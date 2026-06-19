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NEET UG રી-એક્ઝામ પહેલાં NTAની કડક ગાઈડલાઈન્સઃ સેન્ટર પર આ વસ્તુઓ લઈ જવા પર સંપૂર્ણ પ્રતિબંધ, ધ્યાનથી વાંચી લો નિયમો

પારદર્શક પાણીની બોટલ અને એડમિટ કાર્ડ માટે પ્લાસ્ટિક પાઉચની મંજૂરી, પરંતુ મોબાઈલ-સ્માર્ટવૉચ સહિતના ઉપકરણો પર સંપૂર્ણ પાબંદી.

પરીક્ષા કેન્દ્રમાં શું લઈ જઈ શકાય અને શું ન લઈ જઈ શકાય તે અંગે NTA નવી ગાઈડલાન જારી કરી
પરીક્ષા કેન્દ્રમાં શું લઈ જઈ શકાય અને શું ન લઈ જઈ શકાય તે અંગે NTA નવી ગાઈડલાન જારી કરી (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : June 19, 2026 at 1:18 PM IST

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નવી દિલ્હીઃ રાષ્ટ્રીય પરીક્ષા એજન્સી (NTA) એ 21 જૂન 2026ના રોજ યોજાનારી NEET UG રી-એક્ઝામ માટે ઉમેદવારોના ડ્રેસ કોડ અને પરીક્ષા કેન્દ્રમાં લઈ જઈ શકાય તેવી ચીજવસ્તુઓ અંગે મહત્વપૂર્ણ એડવાઈઝરી બહાર પાડી છે. એજન્સીએ તમામ પરીક્ષાર્થીઓને સૂચના આપી છે કે પરીક્ષાના દિવસે નિયત નિયમોનું ચુસ્તપણે પાલન કરવું, જેથી સુરક્ષા ચકાસણી અને સમગ્ર પ્રક્રિયા સુવ્યવસ્થિત રીતે પૂર્ણ થઈ શકે.

NTAના જણાવ્યા અનુસાર, ઉમેદવારો પરીક્ષા હૉલમાં પારદર્શક પાણીની બોટલ લઈ જઈ શકે છે. ઉપરાંત, વરસાદથી એડમિટ કાર્ડને બચાવવા માટે પારદર્શક પ્લાસ્ટિક પાઉચમાં રાખવાની પણ છૂટ આપવામાં આવી છે. ધાર્મિક આસ્થા સાથે જોડાયેલા પ્રતિકો અથવા પરિધાન, જેમ કે પગડી, હિજાબ અથવા અન્ય ધાર્મિક વસ્ત્રો પહેરવાની પણ મંજૂરી છે. જોકે, આવા ઉમેદવારોએ સુરક્ષા તપાસ માટે નિયત સમય કરતાં વહેલા પરીક્ષા કેન્દ્ર પર પહોંચવું પડશે, જેથી ફ્રિસ્કિંગ પ્રક્રિયા સરળતાથી પૂર્ણ થઈ શકે.

એજન્સીએ ઉમેદવારોને હળવા અને સાદા કપડાં પહેરવાની સલાહ આપી છે. જો જરૂરી હોય તો ફુલ સ્લીવ કે ઊની કપડાં પહેરવાની મંજૂરી રહેશે, પરંતુ આવા પરીક્ષાર્થીઓની પણ વધારાની સુરક્ષા તપાસ થઈ શકે છે. ફૂટવેરની વાત કરીએ તો, ચપ્પલ અને લો-હીલના જૂતા સૌથી યોગ્ય રહેશે. હાઈ-હીલ કે ભારે જૂતા પહેરનારા ઉમેદવારોની અલગથી ચકાસણી કરવામાં આવી શકે છે.

પરીક્ષા કેન્દ્રમાં મોબાઈલ ફોન, સ્માર્ટવૉચ, બ્લૂટૂથ ડિવાઈસ, ઈયરફોન, કોઈપણ પ્રકારનાં સંચાર ઉપકરણો અને અન્ય ઈલેક્ટ્રોનિક ગેજેટ્સ લઈ જવા પર સંપૂર્ણ પ્રતિબંધ રહેશે. જો કોઈ ઉમેદવાર પાસેથી આવા ઉપકરણ મળી આવશે તો તેની સામે કાર્યવાહી થઈ શકે છે. ધાતુની બનેલી વસ્તુઓ, મોટા બેલ્ટ બકલ, ભારે આભૂષણો અને અન્ય એક્સેસરીઝ પણ પરીક્ષા હૉલની અંદર લઈ જવાની મનાઈ છે. અભ્યર્થીઓને સલાહ આપવામાં આવી છે કે આવો સામાન ઘરે જ છોડીને આવે.

તમામ ઉમેદવારોની પરીક્ષા કેન્દ્રમાં પ્રવેશ પહેલાં ફરજિયાત ફ્રિસ્કિંગ કરવામાં આવશે. એજન્સીએ અરજી કરી છે કે બધા નિયત રિપોર્ટિંગ સમયે જ કેન્દ્ર પર પહોંચી જાય, જેથી કોઈ તણાવ વિના તપાસ પ્રક્રિયા પૂર્ણ થાય. NTAએ સ્પષ્ટ ચેતવણી આપી છે કે ડ્રેસ કોડ અને સુરક્ષા સંબંધિત દિશાનિર્દેશોનું પાલન ન કરનારા ઉમેદવારોને પરીક્ષા કેન્દ્રમાં પ્રવેશ આપવાનો ઇનકાર કરી શકાય છે.

કોઈપણ સ્પષ્ટતા માટે અભ્યર્થી NTAની હેલ્પલાઇન 011-69227700 અથવા 011-40759000 પર સંપર્ક કરી શકે છે અથવા neetug2026@nta.ac.in પર ઈમેઈલ મોકલી શકે છે.

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