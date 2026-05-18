NEET પેપર લીક કેસમાં CBI ની મોટી કાર્યવાહી: લાતુર RCC કોચિંગ ડિરેક્ટરને શિવરાજ મોટેગાંવકરને કસ્ટડીમાં લેવાયા
NEET પેપર લીક કેસના સંદર્ભમાં, CBI એ લાતુરમાં RCC કોચિંગના ડિરેક્ટર શિવરાજ મોટેગાંવકરને કસ્ટડીમાં લીધા છે.
Published : May 18, 2026 at 5:11 PM IST
લાતુર/પુણે: NEET UG 2026 પરીક્ષાના પેપર લીક કેસના સંદર્ભમાં, CBI એ રેણુકાઈ કેમિસ્ટ્રી ક્લાસીસ (RCC) ના સ્થાપક શિવરાજ રઘુનાથ મોટેગાંવકરની લાતુરથી ધરપકડ કરી છે. અધિકારીઓના જણાવ્યા અનુસાર, મોટેગાંવકરને દિલ્હીની કોર્ટમાં રજૂ કરવામાં આવે તેવી શક્યતા છે.
પેપર લીક કેસમાં મોટેગાંવકરની સંડોવણી પી.વી. કુલકર્ણીની પૂછપરછ દરમિયાન પ્રકાશમાં આવી હતી. આ કેસની તપાસ માટે લાતુર પહોંચેલી 28 સભ્યોની CBI ટીમે મોટેગાંવકરની વ્યાપક પૂછપરછ કરી હતી. ત્યારબાદ, પુણેમાં તેમની બીજી લાંબી પૂછપરછ કરવામાં આવી હતી.
સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, તપાસ દરમિયાન મોટેગાંવકરની કથિત સંડોવણી બહાર આવી હોવાનું દર્શાવતી માહિતી બહાર આવી છે - ખાસ કરીને પી.વી. કુલકર્ણીની પૂછપરછ દરમિયાન. એવું બહાર આવ્યું હતું કે મોક ટેસ્ટમાંથી ઘણા પ્રશ્નો અંતિમ પરીક્ષામાં રજૂ થયા હતા. નોંધનીય છે કે, 3 મેના રોજ યોજાયેલી NEET પરીક્ષા બાદ, RCC ક્લાસીસ દ્વારા તેમના વિદ્યાર્થીઓ સાથે લેવામાં આવેલા ઇન્ટરવ્યુ દરમિયાન ચોંકાવનારા દાવાઓ સામે આવ્યા હતા.
વિદ્યાર્થીઓએ સ્પષ્ટપણે જણાવ્યું હતું કે તેમના મોક ટેસ્ટમાંથી અસંખ્ય પ્રશ્નો અંતિમ પરીક્ષામાં શબ્દશઃ રજૂ થયા હતા. RCC ક્લાસીસ અને તેના ડિરેક્ટર, શિવરાજ મોટેગાંવકર, ત્યારે વિવાદમાં ફસાઈ ગયા જ્યારે એવો આરોપ મૂકવામાં આવ્યો કે 42 પ્રશ્નો બરાબર મેળ ખાય છે. એક વાલી દ્વારા આ મુદ્દા અંગે ઔપચારિક ફરિયાદ દાખલ કરવામાં આવ્યા બાદ આ સમગ્ર મામલાની તપાસ વધુ તીવ્ર બની હતી.
દરમિયાન, અહેવાલો સૂચવે છે કે મનીષા વાઘમારેની પૂછપરછ દરમિયાન મોટેગાંવકરનું નામ પણ સામે આવ્યું હતું. ત્યારબાદ, CBI એ મોટેગાંવકરની ઓફિસમાંથી મળેલા દસ્તાવેજો, કમ્પ્યુટર્સ અને ડિજિટલ ડેટાની સંપૂર્ણ તપાસ હાથ ધરી હતી.
NEET પેપર લીક કેસમાં CBI તપાસ પુણેમાં
NEET પેપર લીક કેસમાં તપાસ વેગ પકડ્યો છે, અને CBI એ પુણેમાં વ્યાપક તપાસ શરૂ કરી છે. આ કેસના સંદર્ભમાં, ઘણા ડોકટરો અને વિદ્યાર્થીઓને પૂછપરછ માટે પુણે સ્થિત CBI ઓફિસમાં બોલાવવામાં આવ્યા છે. અહેવાલો અનુસાર, ગઈકાલે રાતથી અનેક વ્યક્તિઓની પૂછપરછ કરવામાં આવી છે. RCC ક્લાસીસના ડિરેક્ટર શિવરાજ મોટેગાંવકરને 11 કલાક સુધી પૂછપરછ સત્રનો સામનો કરવો પડ્યો હોવાનું બહાર આવ્યું છે. વધુમાં, અહેવાલો સૂચવે છે કે તેમને વધુ તપાસ માટે દિલ્હી લઈ જવામાં આવે તેવી શક્યતા છે. વધુમાં, તેમને દિલ્હીની કોર્ટમાં રજૂ કરવામાં આવશે. આ દરમિયાન, ઘણા ડોકટરો અને વિદ્યાર્થીઓની પૂછપરછ ચાલુ છે. સીબીઆઈ વિવિધ કડીઓ શોધી રહી છે. પરિણામે, એવી અપેક્ષા રાખવામાં આવે છે કે આ તપાસમાં વધુ મહત્વપૂર્ણ ખુલાસાઓ થઈ શકે છે.