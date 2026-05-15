NEETની પરીક્ષા 21 જૂને યોજાશે, પેપર લીક થતા પરીક્ષાને રદ કરાઇ હતી
NEETની પરીક્ષા 21 જૂને યોજાશે. 3 મેએ યોજાયેલી પરીક્ષાનું પેપર લીક થતા આ પરીક્ષાને રદ કરવામાં આવી હતી.
Published : May 15, 2026 at 9:57 AM IST|
Updated : May 15, 2026 at 10:05 AM IST
નવી દિલ્હી: NEETની પરીક્ષા 21 જૂને યોજાશે. 3 મેએ યોજાયેલી પરીક્ષાનું પેપર લીક થતા આ પરીક્ષાને રદ કરવામાં આવી હતી. પરીક્ષા રદ થતા 22 લાખ વિદ્યાર્થીઓનું ડૉક્ટર બનવાનું સ્વપ્ન તૂટી ગયું હતું. આ ઘટનાની તપાસ CBI કરી રહી છે અને કેટલાક આરોપીની ધરપકડ પણ કરી છે.
NTA એ એમ પણ જણાવ્યું હતું કે 2026 માં કરાયેલ નોંધણીઓ અને ઉમેદવારોના પસંદ કરેલા પરીક્ષા કેન્દ્રોને ફરીથી શેડ્યૂલ કરાયેલ પરીક્ષામાં આગળ ધપાવવામાં આવશે. કોઈ નવી નોંધણીની જરૂર રહેશે નહીં. કોઈ વધારાની ફી લેવામાં આવશે નહીં. વધુમાં, અગાઉ જમા કરાયેલ ફી વિદ્યાર્થીઓને પરત કરવામાં આવશે. ફરીથી પરીક્ષા NTA ના પોતાના આંતરિક સંસાધનો (ખર્ચ) માંથી લેવામાં આવશે.
Re-examination of NEET (UG) 2026 scheduled on Sunday, 21 June 2026.
અફવાઓથી સાવધાન રહેવાની અપીલ
NTAએ આ વખતે વિદ્યાર્થીઓ અને વાલીઓ માટે એક ખાસ ચેતવણી જાહેર કરી છે. એજન્સીએ કહ્યું કે સોશિયલ મીડિયા પર પરીક્ષાને લઇને ખોટી માહિતી ફેલાઇ શકે છે. એવામાં કોઇ પણ ખોટી જાણકારીનો શિકાર થતા બચો.
વિદ્યાર્થીઓ અને માતા-પિતાને અનુરોધ કરવામાં આવ્યો છે કે તે માત્ર NTAની ઓફિશિયલ ચેનલ અને વેબસાઇટ પર આપવામાં આવેલી માહિતી પર જ વિશ્વાસ કરે.
સહાય માટે હેલ્પલાઇન નંબર જાહેર
જો કોઇ વિદ્યાર્થીને પોતાની પરીક્ષા, કેન્દ્ર અથવા એડમિટ કાર્ડ સાથે જોડાયેલી કોઇ સમસ્યા છે તો તે સીધા નેશનલ ટેસ્ટિંગ એજન્સીનો સંપર્ક કરી શકે છે, તેના માટે ઓફિશિયલ ઇમેલ અને ફોન નંબર જાહેર કરવામાં આવ્યા છે.
- ઇમેલ ID: Neet-ug@nta.ac.in
- હેલ્પલાઇન નંબર: 011-40759000 અને 011-69227700
પરીક્ષાનું પેપર લીક થયું હતું
NEET પરીક્ષાને લઇને વિવાદ ત્યારે ઉભો થયો હતો જ્યારે રાજસ્થાન સહિત કેટલાક રાજ્યમાં કથિત પરીક્ષાનું પેપર પહેલાથી જ મળ્યું હોવાનું સામે આવ્યું હતું. તે બાદ પરીક્ષાની નિષ્પક્ષતા પર સવાલ ઉભા થયા હતા. NTAએ પોતાના ઓફિશિયલ નિવેદનમાં કહ્યું કે 8 મેએ કેન્દ્રીય એજન્સીઓ પાસે તપાસ માટે મોકલવામાં આવ્યું હતું. તપાસ એજન્સી પાસેથી મળેલા ઇનપુટ અને રિપોર્ટના આધારે વર્તમાન પરીક્ષાને રદ કરવાનો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો હતો.
