NEET UG 2026: પરીક્ષા ફી રિફંડ માટે NTA પોર્ટલ ખુલ્યું; 27 મે સુધીમાં બેંક વિગતો સબમિટ કરો
NTA એ વિદ્યાર્થીઓને સાચી માહિતી ભરવાની સલાહ આપી છે, કારણ કે સબમિટ કરેલી વિગતો સબમિટ કર્યા પછી બદલી શકાતી નથી.
Published : May 23, 2026 at 2:33 PM IST
નવી દિલ્હી: NEET UG 2026 ઉમેદવારો માટે મહત્વપૂર્ણ સમાચાર. NTA એ પરીક્ષા ફી રિફંડ પ્રક્રિયા શરૂ કરી છે. ઉમેદવારો હવે NEET UG 2026 પોર્ટલ પર તેમના બેંક ખાતાની વિગતો દાખલ કરી શકે છે. ત્યારબાદ રિફંડ રકમ સીધી તેમના ખાતામાં ટ્રાન્સફર કરવામાં આવશે. બેંક વિગતો સબમિટ કરવાની અંતિમ તારીખ 27 મે, 2026, રાત્રે 11:50 વાગ્યે છે.
NTA એ વિદ્યાર્થીઓને સાચી માહિતી દાખલ કરવાની સલાહ આપી છે, કારણ કે એકવાર સબમિટ કર્યા પછી, તેમાં ફેરફાર કરી શકાતો નથી. 3 મે, 2026 ના રોજ યોજાયેલી NEET UG પરીક્ષા અનિયમિતતાના આરોપોને પગલે રદ કરવામાં આવી હતી. ફરીથી પરીક્ષા હવે 21 જૂન, 2026 ના રોજ લેવામાં આવશે. NTA એ સ્પષ્ટતા કરી છે કે ફરીથી હાજર થનારા ઉમેદવારો પાસેથી કોઈ વધારાની ફી લેવામાં આવશે નહીં.
નોંધણી પોર્ટલ પર રિફંડ લિંક આપવામાં આવી
NTA દ્વારા જારી કરાયેલ જાહેર સૂચના અનુસાર, NEET UG 2026 ઉમેદવારો તેમના લોગિન ID અને પાસવર્ડનો ઉપયોગ કરીને સત્તાવાર નોંધણી પોર્ટલમાં લોગ ઇન કરી શકે છે. તેમને "રિફંડ લિંક" દ્વારા તેમના બેંક ખાતાની વિગતો સબમિટ કરવાની જરૂર પડશે. એજન્સીએ જણાવ્યું હતું કે આ પ્રક્રિયા સંપૂર્ણપણે ઓનલાઈન હશે, અને ઉમેદવારો દ્વારા સબમિટ કરવામાં આવેલી માહિતીના આધારે પરીક્ષા ફી પરત કરવામાં આવશે.
આ વિગતો ભરવાની રહેશે
NTA એ ઉમેદવારો માટે પરિશિષ્ટ-I પણ બહાર પાડ્યું છે, જેમાં ફરજિયાત વિગતો દર્શાવેલ છે. ઉમેદવારોએ બેંક ખાતા અનુસાર ખાતાધારકનું નામ, IFSC કોડ, બેંક ખાતા નંબર, બેંકનું નામ અને રદ કરાયેલ ચેક (વૈકલ્પિક) ની સ્કેન કરેલી નકલ સબમિટ કરવી આવશ્યક છે. એજન્સીએ જણાવ્યું હતું કે રદ કરાયેલ ચેક અપલોડ કરવો ફરજિયાત નથી, પરંતુ તે બેંક ખાતાની વિગતોની ચકાસણીને સરળ બનાવશે અને રિફંડ પ્રક્રિયાને ઝડપી બનાવી શકે છે.
એકવાર સબમિટ કર્યા પછી વિગતો બદલી શકાતી નથી
NTA એ ઉમેદવારોને અત્યંત સાવધાની રાખવાની સલાહ આપી છે. એજન્સી અનુસાર, એકવાર બેંક ખાતાની વિગતો સબમિટ કર્યા પછી, કોઈ ફેરફાર કરવાની મંજૂરી આપવામાં આવશે નહીં. તેથી, વિદ્યાર્થીઓને એકાઉન્ટ નંબર, IFSC કોડ અને અન્ય માહિતી કાળજીપૂર્વક દાખલ કરવાની સલાહ આપવામાં આવે છે. ખોટી માહિતી રિફંડ પ્રક્રિયાને અસર કરી શકે છે.
27 મે રાત્રે 11:50 વાગ્યા સુધી ઉપલબ્ધ તક
NTA એ સ્પષ્ટતા કરી છે કે બેંક વિગતો સબમિટ કરવાની સુવિધા ફક્ત નિર્ધારિત સમય દરમિયાન જ ઉપલબ્ધ રહેશે. આ સુવિધા ૨૭ મે, ૨૦૨૬ ના રોજ રાત્રે ૧૧:૫૦ વાગ્યા સુધી સક્રિય રહેશે. એજન્સીએ ઉમેદવારોને છેલ્લી ઘડી સુધી રાહ ન જોવા અને શક્ય તેટલી વહેલી તકે પ્રક્રિયા પૂર્ણ કરવા વિનંતી કરી છે. પાછલા વર્ષોમાં, ભારે ટ્રાફિકને કારણે પોર્ટલને ટેકનિકલ મુશ્કેલીઓનો સામનો કરવો પડ્યો છે, તેથી સમયસર માહિતી સબમિટ કરવાની ભલામણ કરવામાં આવે છે.
ચાર્જબેક પ્રક્રિયા શરૂ ન કરવાની સલાહ
NTA એ ઉમેદવારોને પરીક્ષા ફી અંગે કોઈપણ ચાર્જબેક શરૂ ન કરવાની પણ સલાહ આપી છે. એજન્સીએ જણાવ્યું હતું કે રિફંડ પ્રક્રિયા સીધી પોર્ટલ દ્વારા પૂર્ણ કરવામાં આવશે. જો ઉમેદવારો અન્ય માધ્યમથી ચુકવણી વિવાદ શરૂ કરે છે, તો તે રિફંડ પ્રક્રિયામાં વિલંબ કરી શકે છે.
વિદ્યાર્થીઓને રાહત મળે છે
NTA તરફથી આ જાહેરાતથી લાખો NEET UG 2026 ઉમેદવારોને રાહત મળી છે. વિદ્યાર્થીઓ લાંબા સમયથી પરીક્ષા ફી રિફંડ સંબંધિત અપડેટની રાહ જોઈ રહ્યા હતા. હવે, બેંક વિગતો ઓનલાઈન સબમિટ કરવાની શરૂઆત સાથે, વિદ્યાર્થીઓને તેમના રિફંડ સીધા તેમના ખાતામાં મેળવવાનું સરળ બનશે.