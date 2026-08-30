જયપુરમાં NEET PGના બે પરીક્ષા કેન્દ્રો પર વીજળી ગુલ થતા હોબાળો, હવે 5 સપ્ટેમ્બરે રી-ટેસ્ટ યોજાશે
જયપુરના સીતાપુરામાં બે iON ડિજિટલ ઝોન કેન્દ્રો પર પરીક્ષા લાઈટ જતા હોબાળો થયો. જયપુરમાં 5 સપ્ટેમ્બરે બપોરે 3 વાગ્યે ફરીથી પરીક્ષા લેવામાં આવશે.
Published : August 30, 2026 at 7:04 PM IST
જયપુર: જયપુરના સીતાપુરામાં બે iON ડિજિટલ ઝોન કેન્દ્રો પર વીજ પુરવઠો ખોરવાવાને કારણે NEET PG 2026 ની પરીક્ષા પૂર્ણ થઈ શકી નથી. તેના જવાબમાં, નેશનલ બોર્ડ ઓફ એક્ઝામિનેશન્સ ઇન મેડિકલ સાયન્સ (NBEMS) એ પ્રભાવિત ઉમેદવારો માટે ફરીથી પરીક્ષા લેવાનો નિર્ણય લીધો છે. આ રી-ટેસ્ટ જયપુરમાં 5 સપ્ટેમ્બર, 2026 (શનિવાર) ના રોજ બપોરે 3:00 વાગ્યે શરૂ થવાની છે. અગાઉ, રવિવારે બે iON ડિજિટલ ઝોન કેન્દ્રો પર NEET PG 2026ની પરીક્ષા દરમિયાન વીજ પુરવઠો ખોરવાઈ જતાં ઉમેદવારોને નોંધપાત્ર અસુવિધાનો સામનો કરવો પડ્યો હતો. વીજળી ગુલ થવાથી પરીક્ષા પ્રક્રિયા ખોરવાઈ ગઈ હતી, જેના કારણે ઉમેદવારો અને તેમના માતાપિતામાં રોષ ફેલાયો હતો. તેમણે કેન્દ્ર પર હોબાળો મચાવ્યો હતો અને પરીક્ષા માટે કરવામાં આવેલી વ્યવસ્થા પર સવાલ ઉઠાવ્યા હતા.
હોબાળા બાદ, પરીક્ષા સંયોજક નરેન્દ્ર કુમાર વર્મા ઘટનાસ્થળે પહોંચ્યા અને જણાવ્યું કે NBEMS દ્વારા સત્તાવાર સૂચના જારી કરવામાં આવી છે. નોટિસ અનુસાર, iON ડિજિટલ ઝોન સેન્ટર 41682 અને 41683 ના ઉમેદવારો આંતરિક વીજ પુરવઠામાં ખામીને કારણે પરીક્ષા પૂર્ણ કરી શક્યા ન હતા. નોટિસમાં પરીક્ષાનું સંચાલન કરતી એજન્સી, M/s TCS Ltd ને પાવર નિષ્ફળતા માટે જવાબદાર ઠેરવવામાં આવી હતી.
જયપુર જિલ્લામાં 15 પરીક્ષા કેન્દ્રો: NEET-PG પરીક્ષા નેશનલ બોર્ડ ઓફ એક્ઝામિનેશન્સ (મેડિકલ સાયન્સ) દ્વારા લેવામાં આવી હતી. જયપુર જિલ્લામાં 15 નિયુક્ત કેન્દ્રો પર યોજાનારી કમ્પ્યુટર-આધારિત પરીક્ષા પહેલાં, જિલ્લા વહીવટીતંત્રે કમ્પ્યુટર સિસ્ટમ્સ, સર્વર્સ અને નેટવર્ક કનેક્ટિવિટી જેવા જરૂરી માળખાગત સુવિધાઓ માટે પૂરતી વ્યવસ્થા સુનિશ્ચિત કરવા નિર્દેશો જારી કર્યા હતા. વધુમાં, જયપુર વિદ્યુત વિતરણ નિગમ લિમિટેડ અને સંબંધિત ઇલેક્ટ્રિકલ ઇન્સ્પેક્ટરને પરીક્ષા કેન્દ્રો પર અવિરત વીજ પુરવઠો અને યોગ્ય ઇલેક્ટ્રિકલ સિસ્ટમ વ્યવસ્થાની ખાતરી આપવા સૂચનાઓ જારી કરવામાં આવી હતી.
