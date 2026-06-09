અખબારમાં લપેટાયેલા સમોસા-વડાપાંવ છે સાયલન્ટ-કિલર; દેશમાં 49 લાખ સ્ટ્રીટ વેન્ડર્સ, જાણો આવા પેકેજ્ડ સ્ટ્રીટ ફૂડના જોખમો વિશે
મુંબઈની ઘટના બાદ, FSSAI એ ભોજન પીરસવા માટે અખબારોનો ઉપયોગ બંધ કરવાના નિર્દેશો આપ્યા છે
Published : June 9, 2026 at 5:03 PM IST
Street Food Health Risk: દેશ અને દુનિયામાં થતી વર્તમાન ઘટનાઓ વિશે માહિતગાર રહેવા માટે લાખો લોકો દરરોજ સવારે અખબારો વાંચે છે. અખબારો માહિતીનો શ્રેષ્ઠ સ્ત્રોત છે. જો કે, જ્યારે ખાદ્ય વસ્તુઓ તેમના પર પીરસવામાં આવે છે, ત્યારે આ જ અખબારો ખતરનાક બની જાય છે. ફૂડ સેફ્ટી એન્ડ સ્ટાન્ડર્ડ્સ ઓથોરિટી ઓફ ઈન્ડિયા (FSSAI) એ દેશભરના 49.48 લાખ સ્ટ્રીટ વેન્ડર્સને ચેતવણી જારી કરી છે.
FSSAIનું કહેવું છે કે અખબારની શાહીમાં સીસું અને અન્ય જોખમી રસાયણો હોય છે જે ગરમ ખોરાક સાથે ચોંટી શકે છે અને માનવ શરીરમાં પ્રવેશી શકે છે. આ કેન્સર સહિત ગંભીર રોગોનું જોખમ વધારે છે. તેથી, વડાપાંવ, સમોસા અને અન્ય વાનગીઓ અખબારમાં પીરસવાનું તાત્કાલિક બંધ કરવું જોઈએ.
અખબારની શાહીમાં શું હોય છે
અખબાર છાપવામાં વપરાતી શાહીમાં રંગદ્રવ્યો, દ્રાવક, રેઝિન (બાઈન્ડર) અને એડિટિવ્સ હોય છે. રંગો માટે, કાર્બન બ્લેક, સોયા તેલ, પેટ્રોલિયમ તેલ અને સીસું જેવી અન્ય ભારે ધાતુઓ ઉમેરવામાં આવે છે. કાળા રંગ માટે કાર્બન બ્લેકનો ઉપયોગ થાય છે. રંગીન શાહીમાં ઓર્ગેનિક રંગદ્રવ્યોનો ઉપયોગ થાય છે.
વધુમાં, શાહીમાં ખનિજ તેલ, સોયા અથવા અન્ય વનસ્પતિ તેલનો પણ ઉપયોગ થાય છે. શાહીને કાગળ સાથે ચોંટી રાખવા માટે રેઝિનનો ઉપયોગ થાય છે. વધુમાં, શાહીમાં ગ્લોસ અને સૂકવણી એજન્ટ તરીકે જોખમી રસાયણો અને ફેથેલેટ્સ અને સીસું જેવા ભારે ધાતુઓનો ઉપયોગ થાય છે.
અખબારમાં લપેટેલા સમોસા કેટલા ખતરનાક છે
જ્યારે તમે સમોસા, વડા-પાવ, પકોડા અથવા અખબારમાં લપેટેલી અન્ય વસ્તુઓ ખાઓ છો, ત્યારે આ ખોરાક શાહીના સંપર્કમાં આવે છે. આના કારણે શાહીમાં રહેલ સીસું અને અન્ય રસાયણો ખોરાકમાં ભળી જાય છે. FSSAI અનુસાર, આવી વસ્તુઓના લાંબા સમય સુધી સેવનથી ગંભીર બીમારીઓ થઈ શકે છે, જેમાં ન્યુરોટોક્સિસિટી (મગજની સમસ્યાઓ), લીવર અને કિડનીને નુકસાન અને કેન્સરનો સમાવેશ થાય છે.
અખબારમાં લપેટેલા ખોરાકથી કેટલા લોકો બીમાર થાય છે?
ફૂડ સેફ્ટી એન્ડ સ્ટાન્ડર્ડ્સ ઓથોરિટી ઓફ ઈન્ડિયા (FSSAI) અનુસાર, અખબારમાં લપેટેલા ખોરાક ભારતમાં લાખો લોકો માટે ધીમા ઝેરનું કારણ બની રહ્યા છે. જ્યારે સમોસા, પકોડા અથવા પરાઠા જેવા ગરમ અથવા તળેલા ખોરાક અખબારમાં લપેટવામાં આવે છે, ત્યારે શાહીમાં રહેલા રસાયણો ઓગળીને ખોરાકમાં ભળી જાય છે. આનાથી પાચનતંત્રને નુકસાન, ફેફસાં અને કિડનીના રોગ અને કેન્સર જેવા જીવલેણ રોગોનું જોખમ વધે છે. આ જોખમને ધ્યાનમાં રાખીને, FSSAI એ અખબારોમાં ખોરાકના પેકિંગ પર સખત પ્રતિબંધ મૂક્યો છે.
