પ્રધાનમંત્રી કાર્યાલયનું નામ બદલીને 'સેવા તીર્થ' કરવામાં આવ્યું
સેન્ટ્રલ વિસ્ટા રિડેવલપમેન્ટ પ્રોજેક્ટ હેઠળ બનેલા નવા પ્રધાનમંત્રી કાર્યાલય સંકુલનું નામ 'સેવા તીર્થ' રાખવામાં આવ્યું છે.
Published : December 2, 2025 at 4:54 PM IST
નવી દિલ્હી: એક મોટા નિર્ણયમાં, કેન્દ્ર સરકારે મહત્વપૂર્ણ સરકારી ઇમારતોના નામ બદલી નાખ્યા છે, જે વસાહતી માનસિકતા સાથે સંકળાયેલી પરિભાષાને બદલે છે. અધિકારીઓએ મંગળવારે જાહેરાત કરી હતી કે પ્રધાનમંત્રી કાર્યાલય (PMO) ધરાવતા નવા સંકુલનું નામ 'સેવા તીર્થ' રાખવામાં આવશે. નવું સંકુલ બાંધકામના અંતિમ તબક્કામાં છે. સેન્ટ્રલ વિસ્ટા રિડેવલપમેન્ટ પ્રોજેક્ટ હેઠળ અગાઉ 'એક્ઝિક્યુટિવ એન્ક્લેવ' તરીકે ઓળખાતું હતું, તેને 'તીર્થ' તરીકે ફરીથી બ્રાન્ડ કરવામાં આવ્યું હતું.
'તીર્થ' શબ્દ પવિત્રતા અને સેવા પ્રત્યે સમર્પણ દર્શાવે છે, જેનો અર્થ છે કે આ સંકુલ વહીવટી નિર્ણયો સાથે જાહેર સેવાનું પ્રતીક હશે. આ નામ બદલવા પાછળ સરકારનો ઉદ્દેશ્ય શાસનમાં 'રાજ' (રાજ) કરતાં 'લોક' (લોકો) અને 'સેવા' (સેવા) ની ભાવનાને પ્રાથમિકતા આપવાનો હોવાનું કહેવાય છે. પીએમઓ ઉપરાંત, એક્ઝિક્યુટિવ એન્ક્લેવમાં કેબિનેટ સચિવાલય, રાષ્ટ્રીય સુરક્ષા પરિષદ સચિવાલય અને ઇન્ડિયા હાઉસની કચેરીઓ પણ હશે.
અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું કે વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના શાસન હેઠળ, ફરજ અને પારદર્શિતાને પ્રતિબિંબિત કરવા માટે શાસન સ્થળોને ફરીથી ડિઝાઇન કરવામાં આવ્યા છે. તેમણે કહ્યું, "દરેક નામ, દરેક ઇમારત અને દરેક પ્રતીક હવે એક સરળ વિચારને પ્રતિબિંબિત કરે છે: સરકાર સેવા આપવા માટે અસ્તિત્વ ધરાવે છે."
રાજભવનોનું નામ બદલાયું:
તાજેતરમાં, રાજભવનોનું નામ બદલીને લોકભવન કરવામાં આવી રહ્યું છે. ગૃહ મંત્રાલયે 25 નવેમ્બર, 2025 ના રોજ એક સૂચના જારી કરી હતી, જેમાં જણાવાયું હતું કે દેશભરમાં રાજભવન અને રાજ નિવાસનું નામ એક સાથે લોકભવન અને લોક નિવાસ કરવામાં આવશે.
અગાઉના નામમાં ઘણા ફેરફારો:
તાજેતરમાં, સરકારે રાષ્ટ્રપતિ ભવનથી ઇન્ડિયા ગેટ સુધીના વૃક્ષોથી ઘેરાયેલા એવન્યુ રાજપથનું નામ બદલીને કર્તવ્ય પથ રાખ્યું. 2016 માં, વડા પ્રધાનના સત્તાવાર નિવાસસ્થાનનું નામ બદલીને લોક કલ્યાણ માર્ગ રાખવામાં આવ્યું, જે કલ્યાણનું પ્રતીક છે. જાહેર સેવા એક પ્રતિબદ્ધતા છે તે વિચારની આસપાસ બનેલ એક વિશાળ વહીવટી કેન્દ્ર, કેન્દ્રીય સચિવાલયનું નામ બદલીને કર્તવ્ય ભવન રાખવામાં આવ્યું છે.
