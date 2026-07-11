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આ ત્રણ શહેરોના સ્ટેડિયમમાં નહીં રમાય ક્રિકેટ મેચ. નેશનલ ગ્રીન ટ્રિબ્યૂનલે લગાવી રોક

સુનાવણીની તારીખ અથવા ટ્રિબ્યુનલની પરવાનગી વિના ત્રણેય સ્ટેડિયમમાં કોઈપણ સ્પોર્ટ્સ એક્ટિવિટી યોજાશે નહીં. આ મામલે આગામી સુનાવણી 17 ઓગસ્ટે થશે

સુનાવણીની તારીખ અથવા ટ્રિબ્યુનલની પરવાનગી વિના ત્રણેય સ્ટેડિયમમાં કોઈપણ સ્પોર્ટ્સ એક્ટિવિટી યોજાશે નહીં. આ મામલે આગામી સુનાવણી 17 ઓગસ્ટે થશે
સુનાવણીની તારીખ અથવા ટ્રિબ્યુનલની પરવાનગી વિના ત્રણેય સ્ટેડિયમમાં કોઈપણ સ્પોર્ટ્સ એક્ટિવિટી યોજાશે નહીં. આ મામલે આગામી સુનાવણી 17 ઓગસ્ટે થશે (IANS)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : July 11, 2026 at 5:19 PM IST

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નવી દિલ્હી: જળ સંરક્ષણ સંબંધિત એક મામલા પર કડક વલણ અપનાવતા, નેશનલ ગ્રીન ટ્રિબ્યુનલ (NGT) એ ત્રણ ક્રિકેટ સ્ટેડિયમોને આગામી સુનાવણી સુધી તેની પરવાનગી વિના કોઈપણ સ્પોર્ટ્સ એક્ટિવિટીનું આયોજન કરવા પર પ્રતિબંધ મૂક્યો છે.

NGT એ કહ્યું કે, સેન્ટ્રલ ગ્રાઉન્ડ વોટર ઑથોરિટી (CGWA) અને NGT તરફથી અનેક નોટિસો મળ્યા છતાં આ સ્ટેડિયમોએ જવાબ દાખલ કરવામાં નિષ્ફળ રહ્યા હતા.

ક્રિકેટ મેદાનોની જાળવણી માટે સીવેજ ટ્રીટમેન્ટ પ્લાન્ટ (STP) માંથી શુદ્ધિકરણ કરાયેલા પાણીને બદલે ભૂગર્ભજળ અથવા તાજા પાણીનો ઉપયોગ, તેમજ ભૂગર્ભજળ સંરક્ષણ માટે વરસાદી પાણી સંગ્રહ પ્રણાલી સ્થાપિત કરવામાં નિષ્ફળતા સાથે સંકળાયેલા કેસમાં આ વચગાળાનો આદેશ જારી કરવામાં આવ્યો હતો.

નોંધનીય છે કે, એપ્રિલમાં, NGT એ દેશભરના છ ક્રિકેટ સ્ટેડિયમોને નોટિસ જારી કરી હતી, જેમાં પૂછવામાં આવ્યું હતું કે મેદાન અને પીચની જાળવણી માટે ઉપયોગમાં લેવાતા પાણીના સ્ત્રોતો વિશે CGWA ને જાણ કરવામાં તેમની નિષ્ફળતાને કારણે તેમની પ્રવૃત્તિઓ કેમ બંધ ન કરવી જોઈએ.

નોંધપાત્ર રીતે, આ સ્ટેડિયમોમાં નવી દિલ્હીમાં અરુણ જેટલી સ્ટેડિયમ, જયપુરમાં સવાઈ માનસિંહ સ્ટેડિયમ, રાયપુરમાં શહીદ વીર નારાયણ સિંહ આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટ સ્ટેડિયમ, મુંબઈમાં ડૉ. ડીવાય પાટિલ સ્ટેડિયમ, લખનૌમાં ભારત રત્ન શ્રી અટલ બિહારી વાજપેયી એકાના ક્રિકેટ સ્ટેડિયમ અને કટકમાં બારાબતી સ્ટેડિયમનો સમાવેશ થાય છે.

2 જુલાઈના રોજ પસાર કરાયેલા અને શુક્રવારે ઉપલબ્ધ કરાયેલા વચગાળાના આદેશમાં, NGT ના અધ્યક્ષ ન્યાયાધીશ પ્રકાશ શ્રીવાસ્તવ અને નિષ્ણાત સભ્ય અફરોઝ અહમદની બનેલી બેન્ચે નોંધ્યું હતું કે, લખનૌ સ્ટેડિયમ અને અરુણ જેટલી સ્ટેડિયમે પહેલાથી જ તેમના જવાબો દાખલ કરી દીધા છે, જ્યારે બારાબતી સ્ટેડિયમે આમ કરવા માટે ચાર અઠવાડિયાનો સમય માંગ્યો છે. ત્યારબાદ, CGWA એ કેટલીક વધારાની માહિતી માંગી છે.

અરજદાર વતી હાજર રહેલા વકીલો અદનાન, સત્યમ શેખર અને અભિક ચંદ્રાએ બેન્ચને જાણ કરી હતી કે બાકીના ત્રણ સ્ટેડિયમ વારંવાર નોટિસ આપવા છતાં જવાબ આપવામાં નિષ્ફળ રહ્યા છે.

આ વાતનું અવલોકન કરતા, NGT એ જણાવ્યું હતું કે, "દેશના વિવિધ ભાગોમાં પ્રવર્તતી ગંભીર પાણીની કટોકટીને ધ્યાનમાં રાખીને, અમને અપેક્ષા હતી કે આ સ્ટેડિયમો ટ્રિબ્યુનલની નોટિસનો યોગ્ય જવાબ આપશે અને જરૂરી સુધારાત્મક પગલાં લેશે. જોકે, ટ્રિબ્યુનલ અને CGWA તરફથી વારંવાર નોટિસ આપવા છતાં, આ ત્રણ સ્ટેડિયમોએ જવાબ દાખલ કરવાનું જરૂરી માન્યું નથી."

બેન્ચે ઉમેર્યું, "આને ધ્યાનમાં રાખીને, વચગાળાના નિર્દેશ તરીકે, અમે શહીદ વીર નારાયણ સિંહ ઇન્ટરનેશનલ સ્ટેડિયમ, સવાઈ માનસિંહ સ્ટેડિયમ અને ડીવાય પાટિલ સ્ટેડિયમને આગામી સુનાવણી સુધી ટ્રિબ્યુનલની પરવાનગી વિના તેમના પરિસરમાં કોઈપણ રમતગમત પ્રવૃત્તિઓ કરવા પર પ્રતિબંધ મૂકીએ છીએ." આ મામલે આગામી સુનાવણી 17 ઓગસ્ટના રોજ યોજાશે.

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NGT RESTRAINS SPORTS ACTIVITIES
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