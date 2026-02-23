શું તમે જાણો છો, પાણીની બોટલ કરતા વધુ ખતરનાક છે તેનું ઢાંકણ, NGTએ કંપનીઓ પાસેથી માંગ્યોજવાબ
NGTએ કોકા-કોલા, પેપ્સિકો અને HUL જેવી મોટી કંપનીઓને તેમના જવાબો રજૂ કરવા નિર્દેશ આપ્યો છે.
Published : February 23, 2026 at 9:02 PM IST
નવી દિલ્હી: નેશનલ ગ્રીન ટ્રિબ્યુનલ (NGT) એ બોટલબંધ પાણી અને ઠંડા પીણા માટે ઉપયોગમાં લેવાતી પ્લાસ્ટિકની બોટલમાં પ્લાસ્ટિકના ઢાંકણને લઈને થતાં પ્રદૂષણની કડક નોંધ લીધી છે. કોર્ટે કેન્દ્રીય પર્યાવરણ મંત્રાલય હેઠળના કેન્દ્રીય પ્રદૂષણ નિયંત્રણ બોર્ડ (CPCB) અને ઘણી મોટી FMCG કંપનીઓ (જેમ કે હિન્દુસ્તાન કોકા-કોલા, પેપ્સિકો ઇન્ડિયા અને હિન્દુસ્તાન યુનિલિવર)ને આ મામલે તેમના જવાબો દાખલ કરવા નિર્દેશ આપ્યો છે.
પીવાના પાણી અને અન્ય પીણાની બોટલમાં ઉપયોગમાં લેવાતા પ્લાસ્ટિકના ઢાંકણા પર્યાવરણને નોંધપાત્ર નુકસાન પહોંચાડી રહ્યા હોવાનો આરોપ લગાવતી અરજીની સુનાવણી દરમિયાન NGT એ આ નિર્દેશ આપ્યો હતો. NGTના અધ્યક્ષ ન્યાયાધીશ પ્રકાશ શ્રીવાસ્તવ અને નિષ્ણાત સભ્ય અફરોઝ અહેમદની બનેલી બેન્ચ દ્વારા આ નિર્દેશ જારી કરવામાં આવ્યો હતો.
તાજેતરની સુનાવણી દરમિયાન, અરજદાર આકાશ રેનિસને ધ્યાન દોર્યું હતું કે, જ્યારે બધી પ્લાસ્ટિક બોટલો એકત્રિત કરવામાં આવે છે, ત્યારે તેમના ઢાંકણ, જે બોટલોમાંથી અલગ થઈ જાય છે, તેને એકત્રિત કરવામાં આવતા નથી, જેનાથી પર્યાવરણમાં પ્રદૂષણ ફેલાઈ છે. તેમણે દલીલ કરી હતી કે અન્ય દેશોમાં, પ્લાસ્ટિકનું ઢાંકણ બોટલ સાથે જ જોડાયેલું રહે છે, જેથી તેમને રિસાયકલ કરી શકાય. આને "ટેથર્ડ કેપ્સ" કહેવામાં આવે છે કારણ કે તે બોટલથી અલગ થતાં નથી.
ટ્રિબ્યુનલે પ્રતિવાદીઓને નોટિસ જારી કરી, તેમને આગામી સુનાવણીની તારીખના ઓછામાં ઓછા એક અઠવાડિયા પહેલા ઇ-ફાઇલિંગ દ્વારા સોગંદનામાના રૂપમાં તેમના જવાબો રજૂ કરવાનો નિર્દેશ આપ્યો. જો કોઈ પ્રતિવાદી તેમના વકીલ દ્વારા નહીં પણ સીધા જવાબ ફાઇલ કરે છે, તો તેમને ટ્રિબ્યુનલને સહાય કરવા માટે વર્ચ્યુઅલી હાજર રહેવાની જરૂર પડશે. ટ્રિબ્યુનલે આગામી સુનાવણી 26 ફેબ્રુઆરી માટે નક્કી કરી છે.
પ્લાસ્ટિકની બોટલનું ઢાંકણ કેવી રીતે ખતરનાક છે ?
