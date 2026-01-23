ETV Bharat / bharat

વર્લ્ડ ઈકોનૉમિક ફોરમમાં પ્રહલાદ જોશી બોલ્યા, 'દાઓસથી દિલ્હી,આગામી દાયકો ભારતનો'

ન્યૂ એન્ડ રિન્યૂએબલ એનર્જી મિનિસ્ટરે કહ્યું કે, ક્લિન એનર્જી દેશમાં નોકરીઓ અને વિકાસમાં વધારો કરી રહી છે

યુનિયન મિનસ્ટર પ્રહલાદ જોશીએ WEFમાં દાઓસ ખાતે ઈન્ડિયા પેવેલિયનનું ઉદઘાટન કર્યું
યુનિયન મિનસ્ટર પ્રહલાદ જોશીએ WEFમાં દાઓસ ખાતે ઈન્ડિયા પેવેલિયનનું ઉદઘાટન કર્યું (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : January 23, 2026 at 1:19 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

નવી દિલ્હી: ન્યૂ એન્ડ રિન્યૂએબલ એનર્જીના કેન્દ્રીય મંત્રી પ્રહલાદ જોશીએ ગુરુવારે વિશ્વાસ વ્યક્ત કર્યો કે, આગામી દાયકો ભારતનો છે. તેમણે જણાવ્યું હતું કે દેશનો સ્વચ્છ ઉર્જાનો ધસારો રોજગારીનું સર્જન, ઉદ્યોગોને મજબૂત બનાવવા અને ઘરો અને વ્યવસાયો માટે વીજળી સસ્તી બનાવવાનો છે.

સ્વિટ્ઝર્લૅન્ડના દાઓસ ખાતે વર્લ્ડ ઇકોનોમિક ફોરમની વાર્ષિક બેઠકમાં "એનર્જી: ધ ગ્રેટ ફંડિંગ ગેપ" વિષય પર ઉચ્ચ સ્તરીય સત્રને સંબોધતા મંત્રી જોશીએ કહ્યું કે, ભારતના એનર્જી ટ્રાન્ઝિશનને ઔદ્યોગિક વિકાસ, રોજગાર સર્જન અને વૈશ્વિક સ્પર્ધાત્મકતા, ખાસ કરીને ઉભરતી અર્થવ્યવસ્થાઓ માટે, ઇરાદાપૂર્વક એક સાધન તરીકે ડિઝાઇન કરવામાં આવ્યું છે.

મંત્રીએ ભાર મૂક્યો કે, વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના નેતૃત્વ હેઠળ, ભારતે તેના ક્લિન એનર્જી ટ્રાન્ઝિશનને લોક-કેન્દ્રિત વિકાસ ચળવળમાં પરિવર્તિત કર્યું છે, સાથે સાથે ઊર્જા સુરક્ષાને મજબૂત બનાવી રહ્યા છે અને ઉદ્યોગ માટે ખર્ચ ઘટાડી રહ્યા છે. ન્યૂ એન્ડ રિન્યૂએબલ એનર્જી મિનિસ્ટ્રીએ જોશીને ટાંકીને કહ્યું હતું કે, "દાવોસથી દિલ્હી સુધી, આગામી દાયકો ભારતનો છે."

મંત્રીએ જણાવ્યું હતું કે, ભારતે પહેલાથી જ 267 ગીગાવોટ ઈન્સ્ટોલ્ડ નૉન-ફોસિલ કેપેસિટી પ્રાપ્ત કરી લીધી છે, જેમાં રિન્યૂએબલ એનર્જી હવે દેશની કુલ ઈનસ્ટોલ્ડ એનર્જી કેપેસિટીના લગભગ 52 ટકા હિસ્સો ધરાવે છે, જે નિયમ સમયરેખા કરતા ઘણું આગળ છે.

તેમણે ભારપૂર્વક જણાવ્યું હતું કે ભારત એનર્જી ટ્રાન્ઝિશન માત્ર પર્યાવરણીય આવશ્યકતા તરીકે જ નહીં, પરંતુ વિકાસને સક્ષમ બનાવનાર તરીકે જુએ છે, જે ઝડપી ઔદ્યોગિકીકરણને ટેકો આપે છે અને વ્યવસાયો અને ઘરો બંને માટે વીજળીને વધુ સસ્તી બનાવે છે.

