નેપાળના PM બાલેન્દ્ર શાહ પહેલીવાર ભારતની મુલાકાતે, વડાપ્રધાન મોદી સાતે ઉર્જા અને કનેક્ટિવિટી સહિત ઘણા મુદ્દે થશે વાત
નેપાળના વડા પ્રધાન બલેન્દ્ર શાહ બે દિવસની મુલાકાતે રવિવારે દિલ્હી પહોંચ્યા. તેઓ વડા પ્રધાન મોદી સાથે પણ વાતચીત કરશે
Published : November 22, 2026 at 6:40 PM IST
નવી દિલ્હી: નેપાળના વડાપ્રધાન બાલેન્દ્ર શાહ રવિવારે બે દિવસીય મુલાકાતે ભારત પહોંચ્યા છે. એરપોર્ટ પર કેન્દ્રીય મંત્રી જિતિન પ્રસાદે તેમનું સ્વાગત કર્યું હતું. સોમવારે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી અને નેપાળના વડાપ્રધાન બાલેન્દ્ર શાહ વચ્ચે યોજાનારી વાતચીતમાં મુખ્યત્વે ઊર્જા, જળવિદ્યુત, રેલવે, કનેક્ટિવિટી અને માળખાકીય સુવિધાઓ જેવા ક્ષેત્રોમાં દ્વિપક્ષીય સંબંધોને વધુ મજબૂત કરવા પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવામાં આવશે.
આ બાબતથી વાકેફ લોકોના જણાવ્યા અનુસાર, બંને નેતાઓ વચ્ચેની આ મુલાકાત આગામી વર્ષોમાં બંને દેશો વચ્ચેના સંબંધોને એક નવી દિશા આપશે તેવી અપેક્ષા છે. માર્ચ મહિનામાં પદ સંભાળ્યા બાદ બાલેન્દ્ર શાહની ભારતની આ પ્રથમ મુલાકાત છે. સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, વાતચીત બાદ બંને વડાપ્રધાનો નેપાળમાં અનેક પ્રોજેક્ટ્સનું વર્ચ્યુઅલ માધ્યમથી ઉદ્ઘાટન કરશે. આ ઉપરાંત, વિવિધ મહત્વપૂર્ણ દ્વિપક્ષીય મુદ્દાઓ પર સમજૂતીઓ થવાની અને તેના આદાન-પ્રદાનની પણ અપેક્ષા છે.
Nepal Prime Minister Balendra Shah arrives in Delhi, received by Union Minister Jitin Prasada He is on a two-day State visit to India at the invitation of Prime Minister Narendra Modi. The visit marks Shah's first visit to India since taking office in March 2026, as well as his first bilateral visit abroad in his capacity as Prime Minister.— ANI (@ANI) November 22, 2026
આ મુલાકાત માટે આ ખૂબ જ યોગ્ય સમય છે, કારણ કે બંને દેશોની પ્રાથમિકતાઓ - આર્થિક વિકાસ, સામાજિક ઉત્થાન અને માળખાગત સુવિધાઓના વિસ્તરણથી લઈને ટેકનોલોજી અપનાવવા અને કુદરતી આફતો અને આબોહવા પરિવર્તન જેવા પડકારોનો સામનો કરવા - નોંધપાત્ર રીતે સુસંગત છે.
સૂત્રોએ સંકેત આપ્યો છે કે ઊર્જા, જળવિદ્યુત, રેલ્વે, કનેક્ટિવિટી અને માળખાગત સુવિધાઓ જેવા ક્ષેત્રોમાં સહયોગ વધારવાના હેતુથી મુખ્ય નિર્ણયોની જાહેરાત થઈ શકે છે. એવું માનવામાં આવે છે કે બંને પક્ષો તેમના દ્વિપક્ષીય આર્થિક સંબંધોને વધુ મજબૂત બનાવવાના માર્ગો પર પણ ચર્ચા કરશે. ભારત નેપાળનો સૌથી મોટો વેપાર, પરિવહન અને રોકાણ ભાગીદાર છે. નેપાળ ભારતીય બજારમાં ડ્યુટી-ફ્રી એન્ટ્રી મેળવે છે.
The Rt. Hon. Prime Minister, Mr Balendra Shah, departed for New Delhi today on a two-day State Visit to India. He was seen off at the Airport by Hon. Biraj Bhakta Shrestha, Minister for Energy, Water Resources and Irrigation; Hon. Sudhan Gurung, Minister for Home Affairs; Hon. Jagdish Kharel, Member of the Parliament and Spokesperson of Rastriya Swatantra Party; and senior government officials at the TIA.— PMO (@PM_nepal_) November 22, 2026
ભારત નેપાળની નિકાસ માટેનું સૌથી મોટું ગંતવ્ય સ્થાન પણ છે; નેપાળની કુલ વસ્તુગત નિકાસના આશરે 80 ટકા હિસ્સો ભારત જાય છે. વધુમાં, ભારત નેપાળમાં વિદેશી રોકાણનો સૌથી મોટો સ્ત્રોત છે, જે દેશને મળતા કુલ પ્રત્યક્ષ વિદેશી રોકાણ (FDI) ના લગભગ એક તૃતીયાંશ હિસ્સાનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે. બંને રાષ્ટ્રોએ એક વ્યાપક વિકાસ ભાગીદારી વિકસાવી છે, જે તેમના દ્વિપક્ષીય સંબંધોના મુખ્ય સ્તંભોમાંની એક છે. આ માળખા હેઠળ અનેક પરિયોજનાઓ અને પહેલો પહેલેથી જ અમલીકરણ હેઠળ છે.
