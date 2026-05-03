NEET UG 2026: આજે 22.79 લાખ ઉમેદવારો આપશે પરીક્ષા, 58% મહિલા ઉમેદવારો

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : May 3, 2026 at 9:46 AM IST

નવી દિલ્હી: 3 મે, 2026 (આજે) દેશભરના લાખો વિદ્યાર્થીઓ માટે એક મહત્વપૂર્ણ દિવસ છે. જેઓ તબીબી ક્ષેત્રમાં કારકિર્દી બનાવવા માંગે છે. નેશનલ એલિજિબિલિટી કમ એન્ટ્રેન્સ ટેસ્ટ(NEET UG 2026)માં આ વર્ષે 22,79,743 ઉમેદવારો પરીક્ષા આપી રહ્યા છે. આ વખતે પણ વિદ્યાર્થિનીઓની સંખ્યામાં વધારો જોવા મળ્યો છે. કુલ ઉમેદવારોમાંથી આશરે 58% - 13,32,928 વિદ્યાર્થિનીઓ છે, જ્યારે 9,46,815 પુરુષ ઉમેદવારો પરીક્ષા આપશે. નેશનલ ટેસ્ટિંગ એજન્સી (NTA) એ બધી જરૂરી તૈયારીઓ પૂર્ણ કરી લીધી છે. ઉમેદવારોએ તેમના સંબંધિત પરીક્ષા કેન્દ્રો પર વહેલા પહોંચવું હિતાવહ છે, કારણ કે ગેટ બપો રે01.30 વાગ્યે બંધ થઈ જશે.

દેશભરમાં કડક સુરક્ષા વચ્ચે પરીક્ષા યોજાઈ

NEET UG 2026નું આયોજન દેશભરના વિવિધ રાજ્યો અને શહેરોમાં નિયુક્ત પરીક્ષા કેન્દ્રો પર કરવામા આવી રહ્યું છે. આ પરીક્ષા નેશનલ ટેસ્ટિંગ એજન્સી (NTA) દ્વારા સંચાલિત કરવામાં આવી રહી છે. પરીક્ષા કેન્દ્રો પર કોઈપણ પ્રકારની ગેરરીતિ કે છેતરપિંડીની શક્યતાને સંપૂર્ણપણે દૂર કરવા માટે કડક સુરક્ષા પગલાં અમલમાં મૂકવામાં આવ્યા છે. ઉમેદવારોને સમય પહેલાં તેમના પરીક્ષા કેન્દ્રો પર પહોંચવા અને માન્ય ફોટો ઓળખ પુરાવા સાથે તેમના પ્રવેશ કાર્ડ સાથે રાખવા સૂચના આપવામાં આવી છે. વધુમાં, બાયોમેટ્રિક ચકાસણી અને કડક સુરક્ષા તપાસ પૂર્ણ થયા પછી જ પરીક્ષા ખંડમાં પ્રવેશ આપવામાં આવશે.

મહિલા ઉમેદવારોની વધતી ભાગીદારી

આ વર્ષે, NEET UG માં મહિલા ઉમેદવારોની સંખ્યા 13 લાખથી વટાવી ગઈ છે, જે કુલ પરીક્ષાર્થીઓના આશરે 58% છે. આ ટ્રેન્ડ છેલ્લા કેટલાક વર્ષોથી સતત જોવા મળી રહ્યો છે, જે તબીબી ક્ષેત્રમાં યુવતીઓમાં સતત વધી રહેલી રુચિને દર્શાવે છે. નિષ્ણાતોનું માનવું છે કે, તબીબી ક્ષેત્રમાં કારકિર્નીદી સ્થિરતા, સામાજિક પ્રતિષ્ઠા અને વધતી તકો જેવા પરિબળો મહિલાઓને આ ક્ષેત્રમાં વધુ આકર્ષે છે. ગ્રામીણ વિસ્તારો અને નાના શહેરોમાંથી પણ મોટી સંખ્યામાં મહિલા વિદ્યાર્થીઓ આ પરીક્ષામાં ભાગ લઈ રહી છે.

