયા પછી ભારત લાવવામાં આવ્યો હતો. પોર્ટુગલથી દિલ્હી એરપોર્ટ પર તેના આગમન પછી, NIA ટીમે તાત્કાલિક તેને કસ્ટડીમાં લીધો હતો; તે 2020 માં પોર્ટુગલ ભાગી ગયો હતો. તેના સફળ પ્રત્યાર્પણ અને ધરપકડથી NIA ની પાકિસ્તાન સમર્થિત નાર્કો-ટેરરિઝમ અને સરહદ પારના આતંકવાદ સામેની લડાઈમાં નોંધપાત્ર વધારો થયો છે."

NIA એ વધુમાં ઉમેર્યું હતું કે, "આરસી-23/2020/NIA/DLI (HM નાર્કો-ટેરર મોડ્યુલ) કેસના સંદર્ભમાં ઓક્ટોબર 2020 થી પકડાયેલા ભાગેડુની ધરપકડ માટે બિન-જામીનપાત્ર વોરંટ (NBW) તેની સામે પેન્ડિંગ હતું. વધુમાં, તેની ધરપકડ માટે ઇન્ટરપોલ નોટિસ જૂન 2021 થી અમલમાં હતી."

NIA ના જણાવ્યા મુજબ, શેરા ભારતમાં સક્રિય નાર્કો-ટેરર મોડ્યુલનો મુખ્ય કાવતરું ઘડનાર અને હેન્ડલર છે, જે પાકિસ્તાનથી હેરોઈનની દાણચોરીમાં સામેલ છે. એજન્સીએ ખુલાસો કર્યો હતો કે શેરા (પંજાબના અમૃતસરનો રહેવાસી) પાકિસ્તાનથી સરહદી રાજ્યમાં માદક દ્રવ્યોની દાણચોરી કરવાના કાવતરા પાછળનો મુખ્ય સૂત્રધાર હતો.

NIA એ જણાવ્યું હતું કે, "તે દાણચોરી કરાયેલા માદક દ્રવ્યોની હિલચાલ અને વિતરણનું સંકલન અને દેખરેખ રાખતો હતો, અને આ પ્રવૃત્તિઓમાંથી મેળવેલી રકમ 'હવાલા' નેટવર્ક દ્વારા પાકિસ્તાન અને કાશ્મીરમાં સક્રિય HM ઓપરેટિવ્સને પહોંચાડતો હતો, જેનો હેતુ આતંકવાદી પ્રવૃત્તિઓને વેગ આપવાનો હતો."

