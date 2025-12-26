મુસાફરો ધ્યાન આપો! 1 જાન્યુઆરીથી ટ્રેનનું સમયપત્રક બદલાઈ રહ્યું છે, મુસાફરી કરતા પહેલા જાણી લો
નવા સમયપત્રકમાં નવી ટ્રેનોનું સંચાલન, ટ્રેનોનું વિસ્તરણ, ફ્રિક્વન્સીમાં વધારો, ટ્રેનની સંખ્યામાં ફેરફાર અને નવા સ્ટોપેજનો સમાવેશ થાય છે.
Published : December 26, 2025 at 6:16 PM IST
નવી દિલ્હી : 1 જાન્યુઆરીથી, રેલ મુસાફરી મુસાફરો માટે ઝડપી અને વધુ સુવિધાજનક બનશે. બે એક્સપ્રેસ ટ્રેનોને સુપરફાસ્ટ ટ્રેનોમાં અપગ્રેડ કરવામાં આવી છે. 89 ટ્રેનોની ગતિ વધારવામાં આવી છે. જેના પરિણામે વિવિધ સ્ટેશનો પર તેમના આગમન અને પ્રસ્થાનના સમયમાં ફેરફાર કરવામાં આવ્યા છે. નવા સમયપત્રકમાં વિવિધ સ્ટેશનો પર 61 ટ્રેનો માટે નવા સ્ટોપેજનો સમાવેશ થાય છે, જેનાથી મુસાફરો અને સ્થાનિક રહેવાસીઓ માટે રેલ મુસાફરી વધુ સુલભ બનશે.
એક વરિષ્ઠ રેલવે અધિકારીએ જણાવ્યું હતું કે, રેલવે કામગીરી માટે એક નવું સમયપત્રક 1 જાન્યુઆરી, 2026ના રોજ બહાર પાડવામાં આવશે. આ નવા સમયપત્રકમાં નવી ટ્રેનોની શરૂઆત, ટ્રેનોના વિસ્તરણ, વધેલી આવર્તન, ટ્રેન નંબરોમાં ફેરફાર, નવા સ્ટોપેજ અને વિવિધ સ્ટેશનો પર આગમન અને પ્રસ્થાન સમયમાં ફેરફારનો સમાવેશ થાય છે. નવા સમયપત્રકની એક મુખ્ય વિશેષતા એ છે કે વિવિધ સ્ટેશનો પર 61 ટ્રેનો માટે નવા સ્ટોપેજની શરૂઆત કરવામાં આવી છે.
નવું સમયપત્રક અને સ્ટોપેજ
નવા સમયપત્રકમાં 12 નવી ટ્રેનો, ચાર જોડી ટ્રેનોનું વિસ્તરણ, બે ટ્રેનોના ટર્મિનલ સ્ટેશનોમાં ફેરફાર, બે જોડી ટ્રેનોની આવર્તન વધારવામાં અને 12 ટ્રેનોની સંખ્યામાં ફેરફારનો સમાવેશ થાય છે. 164 ટ્રેનો માટે નવા સ્ટોપેજ ઉમેરવામાં આવ્યા છે, જેમાંથી 61 ટ્રેનો, 1 જાન્યુઆરીથી અમલમાં આવશે.
ટ્રેનોની ગતિમાં વધારો
બે ટ્રેનોને મેઇલ/એક્સપ્રેસથી સુપરફાસ્ટમાં રૂપાંતરિત કરવામાં આવી છે. 89 ટ્રેનોની ગતિ વધારવામાં આવી છે, જેના પરિણામે વિવિધ સ્ટેશનો પર તેમના આગમન અને પ્રસ્થાનના સમયમાં ફેરફાર કરવામાં આવ્યા છે. વધુમાં, 66 ટ્રેનોના આગમન અને પ્રસ્થાનના સમયમાં વિવિધ સ્ટેશનો પર 30 મિનિટ કે તેથી વધુ ફેરફાર કરવામાં આવ્યા છે.
