NEET પેપર લીકથી લઇને CJP આંદોલન સુધી, જાણો 84 દિવસમાં શું થયું જુઓ સંપૂર્ણ TimeLine
36 દિવસ સુધી જંતર-મંતર દેશભરના વિદ્યાર્થીઓ અને શૈક્ષણિક સુધારા ઇચ્છતા દરેક નાગરિકના અવાજોને એક કરવા માટેનું મેદાન બન્યું હતું.
Published : July 26, 2026 at 5:12 PM IST
નવી દિલ્હી: NEET પરીક્ષા પ્રણાલીમાં કથિત પેપર લીક અને અનિયમિતતાઓ સામે કોકરોચ જનતા પાર્ટી (CJP) દ્વારા કરવામાં આવેલું આંદોલન અચાનક શરૂ થયું ન હતું. તેનો પાયો 6 જૂન, 2026ના રોજ જંતર-મંતર ખાતે યોજાયેલા એક દિવસીય પ્રતીકાત્મક વિરોધ સાથે નાખવામાં આવ્યો હતો. તે દિવસે, વિદ્યાર્થીઓએ સરકાર પાસેથી નિષ્પક્ષ તપાસ અને જવાબદારીની માંગ કરી હતી. જ્યારે આગામી ચાર દિવસમાં તેમની માંગણીઓ અંગે કોઈ નક્કર કાર્યવાહી કરવામાં આવી ન હતી, ત્યારે CJPએ 20 જૂનથી અનિશ્ચિત સમય માટે વિરોધ શરૂ કરવાનો નિર્ણય લીધો હતો.
આગામી 36 દિવસ સુધી, જંતર-મંતર દેશભરના વિદ્યાર્થીઓનો અવાજ બન્યો. આ સમયગાળા દરમિયાન, આંદોલનમાં ભૂખ હડતાળ, પોલીસ કાર્યવાહી, કેન્ડલ માર્ચ, જાહેર સભાઓ, સંસદ તરફ કૂચની જાહેરાત અને વિવિધ સંગઠનો અને જાહેર હસ્તીઓનો ટેકો સહિત અનેક ઘટનાઓ જોવા મળી. આખરે, કેન્દ્રીય શિક્ષણ મંત્રી ધર્મેન્દ્ર પ્રધાનના રાજીનામા સાથે આંદોલન એક નિર્ણાયક તબક્કે પહોંચ્યું.
ચાલો જોઈએ કે આ આંદોલન દેશના સૌથી ચર્ચિત વિદ્યાર્થી આંદોલનોમાંના એકમાં કેવી રીતે વિકસિત થયું.
36 દિવસનો સંઘર્ષ:
20 જૂને શરૂ થયેલું આ આંદોલન 36 દિવસ સુધી અવિરત ચાલુ રહ્યું. વરસાદ, ગરમી, ભારે પોલીસ બંદોબસ્ત અને અનેક પડકારો છતાં, વિદ્યાર્થીઓ જંતર-મંતર પર પોતાના સ્થાન પર અડગ રહ્યા. આ આંદોલને શિક્ષણ વ્યવસ્થા, પરીક્ષા પ્રક્રિયા અને વિદ્યાર્થીઓના અધિકારો અંગે દેશવ્યાપી ચર્ચા જગાવી. 6 જૂને એક દિવસીય પ્રતીકાત્મક ધરણા તરીકે શરૂ થયેલી ઘટના 20 જૂને અનિશ્ચિત સમયના વિરોધમાં પરિણમી, જે આખરે દેશના સૌથી અગ્રણી વિદ્યાર્થી આંદોલનોમાંનું એક બન્યું.
જંતર-મંતર પર વિરોધ કરી રહેલા વિદ્યાર્થીઓએ સતત 36 દિવસ સુધી પોતાનો અવાજ બુલંદ રાખ્યો. આ આંદોલને દર્શાવ્યું કે જ્યારે યુવાનો શાંતિપૂર્ણ અને લોકશાહી રીતે સંગઠિત થાય છે અને પોતાના વિચારો રજૂ કરે છે, ત્યારે તેમનો અવાજ સમગ્ર દેશમાં ગુંજતો રહે છે અને રાષ્ટ્રીય ચર્ચાનો અભિન્ન ભાગ બની જાય છે.
કોકરોચ જનતા પાર્ટી (CJP) આંદોલન: અત્યાર સુધીની સંપૂર્ણ ટાઇમલાઇન
6 જૂન, 2026
કોકરોચ જનતા પાર્ટી (CJP)એ દેશભરમાં પેપર લીક અને પરીક્ષા કૌભાંડોના વિરોધમાં જંતર મંતર ખાતે એક દિવસનો વિરોધ પ્રદર્શન કર્યો હતો. આ દરમિયાન વિદ્યાર્થીઓ સાથે જોડાવા માટે સંગઠને સોશિયલ મીડિયા અને જમીન સ્તરે અભિયાન શરૂ કર્યું.