પરીક્ષા પેટર્ન અને વિષયો

NEET UG પરીક્ષા ઓફલાઇન (OMR-આધારિત) મોડમાં લેવામાં આવશે. તેમાં ત્રણ વિષયોમાંથી કુલ 180 પ્રશ્નો હશે: ભૌતિકશાસ્ત્ર, રસાયણશાસ્ત્ર અને જીવવિજ્ઞાન (વનસ્પતિશાસ્ત્ર + પ્રાણીશાસ્ત્ર). દરેક સાચા જવાબ માટે ચાર ગુણ આપવામાં આવે છે, જ્યારે દરેક ખોટા જવાબ માટે એક ગુણ કાપવામાં આવે છે (નકારાત્મક ગુણાંક). પરીક્ષામાં મહત્તમ 720 ગુણનો સ્કોર છે. આ પરીક્ષા દ્વારા, ઉમેદવારો દેશભરની સરકારી અને ખાનગી મેડિકલ કોલેજો દ્વારા ઓફર કરવામાં આવતા MBBS, BDS, AYUSH અને અન્ય મેડિકલ અભ્યાસક્રમોમાં પ્રવેશ મેળવી શકે છે.

વિદ્યાર્થીઓ માટે મહત્વપૂર્ણ સૂચનાઓ

NTA એ પરીક્ષા આપનારા ઉમેદવારો માટે જરૂરી માર્ગદર્શિકા બહાર પાડી છે. NTA એ વિદ્યાર્થીઓને કોઈપણ અફવાઓ કે ખોટી માહિતી પર ધ્યાન ન આપવા અને ફક્ત સત્તાવાર વેબસાઇટ પરથી જ અપડેટ્સ મેળવવા વિનંતી કરી છે.

  • પ્રવેશપત્ર અને માન્ય ઓળખપત્ર ફરજિયાત છે.
  • નિયત સમય પહેલાં પરીક્ષા કેન્દ્ર પર પહોંચવું ફરજિયાત છે.
  • તમામ પ્રકારના ઇલેક્ટ્રોનિક ગેજેટ્સ (મોબાઇલ ફોન, સ્માર્ટવોચ, વગેરે) પર સખત પ્રતિબંધ છે.
  • OMR શીટ ભરતી વખતે ખાસ કાળજી રાખો.
  • સૂચનાઓનું પાલન કરો; આમ કરવામાં નિષ્ફળતા પરીક્ષામાંથી કાઢી મૂકવામાં આવી શકે છે.

‘કોઈ અફવા નહીં, માત્ર તથ્યો’: NTAની અપીલ

આ વખતે, NTA એ ખાસ કરીને વિદ્યાર્થીઓને "કોઈ અફવા નહીં, ફક્ત તથ્યો" નો સંદેશ આપ્યો છે. એજન્સી સોશિયલ મીડિયા પર ફેલાતી ખોટી માહિતી અને પેપર લીક જેવી અફવાઓથી બચવા માટે સતત જાગૃતિ અભિયાન ચલાવી રહી છે. વિદ્યાર્થીઓ અને વાલીઓને કોઈપણ માહિતી માટે ફક્ત NTA ની સત્તાવાર વેબસાઇટ અથવા હેલ્પલાઇન પર આધાર રાખવાની સલાહ આપવામાં આવી છે.

વિદ્યાર્થીઓ માટે નિષ્ણાત સલાહ

પરીક્ષા દરમિયાન ચિંતા ટાળવી અને સમયનું અસરકારક રીતે સંચાલન કરવું ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ છે. પહેલા સરળ પ્રશ્નોનો પ્રયાસ કરો, મુશ્કેલ પ્રશ્નો પર વધુ પડતો સમય ન બગાડો, OMR શીટ ભરતી વખતે સાવધાની રાખો અને તમારો આત્મવિશ્વાસ જાળવી રાખો. સૌથી અગત્યનું, વિદ્યાર્થીઓએ શાંત રહેવું જોઈએ અને તેમની તૈયારીમાં વિશ્વાસ રાખવો જોઈએ.

આગળ શું થશે?

પરીક્ષા પછી, NTA આન્સર કી બહાર પાડશે, જેની સામે વિદ્યાર્થીઓ વાંધા નોંધાવી શકે છે. ત્યારબાદ, અંતિમ પરિણામો જાહેર કરવામાં આવશે, અને કાઉન્સેલિંગ પ્રક્રિયા શરૂ થશે. આ કાઉન્સેલિંગ પ્રક્રિયા દ્વારા, વિદ્યાર્થીઓને તેમના રેન્ક અને પસંદગીઓના આધારે કોલેજો અને અભ્યાસક્રમો ફાળવવામાં આવશે.

