'ન્યૂઝરૂમ બંધ થઇ જશે', DNPAએ DPDP એક્ટના નિયમોને સુપ્રીમ કોર્ટમાં પડકાર આપ્યો
DNPAની અરજીમાં ડેટા પ્રોટેક્શન કાયદા અને તેની સાથે જોડાયેલા નિયમના કેટલાક નિયમ ગેર બંધારણીય ગણાવતા રદ કરવાની માંગ કરવામાં આવી છે.
Published : October 27, 2026 at 6:13 PM IST
નવી દિલ્હી: સુપ્રીમ કોર્ટે ડિજિટલ પર્સનલ ડેટા પ્રોટેક્શન (DPDP) એક્ટને પડકારતી અરજી પર કેન્દ્ર સરકાર પાસે જવાબ માંગ્યો છે. અરજીમાં આરોપ મૂકવામાં આવ્યો કે આ નિયમો કથિત રીતે પ્રેસની સ્વતંત્રતા અને માહિતીના અધિકારનું ઉલ્લંઘન કરે છે.
આ મામલો ભારતના મુખ્ય ચીફ જસ્ટિસ (CJI) જસ્ટિસ સૂર્યકાંત, જસ્ટિસ જોયમાલ્યા બાગચી અને જસ્ટિસ વી. મોહનાની બેન્ચ સમક્ષ સુનાવણી માટે આવ્યો હતો. ડિજિટલ ન્યૂઝ પબ્લિશર્સ એસોસિએશન (DNPA)નું પ્રતિનિધિત્વ કરતા વરિષ્ઠ વકીલ માધવી દિવાનની દલીલો સાંભળ્યા બાદ બેન્ચે નોટિસ જાહેર કરી હતી.
અરજીમાં ડેટા પ્રોટેક્શન એક્ટ અને તેની સાથેના નિયમોની ઘણી જોગવાઇઓેને ગેરબંધારણીય ગણાવી છે અને તેમને રદ કરવાની માંગ કરવામાં આવી છે. તેમાં દલીલ કરવામાં આવી છે કે પત્રકારત્વના કાર્ય માટે છૂટનો અભાવ ન્યૂઝ રિપોર્ટિંગને ગંભીર રીતે અવરોધિત કરી શકે છે, તપાસ પત્રકારત્વને નબળી પાડી શકે છે અને સુત્રોની ગુપ્તતા સાથે ચેડા કરી શકે છે.
DNPA, જે ધ ઇન્ડિયન એક્સપ્રેસ, ધ હિન્દુ, ઇન્ડિયા ટુડે, ટાઇમ્સ ગ્રુપ, Zee, NDTV, નેટવર્ક 18, વગેરે જેવા મુખ્ય મીડિયા સંગઠનોના ડિજિટલ શાખાનું સંગઠન છે. તેણે દલીલ કરી છે કે આ જોગવાઇઓ પ્રેસની સ્વતંત્રતાને પ્રતિકૂળ અસર કરે છે.
આ મામલાની વધુ સુનાવણી 17 નવેમ્બરે અન્ય પેન્ડિંગ કેસોની સાથે કરવામાં આવી છે.
સુનાવણી દરમિયાન, દીવાને સુપ્રીમ કોર્ટને અપીલ કરી કે તે વિવાદિત નિયમો પર રોક લગાવવા માટે નોટિસ જાહેર કરવા પર વિચાર કરે અને ભારપૂર્વક જણાવ્યું કે ન્યૂઝરૂમ બંધ થઇ જશે. જોકે, બેન્ચે આવો કોઇ પણ આદેશ આપવાનો ઇનકાર કર્યો હતો. બેન્ચે કહ્યું કે, તે બીજા પક્ષને સાંભળ્યા વગર એકતરફી આદેશ નહીં આપે.
દીવાને તર્ક આપ્યો કે તે ભાગ્યે તથાકથિત લેગેસી મીડિયા દ્વારા દાખલ કરવામાં આવેલી પ્રથમ વ્યાપક અરજી છે અને કહ્યું, "અમે પારંપરિક, સ્થાપિત લેગેસી મીડિયા છીએ."
