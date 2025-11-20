દિલ્હી બ્લાસ્ટ કેસમાં NIA એ વધુ ચાર મુખ્ય આરોપીઓની ધરપકડ કરી
NIA એ લાલ કિલ્લા બ્લાસ્ટ કેસમાં વધુ ચાર મુખ્ય આરોપીઓની ધરપકડ કરી છે, જેનાથી ધરપકડનો કુલ આંકડો છ થયો છે.
Published : November 20, 2025 at 5:06 PM IST
નવી દિલ્હી: 10 નવેમ્બરના દિલ્હી બ્લાસ્ટ કેસમાં તપાસ તીવ્ર બનતા, NIA એ આતંકવાદી હુમલામાં સંડોવાયેલા વધુ ચાર મુખ્ય આરોપીઓની ધરપકડ કરી છે. આ સાથે આ કેસમાં ધરપકડનો કુલ આંકડો છ થયો છે.
NIA અનુસાર, ધરપકડ કરાયેલા આરોપીઓમાંથી ત્રણ જમ્મુ અને કાશ્મીરના છે, જ્યારે એક ઉત્તર પ્રદેશનો છે. NIA એ આરોપીઓની ઓળખ પુલવામાના ડૉ. મુઝમ્મિલ શકીલ ગનાઈ, અનંતનાગના ડૉ. આદિલ અહેમદ રાથેર, શોપિયાના મુફ્તી ઇરફાન અહેમદ વાગે (બધા જમ્મુ અને કાશ્મીરના) અને લખનૌ (ઉત્તર પ્રદેશ) ના ડૉ. શાહીન સઈદ તરીકે કરી છે.
NIA India (@NIA_India) posts, " nia arrests 4 more prime accused in red fort blast case, taking total to 6." pic.twitter.com/iKp59RZth5— Press Trust of India (@PTI_News) November 20, 2025
ગુરુવારે એક નિવેદનમાં, NIA એ જણાવ્યું હતું કે, "પટિયાલા હાઉસ કોર્ટના જિલ્લા સત્ર ન્યાયાધીશના પ્રોડક્શન ઓર્ડર પર, NIA એ ચારેય આરોપીઓને શ્રીનગર, જમ્મુ અને કાશ્મીરમાં અટકાયતમાં લીધા હતા."
NIA તપાસ મુજબ, ચારેય આરોપીઓએ આતંકવાદી હુમલામાં મુખ્ય ભૂમિકા ભજવી હતી, જેમાં અનેક નિર્દોષ લોકો માર્યા ગયા હતા અને ઘણા લોકો ઘાયલ થયા હતા. તપાસને ઝડપી બનાવતા, NIA એ અગાઉ બે આરોપીઓની ધરપકડ કરી હતી - આમિર રાશિદ અલી, જેના નામે વિસ્ફોટમાં વપરાયેલી કાર નોંધાયેલી હતી, અને જસીર બિલાલ વાની ઉર્ફે દાનિશ, જેણે ઘાતક હુમલામાં સામેલ આતંકવાદીને ટેકનિકલ સપોર્ટ પૂરો પાડ્યો હતો.
અગાઉના નિવેદન મુજબ, જસીરે ઘાતક કાર બોમ્બ વિસ્ફોટ પહેલા ડ્રોનમાં ફેરફાર કરીને અને રોકેટ બનાવવાનો પ્રયાસ કરીને આતંકવાદી હુમલા માટે ટેકનિકલ સપોર્ટ પૂરો પાડ્યો હતો, જેમાં 15 લોકો માર્યા ગયા હતા અને 30 થી વધુ ઘાયલ થયા હતા.
સોમવારે, દિલ્હીની એક કોર્ટે ઉમર સાથે કાવતરું ઘડવાના આરોપી કાશ્મીરી નિવાસી આમિર રાશિદ અલીને 10 દિવસની NIA કસ્ટડીમાં મોકલી આપ્યો હતો. અલી, જેના નામે વિસ્ફોટમાં વપરાયેલી કાર નોંધાયેલી હતી, તેની 16 નવેમ્બરે ધરપકડ કરવામાં આવી હતી.
NIA એ જણાવ્યું હતું કે, "RC-21/2025/NIA/DLI કેસમાં સમગ્ર આતંકવાદી કાવતરાનો ખુલાસો કરવાના NIAના પ્રયાસોના ભાગ રૂપે તેની પૂછપરછ ચાલુ છે." હુમલા પછી તરત જ કેન્દ્રીય ગૃહ મંત્રાલય દ્વારા તપાસ સોંપવામાં આવેલી આતંકવાદ વિરોધી એજન્સી, હુમલામાં સામેલ આતંકવાદી મોડ્યુલના દરેક સભ્યને શોધી કાઢવા અને ધરપકડ કરવા માટે વિવિધ રાજ્ય પોલીસ દળો સાથે મળીને કામ કરી રહી છે.