મુખ્ય ડિ-સેન્ટ્રલાઈઝ્ડ રિન્યૂએબલ એનર્જી પ્રોગ્રામ્સ પર પ્રકાશ પાડતા મંત્રીએ જણાવ્યું હતું કે, પીએમ સૂર્ય ઘર: મુફ્ત બિજલી યોજના, દ્વારા છેલ્લા બે વર્ષમાં જ 2.7 મિલિયન ઘરોની છત પર સૌર સિસ્ટમ સ્થાપિત કરવામાં આવી છે, જેમાં 10 મિલિયન ઘરોનો લક્ષ્યાંક છે, જે લગભગ 30 GW વીજળી ઉત્પન્ન કરવાની અપેક્ષા છે. PM-KUSUM હેઠળ, દેશભરમાં 2.1 મિલિયનથી વધુ ખેડૂતોએ તેમના સિંચાઈ પંપોને સૌર ઊર્જાથી સજ્જ કર્યા છે, જેનાથી સબસિડીવાળી ગ્રીડ પાવર પરની નિર્ભરતામાં નોંધપાત્ર ઘટાડો થયો છે અને ખેડૂતો વધારાની વીજળી વેચીને વધારાની આવક મેળવી શક્યા છે.

મંત્રીએ જણાવ્યું હતું કે, 'આ પહેલો માત્ર સસ્તી ઉર્જા પૂરી પાડી રહી નથી પરંતુ ગ્રાહકોને 'પ્રોસ્યુમર' (એવી વ્યક્તિ જે વપરાશ અને ઉત્પાદન કરે છે) પણ બનાવી રહી છે, જેનાથી ઘરની આવક અને ગ્રામીણ આજીવિકામાં સુધારો થઈ રહ્યો છે.'

ઓછી કિંમતની સૌર ઉર્જાથી ઊંચી કિંમતની સબસિડીવાળી વીજળીને બદલીને, બચત ઉદ્યોગ અને ઘરો માટે ઓછા ટેરિફમાં પરિવર્તિત થઈ છે, જે ભારતના વીજ ક્ષેત્રમાં એક ઐતિહાસિક પરિવર્તન છે. રિન્યૂએબલ એનર્જીની ક્રાંતિને કારણે વીજળીના ટેરિફમાં ઘટાડો થઈ રહ્યો છે, એમ તેમણે નોંધ્યું.

કેન્દ્રીય મંત્રીએ ભાર મૂક્યો કે ભારતે રિન્યૂએબલ એનર્જી વેલ્યૂ ચેનમાં મજબૂત સ્થાનિક ઉત્પાદન આધાર બનાવ્યો છે.તેમણે નોંધ્યું હતું કે દેશમાં પહેલાથી જ 144 GW સોલાર મોડ્યુલ ઉત્પાદન ક્ષમતા સ્થાપિત થઈ ગઈ છે, જ્યારે સોલાર સેલ ઉત્પાદન ક્ષમતા 27 GW સુધી પહોંચી ગઈ છે અને નજીકના ભવિષ્યમાં તે લગભગ 50 GW સુધી વધવાની અપેક્ષા છે.

તેમણે વધુમાં જણાવ્યું હતું કે, ભારત સમગ્ર ઉત્પાદન ચક્ર પૂર્ણ કરવા તરફ આગળ વધી રહ્યું છે, જેમાં વેફર્સ અને ઇંગોટ્સનું આયોજિત ઉત્પાદન ટૂંક સમયમાં શરૂ થવાનું છે. સૌર ઉત્પાદનની સાથે, કેન્દ્રીય મંત્રીએ પવન ઊર્જા, બેટરી સ્ટોરેજ અને પમ્પ્ડ સ્ટોરેજ સોલ્યુશન્સના ઝડપી સ્કેલ-અપ પર ભાર મૂક્યો, જે વિશ્વસનીયતા અને ગ્રીડ સ્થિરતા સુનિશ્ચિત કરવા માટે મહત્વપૂર્ણ છે. તેમણે કહ્યું કે, આ પ્રયાસો માત્ર ભારતની ક્લિન એનર્જી સપ્લાય ચેઇનને મજબૂત બનાવી રહ્યા નથી પરંતુ મોટા પાયે રોજગારી પણ ઉત્પન્ન કરી રહ્યા છે અને દેશની ઔદ્યોગિક સ્પર્ધાત્મકતામાં વધારો કરી રહ્યા છે.

