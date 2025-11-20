'ટૂંક સમયમાં નવા આધાર કાર્ડ ફોટો અને QR કોડ સાથે જારી કરવામાં આવશે': UIDAI એ કરી જાહેરાત
UIDAI ફોટો અને QR કોડ સાથે આધાર કાર્ડ જારી કરી શકે છે. આનો હેતુ ઓફલાઇન વેરિફિકેશન અને ડેટાના દુરુપયોગને રોકવાનો છે.
Published : November 20, 2025 at 4:36 PM IST
નવી દિલ્હી: યુનિક આઇડેન્ટિફિકેશન ઓથોરિટી ઓફ ઇન્ડિયા (UIDAI) ડેટા અને ઓફલાઇન વેરિફિકેશન પદ્ધતિઓનો દુરુપયોગ અટકાવવા માટે આધાર ધારકોના ફોટા અને QR કોડ સાથે આધાર કાર્ડ જારી કરવાનું વિચારી રહી છે. ઓફલાઇન વેરિફિકેશન હાલના કાયદાની વિરુદ્ધ છે. આધાર કાયદો ઓફલાઇન વેરિફિકેશન સિવાય કોઈપણ હેતુ માટે કોઈપણ વ્યક્તિના આધાર નંબર અથવા બાયોમેટ્રિક માહિતીના સંગ્રહ, ઉપયોગ અથવા સંગ્રહને પ્રતિબંધિત કરે છે. જો કે, ઘણી સંસ્થાઓ આધાર કાર્ડની ફોટોકોપી એકત્રિત અને સંગ્રહિત કરવાનું ચાલુ રાખે છે.
નવી આધાર એપ પર એક ઓપન ઓનલાઈન કોન્ફરન્સમાં, UIDAI ના CEO ભુવનેશ કુમારે જણાવ્યું હતું કે UIDAI ડિસેમ્બરમાં હોટલ, ઇવેન્ટ આયોજકો વગેરે જેવી સંસ્થાઓ દ્વારા ઓફલાઇન વેરિફિકેશન અટકાવવા અને લોકોની ગોપનીયતા જાળવી રાખીને આધારનો ઉપયોગ કરીને ઉંમર ચકાસણી પ્રક્રિયામાં સુધારો કરવા માટે એક નવો નિયમ રજૂ કરવાનું વિચારી રહી છે.
તેમણે કહ્યું, "કાર્ડ પર કોઈ વિગતો કેમ હોવી જોઈએ તે અંગે એક વિચાર છે. તેમાં ફક્ત એક ફોટો અને QR કોડ હોવો જોઈએ. જો આપણે છાપતા રહીશું, તો લોકો છાપેલી વસ્તુ લેતા રહેશે. જેઓ તેનો દુરુપયોગ કેવી રીતે કરવો તે જાણે છે તેઓ તેનો દુરુપયોગ કરતા રહેશે."
ભુવનેશ કુમારે કહ્યું કે આધાર કાર્ડની નકલનો ઉપયોગ કરીને ઑફલાઇન ચકાસણીને રોકવા માટે કાયદો ચાલી રહ્યો છે, જેના પર આધાર ઓથોરિટી 1 ડિસેમ્બરે વિચાર કરશે. તેમણે કહ્યું, "આધારનો ઉપયોગ ક્યારેય દસ્તાવેજ તરીકે થવો જોઈએ નહીં. તેને ફક્ત આધાર નંબરથી પ્રમાણિત કરવું જોઈએ અથવા QR કોડનો ઉપયોગ કરીને ચકાસવું જોઈએ. નહિંતર, તે નકલી દસ્તાવેજ હોઈ શકે છે."
