NEET પેપર લીક: ફાસ્ટ-ટ્રેક કોર્ટમાં પહેલા દિવસે સુનાવણી મુલતવી, CBI વકીલની ગેરહાજરી પર કોર્ટ કડક
નોંધનીય છે કે, CBI નું પ્રતિનિધિત્વ કરવા માટે કોઈ સરકારી વકીલ હાજર નહોતા, જેના પર કોર્ટે સખત નારાજગી વ્યક્ત કરી.
Published : July 27, 2026 at 5:33 PM IST
નવી દિલ્હી: ખૂબ જ વિવાદાસ્પદ NEET-UG પેપર લીક કેસની સુનાવણી માટે રચાયેલી ખાસ ફાસ્ટ ટ્રેક કોર્ટને સોમવારે પહેલા જ દિવસે મોટો ઝટકો લાગ્યો. આ કેસની પહેલી સુનાવણી રાઉસ એવન્યુ કોર્ટમાં થવાની હતી, પરંતુ સેન્ટ્રલ બ્યુરો ઓફ ઇન્વેસ્ટિગેશન (CBI) નું પ્રતિનિધિત્વ કરતા કોઈ સરકારી વકીલ કોર્ટમાં હાજર થયા નહીં. આ બેદરકારી પર ભારે નારાજગી વ્યક્ત કરતા, ખાસ ન્યાયાધીશે સુનાવણી 3 ઓગસ્ટ સુધી મુલતવી રાખી.
આરોપીઓની જામીન અરજીઓની સુનાવણી થવાની હતી
NEET પેપર લીક કેસના આરોપી દિનેશ બિવાલ અને વિકાસ બિવાલની જામીન અરજીઓની સુનાવણી રાઉસ એવન્યુ કોર્ટના સ્પેશિયલ જજ અનુ ગ્રોવર બાલિગાની કોર્ટમાં આ નવી ફાસ્ટ ટ્રેક કોર્ટ હેઠળ થવાની હતી. આરોપીના વકીલ, એપી સિંહ, નિયત સમયે કોર્ટમાં હાજર હતા, પરંતુ કોઈ સરકારી વકીલ CBI નું પ્રતિનિધિત્વ કરવા માટે હાજર થયા ન હતા.
કોર્ટે સરકારી વકીલની નિમણૂક કરવાનો આદેશ આપ્યો
પરિસ્થિતિને ધ્યાનમાં લેતા, કોર્ટે ડિરેક્ટોરેટ ઓફ પ્રોસિક્યુશનના ડિરેક્ટરને કડક સૂચનાઓ આપી કે તાત્કાલિક CBI ના કેસનું મજબૂત રીતે પ્રતિનિધિત્વ કરવા માટે સક્ષમ સરકારી વકીલની નિમણૂક કરવામાં આવે. કોર્ટે સ્પષ્ટ કર્યું કે આગામી તારીખે કેસ રજૂ કરવા માટે વકીલની હાજરી ફરજિયાત રહેશે.
તાજેતરમાં જ ફાસ્ટ-ટ્રેક કોર્ટની સ્થાપના કરવામાં આવી હતી
એ નોંધવું જોઈએ કે દેશભરમાં સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાઓની અખંડિતતા જાળવવા અને પેપર લીકના કેસોની સુનાવણી ઝડપી બનાવવા માટે કેન્દ્ર સરકારની પહેલ પર ખાસ અદાલતોની સ્થાપના કરવામાં આવી છે. દિલ્હી હાઈકોર્ટે જાહેર પરીક્ષા (અન્યાયી અર્થ નિવારણ) અધિનિયમ, 2024 હેઠળ આવતા આ કેસોની સુનાવણી માટે રાઉઝ એવન્યુ કોર્ટમાં એક ખાસ ન્યાયાધીશની નિમણૂક કરી છે. સરકારના આ પગલાનો હેતુ ગુનેગારોને ઝડપી સજા સુનિશ્ચિત કરવાનો અને વિદ્યાર્થીઓના ભવિષ્ય સાથે ચેડા કરનારાઓને મજબૂત સંદેશ આપવાનો છે.
સીબીઆઈએ દિનેશ અને વિકાસ બિવલ સહિત કુલ 13 આરોપીઓની ધરપકડ
સીબીઆઈએ અત્યાર સુધીમાં આ કેસમાં કુલ 13 આરોપીઓની ધરપકડ કરી છે. ધરપકડ કરાયેલા લોકોમાં દિનેશ બિવલ અને વિકાસ બિવલનો સમાવેશ થાય છે, જેઓ હાલમાં ન્યાયિક કસ્ટડીમાં છે. તપાસ એજન્સીનો આરોપ છે કે પરીક્ષા પહેલા પ્રશ્નપત્ર લીક થયું હતું અને ઉમેદવારોને લાંબી સાંકળ દ્વારા વિતરણ કરવામાં આવ્યું હતું. આ કેસમાં આગામી સુનાવણી 3 ઓગસ્ટના રોજ થશે.