20 જૂન 2026
કેન્દ્રીય શિક્ષણ મંત્રી ધર્મેન્દ્ર પ્રધાનના રાજીનામાની માંગણી સાથે જંતર-મંતર ખાતે અનિશ્ચિત સમય માટે ધરણા શરૂ થયા. દેશભરના વિવિધ રાજ્યોમાંથી વિદ્યાર્થીઓ દિલ્હી આવવા લાગ્યા, અને આંદોલનનું કદ વધતું ગયું.
22-27 જૂન 2026
વિદ્યાર્થી સંગઠનો, શિક્ષકો અને સામાજિક કાર્યકરો તરફથી સમર્થન મળવા લાગ્યું. આ આંદોલન રાષ્ટ્રીય ચર્ચાનો વિષય બન્યું.
28 જૂન 2026
પર્યાવરણવાદી સોનમ વાંગચુક વિદ્યાર્થીઓના સમર્થનમાં આંદોલનમાં જોડાયા અને આમરણાંત ઉપવાસ શરૂ કર્યા. આનાથી આંદોલનમાં નવી ઉર્જાનો સંચાર થયો અને રાષ્ટ્રીય સ્તરે તેનો પડઘો વધ્યો.
1-17 જુલાઈ 2026
જંતર-મંતર ખાતે સતત ધરણા, જાહેર સભાઓ, પ્રેસ કોન્ફરન્સ અને વિરોધ કાર્યક્રમો યોજાયા. વિરોધીઓની સંખ્યામાં સતત વધારો થયો, અને અનેક અગ્રણી સામાજિક અને રાજકીય હસ્તીઓ તેમનો ટેકો આપવા માટે પહોંચ્યા.
18 જુલાઈ 2026
સવારે દિલ્હી પોલીસે સ્વાસ્થ્યના કારણોસર સોનમ વાંગચુકને હોસ્પિટલમાં ખસેડ્યા. રાહુલ ગાંધીએ પોતાનો ટેકો આપ્યો, જ્યારે અભિજીત દિપકેએ ઉપવાસની જાહેરાત કરી. ત્યારબાદ, CJPએ આંદોલનને વધુ તીવ્ર બનાવવાનો પોતાનો ઇરાદો જાહેર કર્યો.
19 જુલાઈ 2026
ઘણા નેતાઓએ હોસ્પિટલમાં સોનમ વાંગચુકની મુલાકાત લીધી. આ દરમિયાન, જંતર-મંતર પર વિરોધ પ્રદર્શન ચાલુ રહ્યું, જેમાં મોટી સંખ્યામાં વિદ્યાર્થીઓ અડગ રહ્યા.
20 જુલાઈ 2026
સંસદના ચોમાસુ સત્રના પહેલા દિવસે, હજારો વિદ્યાર્થીઓ દિલ્હીના રસ્તાઓ પર ઉતરી આવ્યા. જંતર-મંતરથી સંસદ તરફ કૂચનું આયોજન કરવામાં આવ્યું. પોલીસે લાઠીચાર્જ, ટીયર ગેસ અને પેલેટ ગનનો ઉપયોગ કર્યો. અથડામણમાં વિરોધીઓ અને પોલીસ કર્મચારીઓ બંને ઘાયલ થયા. CJPના પ્રતિનિધિમંડળે કેન્દ્રીય મંત્રીઓ જેપી નડ્ડા અને જીતેન્દ્ર સિંહને એક મેમોરેન્ડમ સુપરત કર્યું.
21-2 જુલાઈ 2026
દેશભરમાંથી વિદ્યાર્થી સંગઠનો, ખેડૂત સંગઠનો અને વિવિધ સામાજિક જૂથો આંદોલનને સમર્થન આપવા માટે જંતર-મંતર પહોંચ્યા. સ્થળ પર સતત બેઠકો અને વિરોધ પ્રવૃત્તિઓ યોજાઈ. રાહુલ ગાંધીના નેતૃત્વમાં કોંગ્રેસના નેતાઓએ વડાપ્રધાનના નિવાસસ્થાનની બહાર વિરોધ પ્રદર્શન કર્યું. પોલીસે તેમને કસ્ટડીમાં લીધા.
22-25 જુલાઈ, 2026
સુરક્ષાના કારણોસર, દિલ્હી મેટ્રોએ વિરોધ સ્થળની આસપાસના એક ડઝનથી વધુ સ્ટેશનોને અસ્થાયી રૂપે બંધ કરી દીધા. જંતર-મંતરની આસપાસ ઇન્ટરનેટ સેવાઓ ખોરવાઈ ગઈ. તેમ છતાં, મોટી સંખ્યામાં વિદ્યાર્થીઓ વિરોધ સ્થળ પર પહોંચ્યા અને આંદોલન ચાલુ રાખ્યું.