VIDEO | Nepal: Prime Minister Balendra Shah leaves for New Delhi for a two-day state visit to India at the invitation of Prime Minister Narendra Modi, marking his first state visit to a neighbouring country since taking office. Nepal PM Balendra Shah will arrive at New Delhi and review the full range of bilateral relations and exchange views on regional and international issues of mutual interest. (Full video available on PTI Videos - https://t.co/bIyFWTfmBd)— Press Trust of India (@PTI_News) November 22, 2026
વર્ષ 2025-26માં, નેપાળે ભારતને વીજળીની નિકાસ કરીને આશરે 1800 કરોડ નેપાળી રૂપિયાની કમાણી કરી. ઊર્જા ક્ષેત્રે ભારત અને નેપાળ વચ્ચે મજબૂત ભાગીદારી છે, જેમાં લાંબા ગાળાના પુરવઠા કરારો પડોશી દેશની ઊર્જા જરૂરિયાતોને પૂરી કરવામાં મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવે છે.
સંપર્ક વ્યવસ્થા (કનેક્ટિવિટી)ના સંદર્ભમાં, બંને પક્ષો નવી શક્યતાઓ તપાસી રહ્યા છે; ઉદાહરણ તરીકે, રક્સૌલ-કાઠમંડુ રેલ લિંક, જે સરહદ પાર મુસાફરો અને માલસામાનના પરિવહન માટે નવા માર્ગો ખોલી શકે છે. વધુમાં, અયોધ્યા અને જનકપુર ધામ વચ્ચે એક નવી પેસેન્જર ટ્રેન સેવા શરૂ કરવામાં આવશે, જે રામાયણ પરંપરા સાથે સંકળાયેલા બે અત્યંત પવિત્ર સ્થળોને જોડશે.
આ પ્રદેશમાં વ્યાપક વ્યૂહાત્મક હિતોને કારણે ભારત માટે નેપાળનું મહત્વ ઘણું છે. બંને દેશોના નેતાઓએ વારંવાર તેમના લાંબા સમયથી ચાલ્યા આવતા "રોટી-બેટી" (જે ઊંડા સામાજિક અને પારિવારિક સંબંધોનું પ્રતીક છે) ના સંબંધોનો ઉલ્લેખ કર્યો છે. ચારે બાજુથી જમીનથી ઘેરાયેલો દેશ (લેન્ડલોક્ડ નેશન) હોવાને કારણે, નેપાળ માલ-સામાન અને સેવાઓના પરિવહન માટે ભારત પર મોટા પાયે નિર્ભર છે. ભારત મારફતે જ નેપાળને સમુદ્ર સુધી પહોંચ મળે છે, અને તે પોતાની જરૂરિયાતોનો મોટો હિસ્સો કાં તો સીધો ભારત પાસેથી અથવા ભારતીય ક્ષેત્ર થઈને આયાત કરે છે.
મે મહિનામાં, ભારત અને નેપાળ વચ્ચેના દ્વિપક્ષીય સંબંધોમાં ત્યારે તણાવ ઊભો થયો જ્યારે શાહે બંને દેશો વચ્ચેના લાંબા સમયથી ચાલતા સીમા વિવાદને ઉકેલવા માટે ચીન અને યુનાઇટેડ કિંગડમની સંડોવણીનું સૂચન કર્યું.
#WATCH | Kathmandu: Nepal Prime Minister Balendra Shah leaves for Delhi from Kathmandu Airport. He will arrive for a two-day State visit from November 22 to 23 at the invitation of Prime Minister Narendra Modi. The visit marks Shah's first visit to India since taking office in March 2026, as well as his first bilateral visit abroad in his capacity as Prime Minister.— ANI (@ANI) November 22, 2026
થોડા દિવસો બાદ, નવી દિલ્હીએ નેપાળ સાથેના સીમા વિવાદને ઉકેલવામાં કોઈપણ ત્રીજા પક્ષની ભૂમિકાને સ્પષ્ટપણે નકારી કાઢી. ભારતનું માનવું છે કે સીમા વિવાદને લગતા તમામ પાસાઓને ઉકેલવા માટે બંને દેશો પાસે એક સ્થાપિત દ્વિપક્ષીય વ્યવસ્થા (મિકેનિઝમ) અસ્તિત્વમાં છે. લિપુલેખ, લિમ્પિયાધુરા અને કાલાપાનીને લઈને ભારત અને નેપાળ વચ્ચે લાંબા સમયથી સીમા વિવાદ ચાલી રહ્યો છે. ભારતનું સતત એવું વલણ રહ્યું છે કે આ વિસ્તારો ઉત્તરાખંડ રાજ્યનો ભાગ છે.
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