UIDAI એ નવી એપ્લિકેશન પર અપડેટ કરવા માટે બેંકો, હોટલો, ફિનટેક કંપનીઓ વગેરે સહિત વિવિધ હિસ્સેદારો સાથે સંયુક્ત બેઠક યોજી હતી, જે ટૂંક સમયમાં શરૂ થવાની અપેક્ષા છે. નવી એપ્લિકેશન ડિજિટલ પર્સનલ ડેટા પ્રોટેક્શન એક્ટ અનુસાર આધાર પ્રમાણીકરણ સેવાઓને વધારશે તેવી અપેક્ષા છે, અને 18 મહિનાની અંદર સંપૂર્ણપણે કાર્યરત થઈ જશે.
નવી એપ્લિકેશન mAadhaar એપ્લિકેશનને બદલશે
આ એપ યુઝર્સને નવી એપ પર તેમના સરનામાના પુરાવાના દસ્તાવેજો અપડેટ કરવામાં અને મોબાઇલ ફોન ન ધરાવતા પરિવારના અન્ય સભ્યોને તે જ એપમાં ઉમેરવામાં મદદ કરશે. UIDAI અનુસાર, નવી એપ ફેસ ઓથેન્ટિકેશન ફીચરનો ઉપયોગ કરીને પરિવારમાં આધાર ધારકોના મોબાઇલ નંબર અપડેટ કરવામાં પણ મદદ કરશે. કુમારે જણાવ્યું હતું કે નવી એપ mAadhaar એપને બદલશે અને વિવિધ હેતુઓ માટે વ્યક્તિની ચકાસણી કરવાની જરૂર હોય તેવી વિવિધ એન્ટિટીઓ માટે ઓથેન્ટિકેશન પ્રક્રિયાને સરળ બનાવશે.
નવી એપ DigiYatra એપ દ્વારા કરવામાં આવતી આધાર વેરિફિકેશનની જેમ જ કામ કરશે. UIDAIના CEO કુમારે જણાવ્યું હતું કે ઓથેન્ટિકેશન સેવા વિવિધ પ્રકારના ઉપયોગના કેસો જનરેટ કરી શકે છે, અને એન્ટિટીઓ આધાર ઓથેન્ટિકેશન સેવા માટે નવા ઉપયોગના કેસો પર UIDAIને પ્રતિસાદ આપી શકે છે.
નવી એપ ચકાસણીમાં મદદ કરશે
UIDAI મુજબ, નવી એપ વિવિધ હેતુઓ માટે વ્યક્તિઓને ચકાસવામાં મદદ કરશે, જેમાં ઇવેન્ટ્સ, સિનેમા હોલ, ચોક્કસ ઉત્પાદનોની ખરીદી કે જેના માટે લઘુત્તમ ઉંમર 18 વર્ષ છે, તેમજ વિદ્યાર્થી ચકાસણી, હોટેલ ચેક-ઇન, રહેણાંક સોસાયટીઓમાં પ્રવેશ વગેરેનો સમાવેશ થાય છે.
UIDAI એ ઑફલાઇન ચકાસણી (OVSE) જરૂરી સંસ્થાઓની સિસ્ટમ અપડેટ કરવા માટે ઑનલાઇન વિગતો પ્રકાશિત કરી છે. તેમણે જણાવ્યું હતું કે OVSE આધાર નંબર ધારકોને ઑનલાઇન અને ભૌતિક હાજરીના પુરાવા તરીકે ચકાસવા માટે નવી સિસ્ટમનો ઉપયોગ કરી શકે છે. અધિકારીએ કહ્યું, "આધાર ધારક OVSE સ્કેનરમાં QR કોડ બતાવશે. પછી સિસ્ટમ ચહેરાની ચકાસણી માટે પૂછશે. આ આધાર નંબર ધારકના પુરાવા તરીકે પણ કામ કરશે. અમે ખૂબ જ ટૂંક સમયમાં OVSE માટે અરજી ખોલીશું. અમે OVSE ની વિગતો ચકાસીશું, અને એકવાર મંજૂર થયા પછી, OVSE ને આધાર ડેટાબેઝમાંથી ડેટા અપડેટ કરવા માટે QR કોડ ઍક્સેસ કરવા માટે તકનીકી એકીકરણ શરૂ કરવું પડશે."
આ પણ વાંચો: