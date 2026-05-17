ચોલ સામ્રાજ્યનું ગૌરવ ભારત પાછું આવશે! નેધરલેન્ડ સરકારે પરત કર્યા 11મી સદીના તામ્રપત્ર
આ ચોલ સામ્રાજ્યના પ્રાચીન વારસાને ભારતમાં પુનઃસ્થાપિત કરવાની દિશામાં એક મહત્વપૂર્ણ સિદ્ધિ છે, જે આપણા સાંસ્કૃતિક વારસાને વધુ સમૃદ્ધ બનાવશે
Published : May 17, 2026 at 3:03 PM IST
ચેન્નાઈ: નેધરલેન્ડ્સની લીડેન યુનિવર્સિટીમાંથી 11મી સદીના અનાઈમંગલમ ચોલ યુગના ચોવીસ તામ્રપત્ર ભારત પાછા લાવવામાં આવી રહ્યા છે. વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ નેધરલેન્ડની તેમની મુલાકાત દરમિયાન આ મહત્વપૂર્ણ ઐતિહાસિક ઘટનાના સમાચાર શેર કર્યા. આ સંગ્રહમાં ૨૧ મોટી અને ૩ નાની પ્લેટોનો સમાવેશ થાય છે, જેમાં મુખ્યત્વે તમિલ ભાષામાં શિલાલેખ છે.
વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ તેમના સોશિયલ મીડિયા હેન્ડલ (X) પર પોસ્ટ કરીને કહ્યું: "આ બધા ભારતીયો માટે આનંદની ક્ષણ છે. 11મી સદીના ચોલ યુગના તામ્રપત્ર નેધરલેન્ડ્સથી ભારત પાછા લાવવાની તૈયારીમાં છે. મેં વડાપ્રધાન રોબ જેટન સાથે આ ઘટના સંબંધિત એક સમારોહમાં ભાગ લીધો હતો." પોસ્ટમાં પ્લેટોના ફોટોગ્રાફ્સ પણ છે, જેમાં તેમને વીંટીથી બાંધેલા અને સીલ ધરાવતા દર્શાવવામાં આવ્યા છે.
இந்தியர் அனைவருக்கும் ஒரு மகிழ்ச்சிகரமான தருணம்!— Narendra Modi (@narendramodi) May 16, 2026
11-ம் நூற்றாண்டைச் சேர்ந்த சோழர்கால செப்பேடுகள், நெதர்லாந்தில் இருந்து இந்தியாவிற்குத் திரும்பவும் கொண்டுவரப்பட இருக்கின்றன. இது தொடர்பான விழாவில் பிரதமர் ராப் ஜெட்டன் அவர்களுடன் இணைந்து பங்கேற்றேன்.
சோழர் கால செப்பேடுகள், 21… pic.twitter.com/af4NWacMwt
આ પ્લેટો રાજરાજા ચોલ પ્રથમ અને તેમના પુત્ર, રાજેન્દ્ર ચોલ પ્રથમ (લગભગ 1006 CE) ના શાસનકાળની છે. તેમાં રાજેન્દ્ર ચોલ પ્રથમ દ્વારા મૂળ રૂપે તેમના પિતા દ્વારા આપવામાં આવેલી જમીન ગ્રાન્ટની ઔપચારિક નોંધણીનું દસ્તાવેજીકરણ કરે છે. વડાપ્રધાન મોદીએ આને ભારતના લોકો માટે અપાર આનંદની ક્ષણ ગણાવી. તેમણે ચોલ રાજવંશની તેના શક્તિશાળી નૌકાદળ, ઉત્કૃષ્ઠ વહીવટી વ્યવસ્થા અને દક્ષિણપૂર્વ એશિયામાં ફેલાયેલા સાંસ્કૃતિક પ્રભાવ માટે પ્રશંસા કરી.
વડાપ્રધાને નેધરલેન્ડ સરકાર અને લીડેન યુનિવર્સિટીનો આભાર વ્યક્ત કર્યો, જ્યાં 1862 થી આ પ્લેટો સાચવવામાં આવી હતી. ડચ પ્રધાનમંત્રી રોબ જેટનની હાજરીમાં એક ઔપચારિક સોંપણી સમારોહ યોજાયો હતો અને તેમાં પ્રધાનમંત્રી મોદી પણ હાજર રહ્યા હતા. એવું જાણવા મળ્યું છે કે તમિલ લિપિમાં લખેલી આ તાંબાની પ્લેટોને 19મી સદી દરમિયાન ડચ અધિકારીઓ દ્વારા નેધરલેન્ડ લઈ જવામાં આવી હતી. ઘણા વર્ષો સુધી લીડેન યુનિવર્સિટીમાં સુરક્ષિત રીતે સાચવવામાં આવ્યા પછી, હવે તેમને ભારત પાછા લાવવામાં આવી રહ્યા છે.
વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી સંયુક્ત આરબ અમીરાત (UAE), નેધરલેન્ડ, સ્વીડન, નોર્વે અને ઇટાલી સહિત અનેક દેશોના પ્રવાસે નીકળ્યા છે. આ પ્રવાસના ભાગ રૂપે, તેઓ સૌપ્રથમ સંયુક્ત આરબ અમીરાત પહોંચ્યા હતા. ત્યાંથી, 17 મેના રોજ, તેઓ તેમની યાત્રાના બીજા તબક્કા માટે નેધરલેન્ડ પહોંચ્યા હતા.
નેધરલેન્ડની રાજધાની એમ્સ્ટરડેમના એરપોર્ટ પર, પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીનું ડચ મંત્રીઓ અને ત્યાં રહેતા ભારતીય ડાયસ્પોરાના સભ્યો દ્વારા ભવ્ય સ્વાગત કરવામાં આવ્યું હતું. વધુમાં, તેમના માનમાં એક સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું, જેમાં ગરબા, કુચીપુડી, ભરતનાટ્યમ, મોહિનીઅટ્ટમ અને કથક જેવા નૃત્ય સ્વરૂપોની રજૂઆત કરવામાં આવી હતી.
My talks with Prime Minister Rob Jetten were extensive, covering a wide range of topics. One such area is defence and security-related. I spoke about the possibility of defence industrial roadmap at the earliest. We can also work together in sectors such as space, marine systems… pic.twitter.com/sMgKLOdmL8— Narendra Modi (@narendramodi) May 16, 2026
ત્યારબાદ, વડાપ્રધાન મોદીએ હેગમાં ભારતીય સમુદાય દ્વારા આયોજિત એક કાર્યક્રમમાં હાજરી આપી હતી અને સભાને સંબોધિત કરી હતી. આ મુલાકાત દરમિયાન, નેધરલેન્ડના વડાપ્રધાન રોબ જેટન અને ભારતના વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી વચ્ચે રાજદ્વારી સંબંધો અંગે દ્વિપક્ષીય વાતચીત થઈ હતી.
