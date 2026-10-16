એલન મસ્કની ટીકા બાદ રિલાયન્સનો રોકડો જવાબ; કહ્યું, "સ્પર્ધાથી અમે ક્યારેય ડર્યા નથી"
રિલાયન્સે એક નિવેદનમાં જણાવ્યું હતું કે, જિયો સહિતના દરેકે ભારતના લોકોની સેવા કરવી જોઈએ અને દેશના કાયદા તથા નીતિઓનું પાલન કરવું જોઈએ.
Published : October 16, 2026 at 10:32 AM IST
મુંબઈ: રિલાયન્સ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ લિમિટેડ (RIL) એ સ્પેસ-એક્સ (SpaceX)ના સીઈઓ એલન મસ્ક દ્વારા તાજેતરમાં કરવામાં આવેલી ટીકા અને ભારતમાં 'સ્ટારલિંક'(Starlink) સેટેલાઇટ બ્રોડબેન્ડ સેવાઓ શરૂ કરવામાં થયેલા વિલંબ અંગે પ્રતિક્રિયા આપી છે. કંપનીએ સ્પષ્ટ કર્યું છે કે, તેઓ ક્યારેય સ્પર્ધાથી ડર્યા નથી અને દેશમાં કાર્યરત તમામ કંપનીઓએ ભારતીય કાયદાઓ અને નીતિઓનું પાલન કરવું આવશ્યક છે.
શુક્રવારે એક નિવેદન જાહેર કરતા રિલાયન્સે કહ્યું કે, ભારતનું રોકાણ વાતાવરણ એવા સ્થાનિક અને આંતરરાષ્ટ્રીય સાહસોને આવકારે છે, જે નવીનતાને પ્રોત્સાહન આપે છે અને લોકોના જીવનમાં સુધારો લાવે છે. કંપનીએ ઉમેર્યું કે, આવી ખુલ્લી વ્યવસ્થાને કાયદાના શાસન અને સુસંગત નિયમનકારી પ્રક્રિયાનું સમર્થન હોવું જોઈએ.
રિલાયન્સે 'X' પર એક પોસ્ટમાં જણાવ્યું કે, "રિલાયન્સ અને ભારતીય બજાર વિશે તાજેતરમાં કરવામાં આવેલી ટિપ્પણીઓના સંદર્ભમાં અમે હકીકતો સ્પષ્ટ કરવા માંગીએ છીએ. દરેક ભારતીય સાહસની જેમ, રિલાયન્સ પણ એવા ભારતમાં વિકસ્યું છે, જે રોકાણ અને નવીનતાને આવકારે છે, પછી ભલે તે સ્થાનિક હોય કે આંતરરાષ્ટ્રીય"
Statement from Reliance Industries In light of recent remarks about Reliance and the Indian market, we wish to place the facts on record. Like every Indian enterprise, Reliance has grown in an India that welcomes investment and innovation, homegrown or international, that improve the lives of the people. That openness rests on the rule of law. As the Government of India has stated, it applies the same process to every applicant, Indian or foreign. Jio's own satellite services await clearances. At Reliance, we have never feared competition. We see it as the truest test of who serves the customer best. Jio itself entered India's crowded telecom market in 2016 as the newest player, with not a single customer. In just ten years, Jio has earned the trust of over 530 million customers and given Indians some of the best digital infrastructure and most affordable data in the world. We welcome competition in satellite communications, including Starlink. Every player, Jio included, must serve the people of India and abide by the laws and policies of the land.— Reliance Industries Limited (@RIL_Updates) October 16, 2026
કંપનીએ કહ્યું કે, "આ ખુલ્લી વ્યવસ્થા કાયદાના શાસન પર આધારિત છે. ભારત સરકારે સ્પષ્ટ કર્યું છે કે, તેઓ દરેક અરજદાર માટે, પછી તે ભારતીય હોય કે વિદેશી, સમાન પ્રક્રિયા લાગુ કરે છે. જિયોની પોતાની સેટેલાઇટ સેવાઓ પણ મંજૂરીની રાહ જોઈ રહી છે."
આ નિવેદન એવા સમયે આવ્યું છે, જ્યારે એલન મસ્કે ભારતમાં સ્ટારલિંક સેટેલાઇટ બ્રોડબેન્ડ સેવાઓ શરૂ કરવામાં થયેલા વિલંબ વચ્ચે રિલાયન્સ ઇન્ડસ્ટ્રીઝના ચેરમેન મુકેશ અંબાણીની ટીકા કરી હતી.
