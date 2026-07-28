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NEET Protests: તમામ વિદ્યાર્થીઓને છોડવાનો સુપ્રીમ કોર્ટનો આદેશ, કહ્યું- પોલીસ બર્બરતાની તપાસ થશે

સુપ્રીમ કોર્ટે મંગળવારે NEET પેપર લીકના તાજેતરના વિરોધ પ્રદર્શનો દરમિયાન વિદ્યાર્થીઓ પર પોલીસ બર્બરતાના તમામ આરોપોની સ્વતંત્ર, પારદર્શક અને વ્યાપક તપાસ પર વિચાર કર્યો હતો.

25 જુલાઇએ પટણામાં ઉગ્ર વિરોધ પ્રદર્શન થયા હતા
25 જુલાઇએ પટણામાં ઉગ્ર વિરોધ પ્રદર્શન થયા હતા (ANI)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : July 28, 2026 at 1:35 PM IST

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નવી દિલ્હી: સુપ્રીમ કોર્ટે મંગળવારે NEET પેપર લીકના તાજેતરના વિરોધ પ્રદર્શનો દરમિયાન વિદ્યાર્થીઓ પર પોલીસ બર્બરતાના તમામ આરોપોની સ્વતંત્ર, પારદર્શક અને વ્યાપક તપાસ પર વિચાર કર્યો હતો.

સુપ્રીમ કોર્ટે વિરોધ પ્રદર્શનો દરમિયાન અટકાયતમાં લેવાયેલા અથવા ધરપકડ કરાયેલા વિદ્યાર્થીઓને મુક્ત કરવાનો પણ આદેશ આપ્યો છે. જો તેમનો અગાઉ કોઇ ગુનાહિત રેકોર્ડ ન હોય.

ભારતના ચીફ જસ્ટિસ (CJI) સૂર્યકાંતની અધ્યક્ષતા ધરાવતી પીઠે જણાવ્યું કે, "લોકશાહીમાં આંદોલન અથવા વિરોધ પ્રદર્શન થવા સ્વાભાવિક છે અને કહ્યું કે એક વખત વિરોધ અને પોલીસ કાર્યવાહીને નિયંત્રિત કરનારો એક જેવો પ્રોટોકોલ લાગુ ના થાય તો જેને બળજબરી કરી છે અને કાયદો હાથમાં લીધો છે અને જેને ક્રૂરતા કરી છે તેમણે કાયદાના દાયરામાં લાવવા જોઇએ."

પીઠ NEET પરીક્ષા પેપર લીકના વિરોધમાં થયેલા પ્રદર્શનો દરમિયાન કાર્યવાહી વિરૂદ્ધ અરજીઓ પર સુનાવણી કરતી હતી. CJIએ કહ્યું કે તપાસ નિષ્પક્ષ, સ્વતંત્ર અને પારદર્શી હોવી જોઇએ.

સુપ્રીમ કોર્ટે જણાવ્યું કે પુરાવાના આધાર પર તાર્કિક તપાસ કરવામાં આવશે અને કોર્ટ બાદમાં કમિટી વિશે જણાવશે.

પીઠે કહ્યું કે કોર્ટ પોલીસ હિંસાના આરોપોની તપાસ કરી રહ્યું છે જેમાં ગંભીર ઇજાઓ, મહિલાઓ, વકીલ અને મીડિયા પર હુમલા સામેલ છે. આરોપોથી પ્રથમ નજરમાં ગુનો હોવાનો કેસ બને છે. CJIએ કહ્યું, "આ આરોપોની સ્વતંત્ર તપાસ કેમ ના થવી જોઇએ?"

CJIએ ભારપૂર્વક જણાવ્યું કે પ્રથમ નજરમાં સ્વતંત્ર તપાસનો કેસ બને છે. કેન્દ્ર અને દિલ્હી સરકાર તરફથી હાજર રહેલા સોલિસિટર જનરલ તુષાર મહેતાએ જણાવ્યું કે જો સુપ્રીમ કોર્ટ હિંસાની ઘટનાઓની તપાસ માટે કમિટી બનાવે છે તો સરકાર તૈયાર છે.

હાઇ-પાવર્ડ કમિટી બનાવવાનો આદેશ

ખાસ વાત આ છે કે કોર્ટે સંકેત આપ્યો છે કે તે એક હાઇ-પાવર્ડ કમિટી બનાવવાનો આદેશ આપશે જે દિલ્હી અને બીજા રાજ્યોમાંથી હિંસાની ઘટનાઓની તપાસ કરશે.

જોકે, કોર્ટે એમ પણ જણાવ્યું કે પોલીસ એમ કહી શકે છે કે ક્યારેક ક્યારેક શાંતિપૂર્ણ વિરોધ પ્રદર્શનોમાં પણ ઉપદ્રવી તત્ત્વ ઘુસી આવે છે જેનાથી હિંસા થાય છે. આ વાત પર ભાર આપતા કે તે હિતધારકોને કોર્ટની મદદ કરવી જોઇએ. CJIએ કહ્યું કે વિરોધ પ્રદર્શનો અને ભીડને નિયંત્રિત કરવાના ઉપાયોને ચલાવનારા પ્રસ્તાવિત ઓલ ઇન્ડિયા પ્રોટોકોલમાં થોડા બદલાવની જરૂર છે કારણ કે વસ્તુ પારંપરિક રીતે નથી થઇ રહી અને આ મુદ્દાને હલ કરવાની જરૂર છે.

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