કાર્યક્ષમતા સુધારણા
ક્ષમતા વધારવા માટે, રેલ નેટવર્કનો મોટા પાયે વિસ્તાર કરવામાં આવ્યો છે. છેલ્લા 10 વર્ષોમાં, ભારતીય રેલ્વેએ આશરે 34,428 કિલોમીટરનો નવો ટ્રેક નાખવાનું કામ પૂર્ણ કર્યું છે. રેલ્વે ડેટા અનુસાર, 2009-14 દરમિયાન આશરે 7,599 કિલોમીટરનો નવો ટ્રેક શરૂ કરવામાં આવ્યો હતો, જે સરેરાશ 4.2 કિલોમીટર પ્રતિ દિવસના દરે હતો. જોકે, 2014-25 દરમિયાન, 34,428 કિલોમીટરનો નવો ટ્રેક શરૂ કરવામાં આવ્યો હતો, જે સરેરાશ 8.57 કિલોમીટર પ્રતિ દિવસના દરે હતો.
નવું ગેજ રૂપાંતર અને ડબલિંગ
રેલવેના ડેટા અનુસાર, ભારતીય રેલવેમાં એપ્રિલ સુધીમાં કુલ 35,966 કિમી લંબાઈના 431 રેલવે ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર પ્રોજેક્ટ્સ (154 નવી લાઈનો, 33 ગેજ કન્વર્ઝન અને 244 ડબલિંગ) મંજૂર કરવામાં આવ્યા હતા, જેનો ખર્ચ લગભગ 6.75 લાખ કરોડ રૂપિયા હતો.
આમાંથી:
- નવી લાઇનો: કુલ 16,142 કિમી લંબાઈમાંથી 3,036 કિમી આ વર્ષે માર્ચ સુધીમાં કાર્યરત થઈ ગઈ છે.
- ગેજ રૂપાંતર: 4,180 કિમીમાંથી 2,997 કિમીનું કામ માર્ચ સુધીમાં પૂર્ણ થઈ ગયું છે.
- ડબલિંગ/મલ્ટિટ્રેકિંગ: 35,966 કિમીમાંથી, 12,769 કિમી આ જ સમયગાળા દરમિયાન કાર્યરત કરવામાં આવ્યા છે.
સિગ્નલિંગ સિસ્ટમ
રેલ્વે ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરના આધુનિકીકરણ અને સુધારણાના ભાગ રૂપે, ટ્રેક અને સિગ્નલિંગ સિસ્ટમ્સને અપગ્રેડ કરવા માટે ઘણા પગલાં લેવામાં આવી રહ્યા છે. પ્રાથમિક ટ્રેક નવીકરણ દરમિયાન આધુનિક ટ્રેક સ્ટ્રક્ચરનો ઉપયોગ કરવામાં આવી રહ્યો છે, જેમાં 60 કિલોગ્રામ અને 90 યુટીએસ લોડ સાથે રેલ, સ્થિતિસ્થાપક ફાસ્ટનિંગ્સ સાથે પહોળા અને ભારે પ્રી-સ્ટ્રેસ્ડ કોંક્રિટ (પીએસસી) સ્લીપર્સ, પીએસસી સ્લીપર્સ પર પંખા આકારના ટર્નઆઉટ લેઆઉટ અને ગર્ડર બ્રિજ પર સ્ટીલ ચેનલ/એચ-બીમ સ્લીપર્સનો સમાવેશ થાય છે.