સ્ટારલિંક સાથેની સ્પર્ધાને આવકારે છે રિલાયન્સ
સ્પર્ધા અંગેના પોતાના વલણનો પુનરોચ્ચાર કરતા રિલાયન્સે કહ્યું કે, તેઓ ભારતના સેટેલાઇટ કોમ્યુનિકેશન માર્કેટમાં 'સ્ટારલિંક'ના પ્રવેશને આવકારે છે. સાથે જ તેમણે ઉમેર્યું કે, તમામ ઓપરેટરોએ દેશના કાયદા અને નીતિઓનું પાલન કરવું ફરજિયાત છે. કંપનીએ કહ્યું, "અમે ક્યારેય સ્પર્ધાથી ડર્યા નથી. અમે તેને ગ્રાહકોને શ્રેષ્ઠ સેવા કોણ આપે છે તેની સાચી કસોટી તરીકે જોઈએ છીએ."
રિલાયન્સે 2016માં ભારતીય ટેલિકોમ માર્કેટમાં જિયોના પ્રવેશનું ઉદાહરણ આપ્યું, જ્યારે તે કોઈપણ ગ્રાહક વિના એક નવા ખેલાડી તરીકે શરૂ થઈ હતી. કંપનીએ જણાવ્યું કે, "જિયો પોતે 2016માં ભારતના ટેલિકોમ માર્કેટમાં સૌથી નવા ખેલાડી તરીકે પ્રવેશ્યું હતું, ત્યારે તેની પાસે એક પણ ગ્રાહક નહોતો. માત્ર દસ વર્ષમાં જિયોએ 530 મિલિયનથી વધુ ગ્રાહકોનો વિશ્વાસ જીત્યો છે અને ભારતીયોને વિશ્વના શ્રેષ્ઠ ડિજિટલ ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર અને સૌથી સસ્તો ડેટા પૂરો પાડ્યો છે."
ગયા શનિવારે એલન મસ્કે રિલાયન્સ દ્વારા ભંડોળ પૂરું પાડવામાં આવતી અથવા રિલાયન્સ સાથે સંકળાયેલી સંસ્થાઓ અને રાજકીય પ્રચાર તથા દાન વચ્ચેના કથિત સંબંધો અંગેના મીડિયા અહેવાલોના સ્ક્રીનશોટ શેર કરીને અંબાણી સામેની ટીકા તેજ કરી હતી. મસ્કે કટાક્ષમાં મુકેશ અંબાણીને 'પ્રધાનમંત્રી અંબાણી' તરીકે સંબોધ્યા હતા અને આ કોર્પોરેટ દિગ્ગજ પર 'સ્ટારલિંક'ના ભારતમાં પ્રવેશને રોકવાનો આરોપ લગાવ્યો હતો.
https://t.co/DJYynAyO0W— Elon Musk (@elonmusk) October 10, 2026
મસ્કે શેર કરેલા અહેવાલોમાં એક સમાચાર લેખ પણ હતો, જેનું શીર્ષક હતું: "કેવી રીતે રિલાયન્સ દ્વારા ભંડોળ મેળવતી એક કંપની ફેસબૂક પર ભાજપના પ્રચારને વેગ આપે છે". તેના એક દિવસ પહેલા મસ્કે અંબાણી પર ઈજારાશાહી બચાવવાનો પ્રયાસ કરવાનો આરોપ લગાવ્યો હતો અને પૂછ્યું હતું કે, શું તેઓ દેશમાં સેટેલાઇટ ઇન્ટરનેટ સેવાને સ્પર્ધા કરવાની મંજૂરી આપવા પર વિચાર કરશે કે કેમ?
ઉલ્લેખનીય છે કે, એલન મસ્કની 'સ્ટારલિંક' ભારતના સેટેલાઇટ કોમ્યુનિકેશન માર્કેટમાં પ્રવેશવા માંગે છે. રિલાયન્સે તેના નિવેદનમાં પ્રક્રિયા પર ભાર મૂકતા જણાવ્યું છે કે, જિયોની પોતાની સેટેલાઇટ સેવાઓ પણ મંજૂરીની રાહ જોઈ રહી છે. કંપનીએ કહ્યું છે કે, અરજદાર ભારતીય હોય કે વિદેશી દરેક માટે સમાન પ્રક્રિયા લાગુ થવી જોઈએ.
રિલાયન્સે પોતાના નિવેદનમાં એમ પણ કહ્યું છે કે, "અમે સેટેલાઇટ કોમ્યુનિકેશન ક્ષેત્રે સ્પર્ધાને આવકારીએ છીએ, જેમાં સ્ટારલિંકનો પણ સમાવેશ થાય છે. જિયો સહિત દરેક કંપનીએ ભારતના લોકોની સેવા કરવી જોઈએ અને દેશના કાયદા તથા નીતિઓનું પાલન કરવું જોઈએ."
આ પણ વાંચોઃ