ETV Bharat / bharat

NEET UG 2026માં મોટા ફેરફાર: પરીક્ષાનો સમય વધ્યો, રફ વર્ક માટે મળશે હવે ચાર પેજ

NEET UG 2026માં પ્રશ્ન સોલ્વ કરવા માટે પહેલા કરતા વધારે સમય મળશે અને રફ વર્ક માટે પણ વધારે પેજ આપવામાં આવશે.

NEET UG 2026માં મોટા ફેરફાર
NEET UG 2026માં મોટા ફેરફાર (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : June 12, 2026 at 3:55 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

નવી દિલ્હી: NEET (UG) 2026 મેડિકલ પ્રવેશ પરીક્ષા આપી રહેલા વિદ્યાર્થીઓ માટે સારા સમાચાર છે. નેશનલ ટેસ્ટિંગ એજન્સી (NTA) એ 21 જૂન, 2026 ના રોજ યોજાનારી પરીક્ષામાં નોંધપાત્ર ફેરફારો કર્યા છે. ઉમેદવારો પાસે હવે પ્રશ્નો ઉકેલવા માટે વધુ સમય હશે અને તેમને રફ વર્ક માટે વધારાના પેજ પૂરા પાડવામાં આવશે. એજન્સીએ જણાવ્યું કે આ ફેરફારો વિદ્યાર્થીઓ માટે પ્રક્રિયાને વધુ અનુકૂળ બનાવશે, જેનાથી તેઓ અસરકારક રીતે અને અનુચિત દબાણ વિના પ્રશ્નો ઉકેલી શકશે.

સમયગાળો 195 મિનિટ સુધી લંબાવવામાં આવ્યો
NTA એ ઉમેદવારો તરફથી મળેલા સૂચનો અને પ્રતિસાદના આધારે NEET UG 2026 નો સમયગાળો લંબાવવાનો નિર્ણય લીધો. પરીક્ષા હવે કુલ 195 મિનિટ સુધી ચાલશે, જે બપોરે 2:00 વાગ્યે શરૂ થશે અને સાંજે 5:15 વાગ્યે સમાપ્ત થશે. અગાઉ, વિદ્યાર્થીઓએ હાજરી નોંધાવવા, દસ્તાવેજો પર હસ્તાક્ષર કરવા જેવી ફરજિયાત પ્રક્રિયાઓમાં સમજ જતો હોવાની ફરિયાદ હતી. નવી વ્યવસ્થાનો હેતુ એ સુનિશ્ચિત કરવાનો છે કે પરીક્ષા માટે ઉપલબ્ધ વાસ્તવિક સમય વહીવટી ઔપચારિકતાઓથી પ્રભાવિત ન થાય. NEET પરીક્ષામાં ગણતરી અને સ્કેચિંગની જરૂર હોય તેવા અસંખ્ય ભૌતિકશાસ્ત્ર, રસાયણશાસ્ત્ર અને જીવવિજ્ઞાનના પ્રશ્નો ઉકેલવાનો સમાવેશ થતો હોવાથી, NTA એ પ્રશ્નપુસ્તિકામાં રફ વર્ક માટે ફાળવેલ પાનાઓની સંખ્યા બે થી વધારીને ચાર કરી છે. આનાથી ગણતરીઓ, નોટ્સ બનાવવા અને જરૂરી આકૃતિઓ દોરવામાં સરળતા રહેશે.

ડાબા હાથના વિદ્યાર્થીઓ માટે ખાસ રાહત
NTA એ પ્રશ્ન પુસ્તિકાની ડિઝાઇનમાં પણ ફેરફાર કર્યો છે. અગાઉ, રફ વર્ક માટે નિયુક્ત બધા પાના પુસ્તિકાના અંતે મૂકવામાં આવતા હતા, જેના કારણે ઘણા ઉમેદવારોને અસુવિધા થતી હતી - ખાસ કરીને ડાબા હાથના વિદ્યાર્થીઓ, જેમને વારંવાર પાના ઉલટાવવામાં મુશ્કેલી પડતી હતી. નવી સિસ્ટમ હેઠળ, નિર્દેશ પેજ પછી તરત જ બે રફ વર્ક પેજ આપવામાં આવશે, જ્યારે બાકીના બે પુસ્તિકાના અંતે મૂકવામાં આવશે. આ વ્યવસ્થા અંગ્રેજી અને પ્રાદેશિક ભાષાઓ સહિત તમામ ભાષાઓમાં પ્રશ્નપત્રો પર લાગુ પડે છે.

NTAનું કહેવું છે કે, આ ફેરફારોનો ઉદ્દેશ્ય પરીક્ષા સુરક્ષા અને નિષ્પક્ષતાના ધોરણોને જાળવી રાખીને ઉમેદવારોને વધુ સારો અનુભવ પ્રદાન કરવાનો છે. એજન્સી વિદ્યાર્થીઓ તરફથી મળેલા સૂચનોની સતત સમીક્ષા કરી રહી છે, અને જો જરૂરી હોય તો ભવિષ્યમાં વધુ સુધારા કરી શકાય છે. આનાથી પરીક્ષા પ્રક્રિયા વધુ વ્યવસ્થિત અને તણાવમુક્ત થવાની અપેક્ષા છે. NTA એ તમામ ઉમેદવારોને પરીક્ષા પહેલા તેમના પ્રવેશપત્રો અને માહિતી બુલેટિન કાળજીપૂર્વક વાંચવાની સલાહ આપી છે. ઉમેદવારોને સમયસર પરીક્ષા કેન્દ્ર પર પહોંચવા અને હાજર અધિકારીઓ દ્વારા આપવામાં આવેલી સૂચનાઓનું પાલન કરવા કહેવાયું છે. એજન્સીએ જણાવ્યું હતું કે, નિયમોનું પાલન કરવાથી પરીક્ષાનું સુચારુ સંચાલન સુનિશ્ચિત થશે અને કોઈપણ અસુવિધા ટાળવામાં મદદ મળશે.

આ પણ વાંચો:

  1. TMCના બળવાખોર નેતાઓનો લેટર સામે આવ્યો, લોકસભા સ્પીકરને અલગ જૂથ બનાવવાની માંગ
  2. કોંગ્રેસને મોટો ઝટકો, સુપ્રીમ કોર્ટે રાજ્યસભા ઉમેદવાર મીનાક્ષી નટરાજનના ઉમેદવારી પત્ર રદ કરવાને પડકારતી અરજી ફગાવી

TAGGED:

MAJOR CHANGES IN NEET UG 2026
NTA EXTENDS EXAMINATION DURATION
NEET UG 2026
NTA EXTENDS EXAMINATION WINDOW
NTA EXTENDS EXAMINATION WINDOW

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.