કાર્યવાહીની માંગ: આ પગલાં છતાં, સીતાપુરામાં iON ડિજિટલ ઝોનમાં સ્થિત બે કેન્દ્રો પર પરીક્ષા દરમિયાન વીજળી ગુલ થવાને કારણે ઉમેદવારોને નોંધપાત્ર મુશ્કેલીઓનો સામનો કરવો પડ્યો. ઉમેદવારોના મતે, પરીક્ષા દરમિયાન અચાનક વીજળી ગુલ થયા બાદ, તેમણે કેન્દ્રના વહીવટીતંત્ર પાસેથી વ્યવસ્થા અંગે સમજૂતી માંગી. તેમણે દલીલ કરી હતી કે, આવી મહત્વપૂર્ણ સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષા માટે અવિરત વીજ પુરવઠો જેવી મૂળભૂત સુવિધાઓ સુનિશ્ચિત થવી જોઈતી હતી. ઉમેદવારોએ વીજળી ગુલ થવાના કારણે અને પરીક્ષા પર તેની અસર અંગે ઔપચારિક વાંધાઓ પણ નોંધાવ્યા હતા. તેમણે માંગ કરી હતી કે, પરીક્ષણ દરમિયાન આવતી મુશ્કેલીઓની સત્તાવાર રીતે નોંધ લેવામાં આવે અને આ સંદર્ભમાં યોગ્ય પગલાં લેવામાં આવે.
કેન્દ્રમાં હોબાળો: ઘટના બાદ પરીક્ષા કેન્દ્ર પર હોબાળો મચી ગયો. ઉમેદવારો અને તેમના વાલીઓએ નારાજગી વ્યક્ત કરી, વ્યવસ્થા પર સવાલ ઉઠાવ્યા અને જવાબદાર અધિકારીઓ પાસેથી સમજૂતી માંગી. પરીક્ષા દરમિયાન વીજળી ગુલ થવાથી પરીક્ષા કેન્દ્રોની તૈયારી અંગેના દાવાઓ પર શંકા ઉભી થઈ.
2.73 લાખ ઉમેદવારો નોંધાયા: NEET PG 2026 પરીક્ષા માટે દેશભરમાં કુલ 2,73,096 ઉમેદવારો નોંધાયા હતા. આમાંથી 2,65,980 ઉમેદવારોએ 1111 કેન્દ્રો પર પરીક્ષા આપી હતી, જેમાંથી આશરે 2,63,535 ઉમેદવારોએ સફળતાપૂર્વક પરીક્ષા પૂર્ણ કરી હતી. જોકે, વીજ પુરવઠાની સમસ્યાઓને કારણે જયપુરના સીતાપુરામાં બે કેન્દ્રો પર પરીક્ષા પૂર્ણ થઈ શકી ન હતી. અસરગ્રસ્ત ઉમેદવારોને પડતી મુશ્કેલીઓને ધ્યાનમાં રાખીને, NBEMS એ ફરીથી પરીક્ષા લેવાનું નક્કી કર્યું છે.
રી-ટેસ્ટ 5 સપ્ટેમ્બરે: અસરગ્રસ્ત ઉમેદવારોને થયેલી અસુવિધા બદલ દિલગીરી વ્યક્ત કરતા, NBEMS એ જાહેરાત કરી કે રી-ટેસ્ટ 5 સપ્ટેમ્બરે બપોરે 3 વાગ્યે જયપુરમાં યોજાશે. પરીક્ષાનું સ્થળ અલગથી જાહેર કરવામાં આવશે, અને અસરગ્રસ્ત ઉમેદવારોને નવા, સુધારેલા પ્રવેશ કાર્ડ જારી કરવામાં આવશે. ઉમેદવારોએ અગાઉ વીજળી ગુલ થયા બાદ કેન્દ્રની વ્યવસ્થા અંગે નિરાશા વ્યક્ત કરી હતી; હવે, રી-ટેસ્ટ સત્તાવાર જાહેરાત સાથે, તેઓએ રાહતનો શ્વાસ લીધો છે.
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