અખબારની શાહીનો સલામત વિકલ્પ શું છે?
અખબારની શાહીમાં સીસું જેવા હાનિકારક રસાયણો હોય છે, જે ગરમ કે તેલયુક્ત ખોરાક સાથે ભેળવવામાં આવે ત્યારે શરીરમાં પ્રવેશ કરે છે અને ધીમા ઝેર તરીકે કાર્ય કરે છે. આને ટાળવા માટે, ફૂડ-ગ્રેડ પેપર સૌથી સલામત વિકલ્પ છે. ફૂડ-ગ્રેડ રેપિંગ પેપર પ્રમાણિત અને સલામત છે. FSSAI એ તેના ઉપયોગને મંજૂરી આપી છે. બટર પેપર પણ એક સારો વિકલ્પ છે, જે ખોરાકમાંથી તેલ અને ભેજ શોષી લે છે અને તેને શરીરમાં પ્રવેશતા અટકાવે છે. કેળા અથવા પલાશ (સાખુ) ના પાંદડા પણ સારા વિકલ્પો છે, જે સંપૂર્ણપણે કુદરતી, પર્યાવરણને અનુકૂળ અને સલામત છે.
FSSAI એ શું ચેતવણી આપી
FSSAI એ ચેતવણી આપી હતી કે છાપકામની શાહીમાં ઘણા હાનિકારક રસાયણો હોય છે, જેમાં સીસું અને અન્ય ભારે ધાતુઓનો સમાવેશ થાય છે, જે ખોરાક દ્વારા શરીરમાં પ્રવેશ કરે છે અને સ્વાસ્થ્ય પર અસર કરે છે. અખબારો ઘણીવાર અસ્વચ્છ પરિસ્થિતિઓમાં આવે છે. અખબારો હાથથી હાથમાં અને ધૂળ અને ગંદકી દ્વારા સ્ટોર્સ સુધી પહોંચે છે, જેમાં ઘણા હાનિકારક બેક્ટેરિયા અને વાયરસ હોય છે. આ ખોરાકજન્ય બીમારીઓનું જોખમ વધારે છે.
FSSAIએ લોકોને સતર્ક રહેવા માટે કહ્યું
ફૂડ સેફ્ટી એન્ડ સ્ટાન્ડર્ડ્સ (પેકેજિંગ) રેગ્યુલેશન્સ, 2018 ને ટાંકીને, FSSAI એ જણાવ્યું હતું કે ખોરાક પેક કરવા અથવા પીરસવા માટે અખબારો અથવા સમાન અપ્રમાણિત સામગ્રીનો ઉપયોગ પ્રતિબંધિત છે. શેરી વિક્રેતાઓ, રેસ્ટોરાં, ક્લાઉડ કિચન, કેટરર્સ અને અન્ય ખાદ્ય વ્યવસાયોને ફક્ત ફૂડ-ગ્રેડ પેકેજિંગ સામગ્રીનો ઉપયોગ કરવાની સૂચના આપવામાં આવી છે. જનતાને પણ સતર્ક રહેવાની વિનંતી કરવામાં આવી છે.
દેશમાં કેટલા લોકો અખબારો વાંચે છે?
દેશની વસ્તી 1.47 અબજથી વધુ છે. સ્ટેટિસ્ટા ગ્લોબલ કન્ઝ્યુમર સર્વે મુજબ, દેશના 54 ટકા લોકો અખબારો દ્વારા દેશ અને દુનિયા વિશે માહિતી મેળવે છે. અખબારો વાંચવાની બાબતમાં ભારત વિશ્વમાં બીજા ક્રમે છે, જ્યારે ચીન પ્રથમ ક્રમે છે. જોકે, આજના ડિજિટલ યુગમાં, લોકો ઓનલાઈન વધુ સમાચાર જુએ છે અને વાંચે છે. લગભગ 60 ટકા લોકો મોબાઇલ ફોન અથવા ડિજિટલ પોર્ટલ દ્વારા રાષ્ટ્રીય અને આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચારોથી પોતાને અપડેટ રાખે છે. જોકે, "સવારની ચા અને અખબાર" નું પરંપરાગત સંયોજન આજે પણ પ્રચલિત છે.
દેશમાં કાગળનો કેટલો કચરો ઉત્પન્ન થાય છે?
ઘર, ઓફિસ અને કોર્પોરેટ સેન્ટર્સમાંથી દરરોજ આશરે 12000 થી 16000 ટન કાગળનો કચરો ઉત્પન્ન થાય છે. વાર્ષિક ધોરણે, આ આશરે 4.5 મિલિયન ટન જેટલું છે. આનો મોટો હિસ્સો ફક્ત અખબારો અને સામયિકોમાંથી આવે છે. એક અહેવાલ મુજબ, સંસદ જેવી સરકારી સંસ્થાઓ પણ દર વર્ષે આશરે 1 લાખ કિલોગ્રામ કચરો ઉત્પન્ન કરે છે.
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