ઇન્ટરલોકિંગ સિસ્ટમ
31ઓક્ટોબર સુધીમાં, 6,656 સ્ટેશનો પર ઇલેક્ટ્રિકલ/ઇલેક્ટ્રોનિક ઇન્ટરલોકિંગ સિસ્ટમ્સ ઇન્સ્ટોલ કરવામાં આવી હતી, જે જૂના મિકેનિકલ સિગ્નલિંગને બદલે છે, જેનાથી ટ્રેન સિગ્નલો અને પોઇન્ટનું કેન્દ્રિય સંચાલન શક્ય બન્યું હતું. સલામતીને વધુ મજબૂત બનાવવા માટે 10,098 રેલ્વે ગેટ (લેવલ ક્રોસિંગ ગેટ) પર ઇન્ટરલોકિંગ પણ પૂરું પાડવામાં આવ્યું છે.
સુરક્ષિત ટ્રેન સંચાલન સુનિશ્ચિત કરવા માટે "બ્લોક પ્રોવિંગ એક્સલ કાઉન્ટર" ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ કરવામાં આવી રહ્યો છે. આ ટેકનોલોજી આપમેળે ખાતરી કરે છે કે, માનવ હસ્તક્ષેપ વિના, આખી ટ્રેન સ્ટેશન પર પહોંચી ગઈ છે. આ સિસ્ટમ અત્યાર સુધીમાં 6,142 બ્લોક સેક્શનમાં ઇન્સ્ટોલ કરવામાં આવી છે. ટ્રેક પર ટ્રેનોની સંખ્યા વધારવા માટે, 6,341 રૂટ કિલોમીટર પર "ઓટોમેટિક બ્લોક સિગ્નલિંગ" લાગુ કરવામાં આવ્યું છે.
ટ્રેનની ગતિમાં વધારો
રેલ્વે દ્વારા લેવામાં આવેલા વિવિધ પગલાંના પરિણામે, રેલ નેટવર્કની ગતિ ક્ષમતામાં નોંધપાત્ર સુધારો થયો છે. આંકડા અનુસાર, સમગ્ર રેલ્વે નેટવર્કની ગતિ ક્ષમતામાં નીચે મુજબ વધારો થયો છે.
- 130 કિમી પ્રતિ કલાક અને તેથી વધુની ગતિ: 2014માં, આ ક્ષમતા ફક્ત 5,036 કિમીના ટ્રેક પર ઉપલબ્ધ હતી, જે નવેમ્બર 2025 સુધીમાં વધીને 23,010 કિમી થઈ ગઈ છે.
- 110-130 કિમી પ્રતિ કલાકની ગતિ: 2014માં, તે 26,409 કિમીના ટ્રેક પર હતું, જે નવેમ્બર ૨૦૨૫ સુધીમાં 60,726 કિમી સુધી પહોંચી ગયું છે.
- 110 કિમી પ્રતિ કલાકથી ઓછી ઝડપ: 2014માં, તે 47,897 કિમીના ટ્રેક પર હતું, જે હવે માળખાગત સુધારાને કારણે ઘટીને માત્ર 21,936 કિમીના ટ્રેક (નવેમ્બર 2025 સુધીમાં) થઈ ગયું છે.
આધુનિક ટેકનોલોજીનો સ્વીકાર
રેલવેએ ટ્રેક જાળવણીની જરૂરિયાતોનું સચોટ મૂલ્યાંકન કરવા માટે ઇન્ટિગ્રેટેડ ટ્રેક મોનિટરિંગ સિસ્ટમ્સ (ITMS) અને ઓસિલેશન મોનિટરિંગ સિસ્ટમ્સ (OMS) જેવી આધુનિક તકનીકો અપનાવી છે. રેલવે યાર્ડ્સમાં ટ્રેકની સ્થિતિને સતત રેકોર્ડ કરવા માટે પોર્ટેબલ ટ્રેક મેઝરિંગ ટ્રોલીનો ઉપયોગ કરવામાં આવી રહ્યો છે. વધુમાં, વિવિધ સ્ત્રોતોમાંથી નિરીક્ષણ ડેટાનું વિશ્લેષણ કરવા માટે વેબ-આધારિત ટ્રેક મેનેજમેન્ટ સિસ્ટમ્સનો ઉપયોગ કરવામાં આવી રહ્યો છે.