પ્લાસ્ટિક બોટલનું ઢાંકણ (HDPE અને PP પ્લાસ્ટિક) પર્યાવરણ અને પીવાના પાણી માટે નોંધપાત્ર ખતરો છે. આ ઢાંકણ તૂટીને માઇક્રોપ્લાસ્ટિક્સ અને નેનોપ્લાસ્ટિક્સમાં વિભાજીત થાય છે. તે ઘણીવાર ફેંકી દેવામાં આવે છે, જે સમુદ્ર અને પર્યાવરણને પ્રદૂષિત કરે છે. આશ્ચર્યજનક રીતે, જ્યારે બોટલ ખોલવામાં આવે છે ત્યારે પણ, આ ઢાંકણમાંથી સૂક્ષ્મ પ્લાસ્ટિકના કણો પાણીમાં પ્રવેશી શકે છે.
'વોટર એન્ડ હેલ્થ' જર્નલ અનુસાર, બોટલના પાણીમાં જોવા મળતા મોટાભાગના માઇક્રોપ્લાસ્ટિક્સ બોટલ કેપ ખોલવા અને બંધ કરવાના ઘર્ષણ દ્વારા ઉત્પન્ન થાય છે. આ સીધા આપણા શરીર તરફ દોરી જાય છે.
પર્યાવરણવાદીઓ શું કહે છે ?
પર્યાવરણવિદ બી.એસ.વોહરાએ ETV ભારતને જણાવ્યું હતું કે, "ટેથર્ડ કેપ્સ પર NGTની નોટિસ ડિઝાઇન તબક્કે પ્લાસ્ટિક પ્રદૂષણને રોકવા તરફ એક સમયસર અને રચનાત્મક પગલું છે. CPCB અને હિન્દુસ્તાન કોકા-કોલા, પેપ્સિકો ઇન્ડિયા અને હિન્દુસ્તાન યુનિલિવર જેવી મોટી FMCG કંપનીઓ પાસેથી જવાબો માંગીને, ટ્રિબ્યુનલ EPR ફ્રેમવર્ક હેઠળ ઉત્પાદકોની જવાબદારીને મજબૂત બનાવી રહ્યું છે."
તેમણે કહ્યું કે ટેથર્ડ કેપ્સ, જે ખોલ્યા પછી પણ બોટલ સાથે જોડાયેલા રહે છે, તે કચરો ઘટાડી શકે છે, કચરાના સંગ્રહમાં સુધારો કરી શકે છે અને ખાતરી કરી શકે છે કે બોટલ સાથે કેપ્સ રિસાયકલ થાય છે. તેમણે ઉમેર્યું, "કારણ કે બોટલનું ઢાંકણું નાનું હોય છે અને ઘણીવાર અલગથી ફેંકી દેવામાં આવે છે, તે પર્યાવરણીય અને માઇક્રોપ્લાસ્ટિક પ્રદૂષણમાં નોંધપાત્ર ફાળો આપે છે. જો કે, ટેથર્ડ કેપ્સ સમગ્ર સમસ્યાનો ઉકેલ નથી. તેઓ ફક્ત કચરાને પકડવામાં મદદ કરે છે, સિંગલ-યુઝ પ્લાસ્ટિકના ઉત્પાદન અને રિસાયક્લિંગ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરના અભાવ જેવા મોટા મુદ્દાઓ ઉકેલાતા નથી"
અન્ય એક પર્યાવરણવિદ દીપક રમેશ ગૌરે ETV ભારતને જણાવ્યું હતું કે, "એકવાર ઉપયોગમાં લેવાતું પ્લાસ્ટિક આપણા પર્યાવરણ માટે એક મોટી ચિંતાનો વિષય છે. ભલે આ નાની વસ્તુઓ લાગે, પણ પર્યાવરણ પર તેની ઊંડી અસર પડે છે. NGTનો નિર્દેશ એક સકારાત્મક પગલું છે." પર્યાવરણીય સંરક્ષણ પર ભાર મૂકતા તેમણે કહ્યું, "પ્લાસ્ટિક પ્રદૂષણનો સામનો કરવા માટે ટેથર્ડ કેપ્સ એકમાત્ર ઉકેલ નથી. આપણે પર્યાવરણને અનુકૂળ ઉકેલો પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવાની જરૂર છે."