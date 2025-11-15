ETV Bharat / bharat

દિલ્હી બ્લાસ્ટ કેસમાં વધુ એક ડોક્ટરની ધરપકડ, NIAની ટીમ પશ્ચિમ બંગાળ પહોંચી

દિલ્હી બ્લાસ્ટ કેસમાં, NIA એ બંગાળના ઉત્તર દિનાજપુરથી એક ડૉક્ટરની ધરપકડ કરી છે, જે અલ-ફલાહ યુનિવર્સિટીના ભૂતપૂર્વ વિદ્યાર્થી છે.

દિલ્હી બ્લાસ્ટ કેસમાં વધુ એક ડોક્ટરની ધરપકડ
દિલ્હી બ્લાસ્ટ કેસમાં વધુ એક ડોક્ટરની ધરપકડ (File Photo/ ANI)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : November 15, 2025 at 8:29 PM IST

2 Min Read
રાયગંજ (પશ્ચિમ બંગાળ): દિલ્હી બોમ્બ વિસ્ફોટ કેસની તપાસ કરી રહેલી રાષ્ટ્રીય તપાસ એજન્સી (NIA) એ પશ્ચિમ બંગાળના ઉત્તર દિનાજપુરથી એક ડોક્ટરની ધરપકડ કરી છે. જન્નીસર આલમ ઉર્ફે જીગર પશ્ચિમ બંગાળનો છે. તેનો પરિવાર મૂળ બંગાળનો છે પરંતુ ઘણા વર્ષો પહેલા પંજાબના લુધિયાણામાં સ્થાયી થયો હતો. NIA અધિકારીઓએ શુક્રવારે દાલખોલા પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારના કોનાલ ગામમાંથી ડૉક્ટરની ધરપકડ કરી હતી, જ્યાં તે એક સંબંધીના લગ્નમાં હાજરી આપવા આવ્યો હતો.

પારિવારિક સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, ઘણા વર્ષો પહેલા, પરિવારના વડા, તૌહીદ આલમ, પરિવારના બાકીના સભ્યો સાથે લુધિયાણા ગયા હતા. ત્યાં, તેમણે એક કૌટુંબિક વ્યક્તિ તરીકે કામ કર્યું. બાદમાં, તેમણે તેમના પુત્ર, જન્નીસર આલમને MBBS ડૉક્ટર તરીકે શિક્ષિત કર્યા. જન્નીસરએ 2024 માં હરિયાણાની અલ-ફલાહ યુનિવર્સિટીમાંથી MBBS પરીક્ષા પાસ કરી. ગયા રવિવાર, 9 નવેમ્બર, તેઓ પરીક્ષા આપવા માટે ચંદીગઢ ગયા હતા. ત્યારબાદ, બુધવાર, 12 નવેમ્બરના રોજ, તેઓ એક કૌટુંબિક લગ્નમાં હાજરી આપવા માટે તેમના ગામ પરત ફર્યા. બે દિવસ પછી તેમની ધરપકડ કરવામાં આવી. પરિવારનો દાવો છે કે જાન્નીસર એક સારો છોકરો છે.

પોલીસ ધરપકડના કારણથી અજાણ છે
દરમિયાન, દિલ્હી બ્લાસ્ટ કેસમાં NIA ની ધરપકડથી વિસ્તારમાં સનસનાટી મચી ગઈ છે. ઇસ્લામપુરના પોલીસ અધિક્ષક જોબી થોમસનો વારંવાર સંપર્ક કરવામાં આવ્યો હતો, પરંતુ તેમણે કોઈ જવાબ આપ્યો ન હતો. જિલ્લા પોલીસ સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, NIA ની એક ટીમે દાલખોલા પોલીસ સ્ટેશન હેઠળના સૂરજાપુર હાઇસ્કૂલની સામે જીગરની ધરપકડ કરી હતી. જોકે, NIA એ પોલીસને તેની ધરપકડના ચોક્કસ કારણ વિશે કોઈ માહિતી આપી ન હતી.

જાન્નીસરના કાકા અબુલ કાસિમે જણાવ્યું હતું કે, "જોકે જીગરનો જન્મ અહીં થયો હતો, તે બાળપણથી જ તેના માતાપિતા અને બહેન સાથે લુધિયાણામાં રહેતો હતો. જીગરે 2024 માં MBBS પૂર્ણ કર્યું અને ત્યાં પોતાની ચેમ્બર ખોલી. ગયા રવિવારે જીગરની પરીક્ષા હતી અને ગયા બુધવારે તેની માતા અને બહેન સાથે અહીં આવ્યો હતો. તે જ સમયે તેની ધરપકડ કરવામાં આવી હતી."

અહેવાલ છે કે શુક્રવારે ધરપકડ થયા પછી, જીગરે સૌપ્રથમ તેની માતાને ફોન કરીને આ બાબતની જાણ કરી. જીગરની બાઇક દાલખોલા પોલીસ સ્ટેશનમાં છોડી દેવામાં આવી હતી, અને તેને ઇસ્લામપુર પોલીસ સ્ટેશન લઈ જવામાં આવ્યો હતો. બાદમાં, જીગરે ફરીથી ફોન કરીને કહ્યું કે તેને સિલિગુડી લઈ જવામાં આવી રહ્યો છે.

નોંધનીય છે કે 10 નવેમ્બરના રોજ દિલ્હીના લાલ કિલ્લા પાસે બોમ્બ વિસ્ફોટ થયો હતો, જેમાં આઠ લોકો માર્યા ગયા હતા. NIA એ આ ઘટનાની તપાસ પોતાના હાથમાં લીધી છે. NIA એ દેશના વિવિધ ભાગોમાંથી ઘણા લોકોની ધરપકડ કરી છે. તપાસના સંદર્ભમાં બંગાળમાંથી એક ડૉક્ટરની પણ ધરપકડ કરવામાં આવી હતી.

