NEET-UG 2026: ફરીથી પરીક્ષાનું શેડ્યૂલ 7-10 દિવસમાં થશે જાહેર, NTA ચીફે આપી માહિતી
નવા રજિસ્ટ્રેશનની જરૂર નહીં, એક્સ્ટ્રા ફી પણ નહીં – સરકારે NEET પરીક્ષા રદ થવાના ફેંસલાને ગણાવ્યો યોગ્ય પગલું.
Published : May 12, 2026 at 9:10 PM IST
નવી દિલ્હીઃ નેશનલ ટેસ્ટિંગ એજન્સી (NTA)ના મહાનિર્દેશક (DG) અભિષેક સિંહે મંગળવારે જણાવ્યું કે NEET-UG 2026 પરીક્ષા ફરીથી લેવાનું શેડ્યૂલ આગામી 7 થી 10 દિવસમાં જાહેર કરવામાં આવશે. તેમણે વિદ્યાર્થીઓને ભરોસો અપાવ્યો કે કથિત પેપર લીકમાં સંડોવાયેલા લોકો સામે કડક કાર્યવાહી કરવામાં આવી રહી છે.
પેપર લીક અને ગેરરીતિના આરોપો બાદ કેન્દ્ર સરકારે મંગળવારે NEET-UG 2026 પરીક્ષા રદ કરવાનો નિર્ણય લીધો હતો. NTAએ એક નિવેદનમાં સ્પષ્ટતા કરી કે ફરીથી પરીક્ષા આપવા માટે ઉમેદવારોએ નવેસરથી રજિસ્ટ્રેશન કરાવવાની જરૂર નથી, અને કોઈ વધારાની ફી પણ લેવામાં આવશે નહીં.
ત્યારબાદ નવી દિલ્હીમાં મીડિયા સાથે વાત કરતાં NTA ડીજી સિંહે કહ્યું કે એજન્સી પોતાની ટીમ સાથે મળીને પુનઃ પરીક્ષાની તારીખો નક્કી કરી રહી છે. રી-એક્ઝામના સમયપત્રક અંગે પૂછવામાં આવતા સિંહે કહ્યું, “અમે આપને આગામી 7-10 દિવસમાં શેડ્યૂલ જણાવી દઈશું.”
તેમણે વિદ્યાર્થીઓને એવો પણ વિશ્વાસ અપાવ્યો કે આ ગેરરીતિના કારણે NTAની ભવિષ્યની પરીક્ષાઓ પર કોઈ અસર નહીં પડે. તેમણે કહ્યું, “હું મારી ટીમ સાથે મળીને (ફરીથી પરીક્ષાની તારીખ) નક્કી કરવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યો છું. જ્યારે મને જાણ થઈ કે તમે (વિદ્યાર્થીઓ) અહીં છો અને મારી રાહ જોઈ રહ્યા છો, ત્યારે મેં વિચાર્યું કે મારે આવીને તમારી સાથે વાત કરવી જોઈએ. હું આપને ખાતરી આપું છું કે આવી હરકતો કરવાનો પ્રયાસ કરનાર દરેક વ્યક્તિ વિરુદ્ધ કાર્યવાહી થઈ રહી છે. અમે કોઈ પણ પરીક્ષામાં ગેરરીતિ નહીં થવા દઈએ.”
NTAમાંથી કોઈ અંદરની વ્યક્તિ કથિત પેપર લીકમાં સામેલ હોઈ શકે છે કે કેમ, તે સંબંધમાં સિંહે જણાવ્યું કે નેશનલ ટેસ્ટિંગ એજન્સીએ સીબીઆઈને કહ્યું છે કે જે પણ દોષી જણાય તેની સામે સખત કાર્યવાહી કરવામાં આવે. તેમણે કહ્યું, “ભલે કોઈ અંદરનું હોય કે બહારનું, કોઈ પણ હોય, અમે CBIને વિનંતી કરીએ છીએ કે તેમને ધરપકડ કરીને સજા આપો.”
NEET-UG 2026 પરીક્ષા રદ કરવાના નિર્ણયનો બચાવ કરતાં અભિષેક સિંહે કહ્યું, “પેપર લીક તરત જ બંધ થવી જોઈએ. આ કોઈના માટે પણ સારું નથી. અમે આની જવાબદારી લઈએ છીએ કારણ કે જે થયું તે ખોટું છે, અને અમે પરીક્ષા રદ કરી રહ્યા છીએ. અમે વિશ્વાસ સાથે ફરીથી પરીક્ષાનું આયોજન કરીશું.”
NEET-UG 2026 પરીક્ષા 3 મેના રોજ યોજાઈ હતી. MBBS, BDS અને અન્ય અંડરગ્રેજ્યુએટ મેડિકલ કોર્સમાં પ્રવેશ માટેની NEET-UG 2026 પ્રવેશ પરીક્ષા 3 મેના દિવસે પેન-એન્ડ-પેપર મોડમાં દેશભરના 551 શહેરો અને વિદેશના 14 શહેરોમાં લેવામાં આવી હતી. લગભગ 22.79 લાખ વિદ્યાર્થીઓએ પરીક્ષામાં ભાગ લીધો હતો.
પેપર લીકના આરોપો વચ્ચે કેન્દ્ર સરકારે મંગળવારે પરીક્ષા રદ કરી અને જાહેરાત કરી કે પરીક્ષા ફરીથી લેવામાં આવશે, જેની તારીખો અલગથી જણાવવામાં આવશે. સરકારે આરોપોની સંપૂર્ણ તપાસ માટે મામલો CBIને સોંપ્યો છે.
આ પણ વાંચો...
- 'તમામ આરોપીઓને જેલમાં જશે; NEET પરીક્ષા ફી રિફંડ મળશે અને રી-એક્ઝામ માટે વધારાની ફી નહીં લેવાય': NTA ડીજી અભિષેક સિંહ
- 'મોદીના શાસનના 10 વર્ષમાં 89 પેપર લીક થયા, 48 પુનઃ પરીક્ષાઓ થઈ': શક્તિસિંહ ગોહિલ
- NEET-UG પરીક્ષા રદ મામલે વિપક્ષે સાધ્યું સરકાર પર નિશાન, કોંગ્રેસ, AAP અને AIMIMના નેતાઓએ સરકારને લીધી આડે હાથ
- રાજસ્થાનમાં પેપર લીક! NTA એ NEET UG 2026 ની પરીક્ષા રદ કરી; CBI તપાસ કરશે