નેપાળના PM બાલેન શાહની આજે PM મોદી સાથે મુલાકાત, આ કરારો પર લાગશે મહોર
બંને દેશોના પ્રધાનમંત્રી પરસ્પર હિતોના તમામ મુદ્દાઓ પર વિચાર વિમાર્શ કરશે, વાંચો વિસ્તારથી...
Published : November 23, 2026 at 10:07 AM IST|
Updated : November 23, 2026 at 10:15 AM IST
નવી દિલ્હી: નેપાળના પ્રધાનમંત્રી બાલેન શાહ હાલમાં ભારતની મુલાકાતે છે. તેઓ આજે સોમવારે પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી સાથે પ્રતિનિધિમંડળ સ્તરની વાટાઘાટો કરશે. આ મુલાકાત દરમિયાન, બંને નેતાઓ ભારત-નેપાળ સંબંધોના તમામ પાસાઓની સમીક્ષા કરશે અને પરસ્પર હિતના પ્રાદેશિક અને આંતરરાષ્ટ્રીય મુદ્દાઓ પર વિચારોનું આદાન-પ્રદાન કરશે. વિદેશ મંત્રાલય (MEA) એ આ વાતની પુષ્ટિ કરી છે.
નેપાળના વિદેશ સચિવ અમૃત બહાદુર રાયે જણાવ્યું હતું કે, તેમની મુલાકાત દરમિયાન, બાલેન શાહ સોમવાર, 23 નવેમ્બરના રોજ પ્રધાનમંત્રી મોદી સાથે પ્રતિનિધિમંડળ સ્તરની વાટાઘાટો કરશે અને પરસ્પર હિતના અનેક મુદ્દાઓ પર ચર્ચા કરશે. દ્વિપક્ષીય વાટાઘાટો પછી, બંને નેતાઓ સંયુક્ત રીતે એક પત્રકાર પરિષદને સંબોધિત કરશે. ત્યાર બાદ પ્રધાનમંત્રી મોદી નેપાળના પ્રધાનમંત્રી અને તેમના પ્રતિનિધિમંડળના માનમાં એક સત્તાવાર ભોજનનું પણ આયોજન કરશે.
પ્રધાનમંત્રી મોદીના આમંત્રણ પર, શાહ રવિવારે ભારતની બે દિવસીય મુલાકાત માટે નવી દિલ્હી આવ્યા છે. વાણિજ્ય અને ઉદ્યોગ રાજ્યમંત્રી જિતિન પ્રસાદે તેમનું એરપોર્ટ પર સ્વાગત કર્યું. તેમની મુલાકાત દરમિયાન, નેપાળના વડા પ્રધાન રાષ્ટ્રપતિ દ્રૌપદી મુર્મુ અને વિદેશ પ્રધાન એસ. જયશંકર સાથે પણ સૌજન્ય મુલાકાત કરશે. નેપાળી વડા પ્રધાનની સાથે નાણામંત્રી સ્વર્ણિમ વાગલે, વિદેશ પ્રધાન શિશિર ખાનલ, વડા પ્રધાનના મુખ્ય સલાહકાર કુમાર બ્યાંજંકર અને અન્ય વરિષ્ઠ સરકારી અધિકારીઓ પણ છે, જેઓ 35 સભ્યોના સરકારી પ્રતિનિધિમંડળનો ભાગ છે. આ ઉપરાંત, વેપારી પ્રતિનિધિઓનું એક અલગ 52 સભ્યોનું પ્રતિનિધિમંડળ પણ પોતાના ખર્ચે આ મુલાકાતમાં ભાગ લઈ રહ્યું છે.
નેપાળી અધિકારીઓના જણાવ્યા અનુસાર, ભારત તરફથી વધારાના હવાઈ માર્ગો મેળવવા, 26 ઓગસ્ટના વિનાશક પૂર પછી પુનર્નિર્માણ માટે નોંધપાત્ર નાણાકીય સહાય મેળવવા અને વેપાર અને પરિવહન બાબતોમાં ભારત પાસેથી છૂટછાટો મેળવવા એ નેપાળી સરકારની મુખ્ય પ્રાથમિકતાઓમાંની એક છે. અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું કે, નેપાળી હવાઈ ક્ષેત્રની પહોંચ સુનિશ્ચિત કરવી અને નેપાળમાં ભારતીય વ્યવસાયો માટે રોકાણનું વાતાવરણ સુધારવું, ખાસ કરીને ઉર્જા ક્ષેત્રમાં, ભારતની મુખ્ય ચિંતાઓમાંની એક છે.
આ દ્વિપક્ષીય ચર્ચાઓમાં પૂર પછીના પુનર્નિર્માણમાં સહાય, ઉર્જા, વેપાર, કનેક્ટિવિટી અને બંને પડોશી દેશો વચ્ચે વ્યાપક સહયોગ જેવા વિષયો આવરી લેવાની અપેક્ષા છે. બંને પક્ષો "સમૃદ્ધ નેપાળ, વિકસિત ભારત" નામનો "સંયુક્ત વિઝન દસ્તાવેજ" પણ બહાર પાડે તેવી અપેક્ષા છે, જે લાંબા ગાળાના દ્વિપક્ષીય લક્ષ્યો અને સહકાર માટે નક્કર ઉદ્દેશ્યો નક્કી કરશે.
મુલાકાત દરમિયાન, બંને દેશો કનેક્ટિવિટી અને ઉર્જા સહયોગ સંબંધિત ઘણા પૂર્ણ થયેલા પ્રોજેક્ટ્સનું ઉદ્ઘાટન કરે અને નવા પ્રોજેક્ટ્સનો શિલાન્યાસ કરે તેવી પણ અપેક્ષા છે. નેપાળના વિદેશ મંત્રાલયના જણાવ્યા અનુસાર, આ ચર્ચાઓ વેપાર, પરિવહન, રોકાણ, ઉર્જા, કનેક્ટિવિટી નેટવર્ક્સ અને માળખાગત વિકાસ જેવા ક્ષેત્રોમાં આર્થિક સહયોગને મજબૂત બનાવવા પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરશે. બંને પક્ષો શિક્ષણ, આરોગ્ય, કૃષિ, રમતગમત, આપત્તિ વ્યવસ્થાપન અને માનવ સંસાધન વિકાસ ક્ષેત્રોમાં સહયોગ સંબંધિત સમજૂતી કરાર (MoU)નું પણ આદાનપ્રદાન કરશે.
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