NEET-UG 2026 પેપર લીક: NTAની એક્સપર્ટ મનીષા હવલદારની ધરપકડ, તેણે જ લીક કર્યા હતા ફિઝિક્લના સવાલ
NEET-UG 2026 પેપર લીક કેસમાં CBI એ પુણેથી NTA નિષ્ણાત મનીષા સંજય હવાલદારની ધરપકડ કરી છે. વાંચો ચંચલ મુખર્જીનો અહેવાલ.
Published : May 22, 2026 at 9:21 PM IST
નવી દિલ્હી: સેન્ટ્રલ બ્યુરો ઓફ ઇન્વેસ્ટિગેશન (CBI) એ NEET-UG 2026 પેપર લીક કેસમાં વધુ એક મોટી સફળતા મેળવી છે. તપાસ એજન્સીએ ફિઝિક્સ પેપર લીક કરવાના આરોપસર મહારાષ્ટ્રના પુણેથી કથિત માસ્ટરમાઇન્ડ મનીષા સંજય હવાલદારની ધરપકડ કરી છે.
મનીષાને નેશનલ ટેસ્ટિંગ એજન્સી (NTA) દ્વારા એક્સપર્ટ તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવી હતી, જેના કારણે તેની પહોંચી સુધી પ્રશ્નપત્રો સુધી હતી. આ હાઇ-પ્રોફાઇલ કેસમાં, દિલ્હી, જયપુર, ગુરુગ્રામ, નાસિક, પુણે, લાતુર અને અહિલ્યાનગર સહિત દેશના વિવિધ ભાગોમાંથી અત્યાર સુધીમાં કુલ 11 આરોપીઓની ધરપકડ કરવામાં આવી છે.
NTA એક્સપર્ટે સવાલ શેર કર્યા
સીબીઆઈના પ્રવક્તાના જણાવ્યા અનુસાર, મનીષા સંજય હવાલદાર, જે પુણેમાં 'શેઠ હીરાલાલ સરાફ પ્રશાલા'માં કામ કરે છે તે ફિઝિક્સનું પેપર લીક કરવા માટેનો મુખ્ય માર્ગ હતી. તપાસમાં બહાર આવ્યું છે કે એપ્રિલ 2026 દરમિયાન, તેણે સહ-આરોપી મનીષા માંધારે (16 મેના રોજ ધરપકડ કરાયેલ) સાથે ઘણા મુખ્ય પરીક્ષા પ્રશ્નો શેર કર્યા હતા. સીબીઆઈ દ્વારા જપ્ત કરાયેલા ડેટાના ક્રોસ-વેરિફિકેશનથી સ્પષ્ટ થયું છે કે લીક થયેલા પ્રશ્નો મૂળ NEET-UG 2026 પ્રશ્નપત્ર સેટ સાથે બરાબર મેળ ખાય છે.
લાખો રૂપિયા લઈને કોચિંગમાં વહેંચ્યા પેપર
શિક્ષણ મંત્રાલય હેઠળના ઉચ્ચ શિક્ષણ વિભાગની લેખિત ફરિયાદ બાદ સીબીઆઈએ 12 મે, 2026 ના રોજ આ કેસ નોંધ્યો હતો. ત્યારબાદ તરત જ રચાયેલી ખાસ ટીમોએ દેશવ્યાપી દરોડા પાડ્યા હતા અને અસંખ્ય લેપટોપ, મોબાઇલ ફોન અને બેંક સ્ટેટમેન્ટ જપ્ત કર્યા હતા. તપાસ એજન્સીએ તબીબી ઉમેદવારોને એકઠા કરતા વચેટિયાઓની પણ ધરપકડ કરી છે.
આ વિદ્યાર્થીઓ પાસેથી લાખો રૂપિયા વસૂલવામાં આવ્યા હતા અને તેમને એક ચોક્કસ કોચિંગ સેન્ટરમાં લઈ જવામાં આવ્યા હતા, જ્યાં તેમને વાસ્તવિક પરીક્ષા પહેલાં લીક થયેલા પ્રશ્નો ઉકેલવા માટે કહેવામાં આવ્યું હતું. સીબીઆઈ ટીમો હવે આ સમગ્ર સિન્ડિકેટના નાણાકીય વ્યવહારોની લેવડ-દેવડની તપાસ કરી રહી છે.