23-24 જુલાઈ, 2026
વિદ્યાર્થીઓને સંબોધતા, વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ તેમને પેપર લીક રોકવા માટે કડક કાયદાઓની ખાતરી આપી. સોનમ વાંગચુકે જેપી નડ્ડા અને જીતેન્દ્ર સિંહની હાજરીમાં તેમની ભૂખ હડતાળ સમાપ્ત કરી.
25 જુલાઈ, 2026
જંતર-મંતર પર ભીડ વધતી જતી હતી, પોલીસે લાઠીચાર્જ અને ટીયર ગેસનો ઉપયોગ કર્યો. તે જ દિવસે, કેન્દ્રીય શિક્ષણ મંત્રી ધર્મેન્દ્ર પ્રધાને તેમના પદ પરથી રાજીનામું આપ્યું. 'કોકરોચ જનતા પાર્ટી'ની સરકારે બધી માંગણીઓ સ્વીકારી, અને સંગઠને ધરણા સમાપ્ત કર્યા.
NEET-UG પેપર લીકથી લઈને શિક્ષણ મંત્રીના રાજીનામા સુધી: જાણો ક્યારે શું થયું
3 મે, 2026: NEET-UG પરીક્ષા દેશભરમાં લેવામાં આવી હતી, જેમાં 23 લાખથી વધુ ઉમેદવારોએ ભાગ લીધો હતો.
12 મે: પેપર લીકના આરોપો બાદ, પરીક્ષા રદ કરવાનો અને ફરીથી પરીક્ષા લેવાનો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો હતો.
15 મે: ભારતના મુખ્ય ન્યાયાધીશ (CJI)ની ટિપ્પણી બાદ પરીક્ષામાં પારદર્શિતા અને જવાબદારી અંગે ચર્ચાઓ વધુ તીવ્ર બની હતી.
16 મે: અભિજીત દિપકેએ સોશિયલ મીડિયા પર 'કોકરોચ જનતા પાર્ટી' (CJP) ઝુંબેશ શરૂ કરી, જે પાછળથી વિદ્યાર્થી આંદોલનમાં પરિણમી.
6 જૂન: CJPએ શિક્ષણ મંત્રીના રાજીનામાની માંગણી સાથે જંતર મંતર ખાતે તેનો પ્રથમ એક દિવસીય ધરણા વિરોધ પ્રદર્શન યોજ્યો.
20 જૂન: જંતર મંતર ખાતે અનિશ્ચિત સમય માટે ધરણા વિરોધ પ્રદર્શન શરૂ થયું, જેમાં દેશભરના વિદ્યાર્થીઓએ ભાગ લીધો.
21 જૂન: NEET-UG 2026 રી-એક્ઝામ સફળતાપૂર્વક યોજાઈ.
28 જૂન: સામાજિક કાર્યકર્તા સોનમ વાંગચુકે વિદ્યાર્થીઓના સમર્થનમાં આમરણાંત ઉપવાસ શરૂ કર્યા.
16 જુલાઈ: રાષ્ટ્રીય પરીક્ષણ એજન્સી (NTA)એ તેની સત્તાવાર વેબસાઇટ પર NEET-UG 2026 પુનઃપરીક્ષાના પરિણામો જાહેર કર્યા. પરીક્ષા આપનારા 20 લાખ વિદ્યાર્થીઓમાંથી આશરે 11.21 લાખ ઉમેદવારોને સફળ જાહેર કરવામાં આવ્યા.
20 જુલાઈ: વિદ્યાર્થીઓએ સંસદ તરફ કૂચનું આયોજન કર્યું. પોલીસ અને વિરોધીઓ વચ્ચે અથડામણને કારણે લાઠીચાર્જ અને બળપ્રયોગ થયો.
21 જુલાઈ: વિપક્ષે શિક્ષણ મંત્રીના રાજીનામાની માંગણી કરીને સંસદમાં લાઠીચાર્જ અને પેપર લીકના મુદ્દા ઉઠાવ્યા.
23 જુલાઈ: કેન્દ્ર સરકારે ફાસ્ટ-ટ્રેક કોર્ટ અને પરીક્ષા સુધારા માટે અન્ય સુધારાત્મક પગલાંની જાહેરાત કરી.
24 જુલાઈ: NTAએ પરીક્ષા પ્રક્રિયા સાથે સંકળાયેલા 47 અધિકારીઓ સામે કાર્યવાહી કરી.
25 જુલાઈ: શિક્ષણ મંત્રી ધર્મેન્દ્ર પ્રધાને પોતાના પદ પરથી રાજીનામું આપ્યું.
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