દીવાને તર્ક આપ્યો કે ન્યૂઝની અવધારણા પર વિચાર કરવો જોઇએ અને આ વાત પર ભારપૂર્વક જણાવ્યું કે મને આ વાત માટે ડેટા પ્રિન્સિપલની મરજી પર છોડી દેવામાં આવે કે તે સંમત છે કે નથી...ટીવી પર, આ લાઇવ થાય છે. આ ન્યૂઝરૂમને બંધ કરી દેશે. જો મને પરવાનગી અને સંમતિ માંગવી પડે તો પછી તેનો શું અર્થ રહી જશે?
CJIએ કહ્યું કે, તમે આ ક્ષેત્રના જાણકાર છો અને કેન્દ્ર સરકારને આ સૂચન આપવા માટે સૌથી યોગ્ય વ્યક્તિ છો જેથી તેનો કોઇ દુરૂપયોગ ન થાય.
દીવાને કહ્યું કે તેમના અસીલે અરજી દાખલ કર્યા પછી પણ રજૂઆત કરી હતી.
બેન્ચે મૌખિક રીતે ટિપ્પણી કરી, "આ એક નિર્દોષ નાગરિકના અધિકારો અને તમારા અધિકારો વચ્ચેનો મામલો છે. તેથી, સંતુલન જાળવવું પડશે...તમે માર્ગદર્શન આપવા અને સૂચવવા માટે શ્રેષ્ઠ વ્યક્તિ છો કે તમે કેવી રીતે ખાતરી કરશો (કે આ અધિકારનો દુરૂપયોગ ન થાય)..."
દીવાને કહ્યું કે જો કોર્ટ કાયદાની વિગતવાર તપાસ કરશે, તો તે સ્પષ્ટ થઇ જશે કે તે પત્રકારત્વ માટે નથી, અને તેમણે ભારપૂર્વક જણાવ્યું હતું કે જો અમારે પરવાનગી લેવી પડશે, તો ન્યૂઝરૂમ બંધ કરી દેવામાં આવશે, જેના કારણે પ્રી-સેન્સરશીપનો શાસન શરૂ થશે.
દીવાને કહ્યું, "જો અમારે તમારા વિશે રિપોર્ટિંગ કરવું હોય તો અમારે પરવાનગી લેવી પડશે. તે કેવી રીતે થઇ શકે? નહિંતર, સમાચાર શું છે? પછી જો કંઇક ખોટું, અચોક્કસ હોય તો આપણે પરિણામોનો સામનો કરવો પડે છે...તે થાય તે પહેલાં તેને સ્થિર કરી શકાતું નથી."
તેમણે વધુમાં કહ્યું કે, ન્યૂઝ ઓર્ગેનાઇઝેશન પહેલાથી જ કેબલ એક્ટ,ડાઉન-લિંકિંગ અને અપ-લિંકિંગ, આઇટી નિયમો અને પ્રેસ કાઉન્સિલનો ઉલ્લેખ કરીને નિયંત્રિત છે.
બેન્ચને જાણ કરવામાં આવી હતી કે RTI એક્ટમાં બદલાવને પડકારતી અન્ય અરજીઓ પેન્ડિંગ છે, પરંતુ પત્રકારત્વ પર તેની અસરના આધારે આ પહેલો મોટો પડકાર હતો.
બંધારણની કલમ 32 હેઠળ દાખલ કરાયેલી આ અરજીમાં DPDP કાયદાની કલમ 7, 17(2), 18,19,27,29,36,37 અને 44 (3)ને ગેરબંધારણીય જાહેર કરવાનો પ્રયાસ કરવાામં આવ્યો છે. તે DPDP નિયમો, 2025ના નિયમો 16, 17 અને 23ને પણ પડકારે છે.
આ અરજીમાં એ પણ પ્રકાશિત કરવામાં આવ્યું કે પ્રસ્તાવિત ડેટા સુરક્ષા કાયદાના અગાઉના સંસ્કરણોમાં પત્રકારત્વના હેતુઓ માટે સ્પષ્ટપણે મુક્તિઓ આપવામાં આવી હતી.
એસોસિએશને માહિતી અધિકાર (RTI) કાયદાની કલમ 8(1)(j)માં સુધારાને પણ પડકાર્યો હતો, અને આરોપ લગાવ્યો હતો કે આ સુધારો જાહેર અધિકારીઓને લગતી માહિતીની ઍક્સેસને પ્રતિબંધિત કરે છે અને જાહેર ચકાસણી માટે ઉપલબ્ધ માહિતીના અવકાશમાં ફેરફાર કરે છે.
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