દ્વિપક્ષીય રાજદ્વારી કાર્યક્રમોમાં, જોશીએ રોકાણ મંત્રી જોર્ડનના તારેક અબુ ગઝાલેહ અને આયોજન અને આંતરરાષ્ટ્રીય સહકાર મંત્રી ઝીના તુકાનને મળ્યા અને સહકાર અને રોકાણ ભાગીદારી વધારવા માટેના માર્ગો પર ચર્ચા કરી. કેન્દ્રીય મંત્રીએ ઝિમ્બાબ્વેના વિદેશ અને આંતરરાષ્ટ્રીય વેપાર મંત્રી અમોન મુરવીરાને પણ મળ્યા અને રિન્યૂએબલ એનર્જીમાં ભારત-ઝિમ્બાબ્વે સહયોગને વધુ ગાઢ બનાવવા અંગે ચર્ચા કરી. જોશીએ આંતરરાષ્ટ્રીય ઉર્જા એજન્સીના એક્ઝિક્યુટિવ ડિરેક્ટર ફાતિહ બિરોલને પણ મળ્યા. ચર્ચાઓમાં ભારત-વિશિષ્ટ ડેટા, વિશ્લેષણ અને નીતિ ભલામણો પર IEA ના ફોકસને મજબૂત બનાવવા તેમજ મૂડી ખર્ચ ઘટાડવામાં મદદ કરવા માટે નવીન ધિરાણ અભિગમોની શોધખોળનો સમાવેશ થતો હતો.

ગુરુવારે WEFને સંબોધતા, મધ્યપ્રદેશના મુખ્યમંત્રી મોહન યાદવે જણાવ્યું હતું કે ભારત તમામ ક્ષેત્રોમાં ઝડપથી પ્રગતિ કરી રહ્યું છે અને આગામી એકથી દોઢ વર્ષમાં ચોથા સ્થાનેથી વિશ્વની ત્રીજી સૌથી મોટી અર્થવ્યવસ્થા બનવા માટે તૈયાર છે.

મુખ્યમંત્રીએ કહ્યું કે, વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના માર્ગદર્શન હેઠળ, ભારતે આ વર્ષે દાવોસમાં યોજાનાર વર્લ્ડ ઇકોનોમિક ફોરમમાં પોતાનું સૌથી મોટું પ્રતિનિધિ મંડળ મોકલ્યું છે. તેમણે કહ્યું કે વિવિધ ક્ષેત્રોના અગ્રણી ઉદ્યોગપતિઓ અને વ્યવસાયિક પ્રતિનિધિઓ સાથે અર્થપૂર્ણ બેઠકો અને ચર્ચાઓની શ્રેણી યોજાઈ હતી. મુખ્યમંત્રીએ કહ્યું કે પરિવર્તનના આ તબક્કામાં, મધ્યપ્રદેશ સૌર ઉર્જા, માહિતી ટેકનોલોજી અને પર્યટન જેવા ક્ષેત્રોમાં અપાર વિકાસની સંભાવનાઓ પ્રદાન કરે છે, રાજ્ય સરકારની પહેલના પ્રોત્સાહક પરિણામો આવી રહ્યા છે.

સરકાર દ્વારા રૂજૂ કરાયેલા એક નિવેદનમાં મુખ્યમંત્રી તરફથી જણાવાયું કે, મહારાષ્ટ્ર કૃષિ અને મરઘાં ઉછેરમાં મજબૂત શક્યતાઓ ધરાવે છે અને ભવિષ્યમાં અન્ય રાજ્યો સાથે આ ક્ષેત્રોમાં વેપારનો વધુ વિસ્તાર કરશે. રાજ્ય પાસે નોંધપાત્ર જમીન બેંક, વિપુલ પ્રમાણમાં વીજળી ઉપલબ્ધતા અને વ્યૂહાત્મક કેન્દ્રિય સ્થાન છે જે પરિવહનને ખૂબ ફાયદાકારક બનાવે છે.'

આ પણ વાંચો:

TAGGED:

DAVOS
WORLD ECONOMIC FORUM 2026
PRAHLAD JOSHI
NEW AND RENEWABLE ENERGY
WORLD ECONOMIC FORUM

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.