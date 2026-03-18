NIA એ 6 યુક્રેનિયન, 1 અમેરિકી નાગરિકની ધરપકડ કરી; આતંકવાદી પ્રવૃત્તિઓમાં કાવતરું ઘડવાનો આરોપ; યુક્રેને વિરોધ નોંધાવ્યો
ધરપકડ કરાયેલા સાત વિદેશી નાગરિકો પર આતંકવાદી પ્રવૃત્તિઓમાં સામેલ થવાનું કાવતરું ઘડવાનો આરોપ છે. યુક્રેને આ બાબતે વિરોધ નોંધાવ્યો છે.
Published : March 18, 2026 at 6:10 PM IST
નવી દિલ્હી: રાષ્ટ્રીય તપાસ એજન્સી (NIA) એ છ યુક્રેનિયન નાગરિકો અને એક અમેરિકી નાગરિકની ધરપકડ કરી છે. તેમના પર પરવાનગી વિના મિઝોરમમાં પ્રવેશ કરવાનો અને ભારતમાં આતંકવાદી પ્રવૃત્તિઓ કરવાનું કાવતરું ઘડવાનો આરોપ છે.
દરમિયાન, યુક્રેને તેના છ નાગરિકોની ધરપકડ અંગે ભારત સમક્ષ વિરોધ નોંધાવ્યો છે. યુક્રેનના વિદેશ મંત્રાલય દ્વારા મંગળવારે જારી કરાયેલા અહેવાલ મુજબ, યુક્રેનના રાજદૂત ઓલેક્ઝાન્ડર પોલિશચુકે વિદેશ મંત્રાલયના સચિવ (પશ્ચિમ) સિબી જ્યોર્જ સાથે મુલાકાત કરી અને યુક્રેનિયન નાગરિકોને કોન્સ્યુલર એક્સેસ તેમજ તેમની તાત્કાલિક મુક્તિની માંગ કરી.
અહેવાલો અનુસાર, NIA એ છ યુક્રેનિયન નાગરિકો અને એક અમેરિકન નાગરિકની મ્યાનમારમાં જાતીય બળવાખોર જૂથોને હથિયારો અને આતંકવાદ સંબંધિત સાધનો પૂરા પાડીને અને તાલીમ આપીને કથિત રીતે ટેકો આપવાના આરોપસર ધરપકડ કરી છે. આ કાર્યવાહીના જવાબમાં યુક્રેને પોતાની પ્રતિક્રિયા જાહેર કરી છે.
આરોપીઓની ઓળખ મેથ્યુ એરોન વાન ડાઇક (એક અમેરિકન નાગરિક) અને છ યુક્રેનિયન નાગરિકો તરીકે કરવામાં આવી છે: હુર્બા પેટ્રો, સ્લિવિયાક તારાસ, ઇવાન સુકમાનોવસ્કી, સ્ટેફનકિવ મેરિયન, હોનચારુક મેક્સિમ અને કામિન્સકી વિક્ટર. ગેરકાયદેસર પ્રવૃત્તિઓ (નિવારણ) અધિનિયમ (UAPA) ની કલમ 18 અને અન્ય સંબંધિત કલમો હેઠળ નોંધાયેલા કેસના સંદર્ભમાં તેમની ધરપકડ કરવામાં આવી છે.
ગયા અઠવાડિયે, તપાસ એજન્સીની અનેક ટીમોએ સાત વ્યક્તિઓની ધરપકડ કરવા માટે સંકલન કર્યું હતું. અમેરિકન નાગરિક, વાન ડાઇકને કોલકાતા એરપોર્ટ પર ધરપકડ કરવામાં આવી હતી, જ્યારે બાકીના છને લખનૌ અને દિલ્હી એરપોર્ટ પર અટકાયતમાં લેવામાં આવ્યા હતા. NIA તરફથી મળેલા ઇનપુટ્સ અનુસાર, તમામ સાત વ્યક્તિઓ પાસે માન્ય ભારતીય વિઝા હતા; જોકે, તેઓ ફરજિયાત પ્રતિબંધિત વિસ્તાર પરમિટ મેળવ્યા વિના મિઝોરમ ગયા હતા. સોમવારે (16 માર્ચ) ના રોજ, ખાસ NIA ન્યાયાધીશ પ્રશાંત શર્માએ તમામ સાત આરોપીઓને 11 દિવસની NIA કસ્ટડીમાં મોકલ્યા. 15 દિવસની કસ્ટડીની માંગ કરતી વખતે, NIA એ જણાવ્યું હતું કે આરોપીઓ - જેઓ વંશીય સશસ્ત્ર જૂથો સાથે જોડાયેલા છે - કેટલાક પ્રતિબંધિત ભારતીય બળવાખોર જૂથોને શસ્ત્રો અને આતંકવાદી સામગ્રી પૂરી પાડીને, તેમજ તેમને તાલીમ આપીને ટેકો આપી રહ્યા છે. એજન્સીએ ભારપૂર્વક જણાવ્યું હતું કે, "આ ક્રિયાઓ નિઃશંકપણે રાષ્ટ્રીય સુરક્ષા અને ભારતના હિતોને અસર કરે છે."
દરમિયાન, 11 દિવસના રિમાન્ડ મંજૂર કરતી વખતે, કોર્ટે અવલોકન કર્યું હતું કે "એવું નથી કે FIR માં રાષ્ટ્રીય સુરક્ષા અને ભારતના હિતો વિરુદ્ધ આરોપીઓ દ્વારા કરવામાં આવતી ગેરકાયદેસર પ્રવૃત્તિઓનો કોઈ ઉલ્લેખ નથી. બીજા શબ્દોમાં કહીએ તો, UAPA ની કલમ 18 વ્યાપકપણે લાગુ પડે છે."
NIA વતી ખાસ સરકારી વકીલ અતુલ ત્યાગી અમિત રોહિલા અને અન્ય લોકો સાથે હાજર થયા. એવો આરોપ છે કે આરોપીઓ મિઝોરમ થઈને મ્યાનમારમાં પ્રવેશ્યા હતા અને વંશીય સશસ્ત્ર જૂથો સાથે સંપર્ક સ્થાપિત કર્યો હતો.
જ્યારે અમેરિકન નાગરિકની અટકાયત અંગે પૂછવામાં આવ્યું ત્યારે, યુએસ દૂતાવાસના પ્રવક્તાએ જણાવ્યું હતું કે તેઓ પરિસ્થિતિથી વાકેફ છે. ગોપનીયતાના કારણોસર, પ્રવક્તાએ ઉમેર્યું હતું કે, "અમે યુએસ નાગરિકો સાથે સંકળાયેલા મુદ્દાઓ પર ટિપ્પણી કરી શકતા નથી." તેમણે વધુમાં નોંધ્યું હતું કે વિદેશી નાગરિક મિઝોરમમાં કેમ હતો તે હજુ સ્પષ્ટ નથી.
આ પણ વાંચો: