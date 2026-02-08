ETV Bharat / bharat

NEET UG 2026: અરજી પ્રક્રિયા શરૂ, 8 માર્ચ સુધી ભરી શકાશે ફોર્મ, જાણો કયા દસ્તાવેજ જરૂરી રહેશે?

નેશનલ ટેસ્ટિંગ એજન્સી (NTA)એ NEET UG 2026ની પરીક્ષાનું ઔપચારિક નોટિફિકેશન જાહેર કર્યું. અરજીની છેલ્લી તારીખ 8 માર્ચ 2026, રાત્રે 9 વાગ્યા સુધીની છે.

NEET UG 2026 માટે અરજી પ્રક્રિયા શરૂ
NEET UG 2026 માટે અરજી પ્રક્રિયા શરૂ
ETV Bharat Gujarati Team

February 8, 2026

નવી દિલ્હી: મેડિકલ કોર્ષમાં પ્રવેશ માટે NEET (નીટ) ની તૈયારી કરી રહેલા લાખો વિદ્યાર્થીઓ માટે આ એક મહત્વપૂર્ણ સમાચાર છે. નેશનલ ટેસ્ટિંગ એજન્સી (NTA) એ NEET UG 2026 પરીક્ષા માટે સત્તાવાર સૂચના બહાર પાડી છે. ઓનલાઈન અરજી પ્રક્રિયા પણ શરૂ થઈ ગઈ છે. રસ ધરાવતા અને લાયક ઉમેદવારો neet.nta.nic.in પર જઈને અરજી કરી શકે છે. અરજી કરવાની અંતિમ તારીખ 8 માર્ચ, 2026 રાત્રે 9:00 વાગ્યા સુધી છે.

NEET UG 2026 માટે અરજી ક્યાં કરવી:

NEET UG 2026 માટે અરજીઓ ફક્ત ઓનલાઈન સ્વીકારવામાં આવશે. ઉમેદવારો NTA ની સત્તાવાર વેબસાઇટ, neet.nta.nic.in પર જઈને નોંધણી અને અરજી પ્રક્રિયા પૂર્ણ કરી શકે છે.

અરજી ફી અને ચુકવણી પદ્ધતિ:

ઉમેદવારો ડેબિટ કાર્ડ, ક્રેડિટ કાર્ડ, નેટ બેંકિંગ અથવા UPI દ્વારા અરજી ફી ચૂકવી શકે છે. ફી ભરવાની અંતિમ તારીખ 8 માર્ચ, 2026 રાત્રે 11:50 વાગ્યા સુધી છે.

ભારતમાં પરીક્ષા કેન્દ્ર માટે અરજી ફી

  • કેટેગરી ફી (₹): જનરલ (GEN) / EWS / OBC-NCL - ₹1700
  • SC / ST / PwBD / થર્ડ જેન્ડર - ₹1600
  • મહિલા ઉમેદવારો - ₹1000
  • ભારતની બહાર પરીક્ષા કેન્દ્ર માટે અરજી ફી ₹9500 છે.

કરેક્શન વિન્ડો ક્યારે ખુલશે: NTA ઉમેદવારોને તેમના અરજી ફોર્મમાં સુધારા કરવાની તક પૂરી પાડશે. કરેક્શન વિન્ડો 10 માર્ચ થી 12 માર્ચ, 2026 સુધી ખુલ્લી રહેશે.

પરીક્ષા તારીખ અને સમય: NEET UG 2026 માટેની પરીક્ષાની તારીખો પણ જાહેર કરવામાં આવી છે. પરીક્ષા ઓફલાઇન મોડમાં લેવામાં આવશે.

  • પરીક્ષા તારીખ: 3 મે, 2026
  • પરીક્ષાનો સમય: 2:00 PM થી 5:00 PM
  • પરીક્ષાનો સમયગાળો: 180 મિનિટ (3 કલાક)

પરીક્ષા કેન્દ્રની માહિતી અને પ્રવેશ કાર્ડ nta.ac.in અને neet.nta.nic.in પર પ્રકાશિત કરવામાં આવશે.

NEET UG 2026 પરીક્ષા 13 ભાષાઓમાં લેવામાં આવશે:

NEET UG 2026 પરીક્ષા NTA દ્વારા 13 ભાષાઓમાં લેવામાં આવશે. આમાં આસામી, બંગાળી, અંગ્રેજી, ગુજરાતી, હિન્દી, કન્નડ, મલયાલમ, મરાઠી, ઓડિયા, પંજાબી, તમિલ, તેલુગુ અને ઉર્દૂનો સમાવેશ થાય છે.

NEET UG 2026 અરજી માટે જરૂરી દસ્તાવેજો:

  • તાજેતરનો પાસપોર્ટ કદનો ફોટોગ્રાફ (1 જાન્યુઆરી, 2025 પછી લેવામાં આવેલ) અને ઉમેદવારની સહી.
  • ડાબા અને જમણા હાથના ફિંગરપ્રિન્ટ્સ અને અંગૂઠાની છાપની સ્કેન કરેલી છબીઓ
  • નાગરિકતા પ્રમાણપત્ર (જો લાગુ હોય તો)
  • સામાજિક કેટેગરીનું પ્રમાણપત્ર/અરજીનો પુરાવો (જો લાગુ હોય તો)
  • ધોરણ 10 ની માર્કશીટ અને પાસિંગ પ્રમાણપત્ર (જન્મ તારીખ સહિત)
  • CGPA/ગ્રેડ કન્વર્ઝન પ્રમાણપત્ર (જ્યાં લાગુ હોય ત્યાં)
  • PwBD/PwD પ્રમાણપત્ર (જો લાગુ હોય તો)

