આવતા વર્ષથી NEET પરીક્ષા ઓનલાઈન લેવામાં આવશે: ધર્મેન્દ્ર પ્રધાને જાહેરાત કરી

కేন్ద్రీয় శిక్షణ మంత్రી ధర్మేంద్ర ప్రధాన

કેન્દ્રીય શિક્ષણ મંત્રી ધર્મેન્દ્ર પ્રધાન (PTI)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : May 15, 2026 at 11:54 AM IST

નવી દિલ્હી: પેપર લીક કૌભાંડ બાદ, કેન્દ્ર સરકારે આવતા વર્ષથી NEET પરીક્ષા ઓનલાઈન લેવાનો નિર્ણય લીધો છે. કેન્દ્રીય શિક્ષણ મંત્રી ધર્મેન્દ્ર પ્રધાને શુક્રવારે આ જાહેરાત કરી. "એક મહત્વપૂર્ણ વાત હું કહેવા માંગુ છું કે આવતા વર્ષથી, વાસ્તવિક મુદ્દા પર ધ્યાન આપવામાં આવશે. NEET પરીક્ષા OMR ને બદલે કમ્પ્યુટર આધારિત પરીક્ષા તરીકે લેવામાં આવશે," તેમણે નવી દિલ્હીમાં એક પત્રકાર પરિષદમાં જણાવ્યું.

NEET-UG પરીક્ષા 2026 અંગે ધર્મેન્દ્ર પ્રધાને જણાવ્યું હતું કે, "પુનઃપરીક્ષાની નવી તારીખ 21 જૂન જાહેર કરવામાં આવી છે... પરીક્ષા 3 મેના રોજ યોજાઈ હતી અને 7 મેના રોજ NTAને ફરિયાદ મળી હતી કે અનુમાન પેપરમાં કેટલાક પ્રશ્નો વર્તમાન પરીક્ષા પેપરમાં રહેલા પ્રશ્નો જેવા જ હતા. ઉચ્ચ શિક્ષણ વિભાગે તાત્કાલિક તપાસ શરૂ કરી અને તેને સરકારી એજન્સીને સોંપી દીધી... તેઓએ રાજ્ય એજન્સીઓનો સંપર્ક કર્યો, અને 12 મે સુધીમાં, અમને જાણવા મળ્યું કે વાસ્તવિક પરીક્ષાના પ્રશ્નો ખરેખર અનુમાન પેપરની આડમાં લીક થઈ ગયા હતા..."

તેમણે વધુમાં કહ્યું, "અમે નથી ઇચ્છતા કે કોઈ પણ લાયક વિદ્યાર્થી છેતરપિંડી કરનારા ઉમેદવારોના કાવતરા કે શિક્ષણ માફિયાઓના કાવતરાને કારણે તેમના અધિકારોથી વંચિત રહે... છેલ્લી વખત પ્રકાશમાં આવેલી અનિયમિતતાઓ પછી, રાધાકૃષ્ણન સમિતિની રચના કરવામાં આવી હતી, અને અમે 2025 અને 2026 બંને માટે તેની ભલામણોનો સંપૂર્ણ અમલ કર્યો હતો. તેમ છતાં, આ ઘટના બની. તેથી, અમારો પહેલો નિર્ણય પરીક્ષા રદ કરવાનો હતો..."

