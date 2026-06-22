NEET રી-એક્ઝામ: NTAએ કહ્યું કે પેપર લીકનો વીડિયો ખોટો છે, પરીક્ષા સફળતાપૂર્વક યોજાઈ
NTA એ ફરીથી પરીક્ષા અંગે સોશિયલ મીડિયા પર ફરતા કેટલાક વીડિયોને નકલી ગણાવ્યા છે.
Published : June 22, 2026 at 1:16 PM IST
નવી દિલ્હી : નેશનલ ટેસ્ટિંગ એજન્સી (NTA) અને કેન્દ્ર સરકારે સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થઈ રહેલા કેટલાક વીડિયોને 'ફેક' ગણાવ્યા છે. વીડિયોમાં દાવો કરવામાં આવ્યો હતો કે NEET UG 2026 રી-એગ્ઝામિનેશનનું પ્રશ્નપત્ર પરીક્ષા પહેલા ટેલિગ્રામ પર લીક થઈ ગયું હતું. પ્રેસ ઇન્ફોર્મેશન બ્યુરો (PIB)ની ફેક્ટ-ચેક યુનિટે સોમવારે આ વીડિયોને ફેક ગણાવ્યો અને જણાવ્યું કે ‘પેપર લીક થયાની વાતો સંપૂર્ણપણે પાયાવિહોણી અને ખોટી છે.'
PIB ફેક્ટ ચેકે X પર પોસ્ટ કરીને જણાવ્યું કે, "સોશિયલ મીડિયા પર એક વીડિયો શેર કરવામાં આવી રહ્યો છે જેમાં દાવો કરવામાં આવ્યો છે કે NEET UG 2026 રી-એગ્ઝામિનેશનનું પ્રશ્નપત્ર પરીક્ષા પહેલા ટેલિગ્રામ પર લીક થઈ ગયું હતું. આ દાવો ખોટો છે. NTAના જણાવ્યા અનુસાર પેપર લીક થયાની વાતો પાયાવિહોણી અને અસત્ય છે."
A video is being circulated on social media claiming that the NEET (UG) 2026 Re-Examination question paper was leaked on Telegram before the examination.#PIBFactCheck— PIB Fact Check (@PIBFactCheck) June 21, 2026
❌ This Claim is #FAKE
✅ According to @NTA_Exams, reports alleging paper leak are unfounded and false.
🔗… pic.twitter.com/KisqaBsbML
એક નિવેદનમાં NTAએ પણ જણાવ્યું કે, રવિવારે રી-એગ્ઝામિનેશન સફળતાપૂર્વક યોજાયું હતું અને સોશિયલ મીડિયા પર ખોટી માહિતી ફેલાવવાના પ્રયાસો સામે ચેતવણી આપી હતી. ટેસ્ટિંગ એજન્સીએ X પર પોસ્ટ કરીને જણાવ્યું કે, "NTAનું ધ્યાન NEET UG 2026 અંગે સોશિયલ મીડિયા પર ફરતા એક બનાવટી વીડિયો તરફ ગયું છે."
"આ વીડિયો સંપૂર્ણપણે ફેક છે અને તેમાં કરવામાં આવેલા તમામ દાવાઓ ખોટા છે. આજે સંપૂર્ણ સુરક્ષા અને કડક દેખરેખ વચ્ચે પરીક્ષા સફળતાપૂર્વક યોજાઈ હતી." વિદ્યાર્થીઓને ગેરમાર્ગે દોરવા અથવા ડરાવવા માટે આવી ખોટી માહિતી તૈયાર કરીને અને જાણબૂઝીને ફેલાવવી એક ગંભીર ગુનો છે.
NTAએ પોતાના નિવેદનમાં જણાવ્યું કે, "NTA, I4C અને કાયદા અમલીકરણ એજન્સીઓના સહયોગથી આ ભ્રામક સામગ્રી તૈયાર કરવા માટે જવાબદાર લોકો સામે કાર્યવાહી કરી રહી છે. અમે વિદ્યાર્થીઓ, વાલીઓ અને સામાન્ય જનતાને અપીલ કરીએ છીએ કે તેઓ માત્ર neet.nta.nic.in અને NTAના સત્તાવાર સોશિયલ મીડિયા હેન્ડલ્સ મારફતે જ માહિતીની પુષ્ટિ કરે. આવી ભ્રામક સામગ્રીને પ્રોત્સાહન ન આપે. અમારા 20 લાખથી વધુ ઉમેદવારો શાંતિપૂર્ણ અને નિષ્પક્ષ પ્રક્રિયાના હકદાર છે.
ગયા મહિને પરીક્ષા દરમિયાન પેપર લીક થયાના આરોપો બાદ NTAએ રવિવારે NEET (UG) રી-એગ્ઝામિનેશન યોજ્યું હતું. એજન્સીના જણાવ્યા અનુસાર ભારતમાં 5,440 કેન્દ્રો અને વિદેશના 14 કેન્દ્રો પર 20 લાખથી વધુ ઉમેદવારોએ NEET (UG) 2026 રી-એગ્ઝામિનેશનમાં ભાગ લીધો હતો. પરીક્ષા 13 ભાષાઓમાં લેવામાં આવી હતી. NTAના ડિરેક્ટર જનરલ અભિષેક સિંહે જણાવ્યું કે રી-એગ્ઝામિનેશન તમામ સુરક્ષા વ્યવસ્થાઓ વચ્ચે સરળતાથી પૂર્ણ થયું હતું.
સિંહે રવિવારે પત્રકારોને જણાવ્યું કે, “હાલ સુધી અમને પ્રશ્નપત્ર લીક અંગે કોઈ ફરિયાદ મળી નથી. પરીક્ષાની વિશ્વસનીયતા જળવાઈ રહે તે માટે NTA ઝડપથી કામગીરી કરી રહી છે. અમને 100 ટકા વિશ્વાસ છે.” તેમણે વધુમાં જણાવ્યું કે મૂલ્યાંકન પ્રક્રિયા ટૂંક સમયમાં શરૂ થશે અને પરિણામો સામાન્ય કરતાં વધુ ઝડપથી જાહેર કરવામાં આવશે, કારણ કે એજન્સીએ સમગ્ર પરીક્ષા ચક્રને રેકોર્ડ 37 દિવસમાં પૂર્ણ કર્યું છે.
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