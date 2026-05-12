ETV Bharat / bharat

પેપર લીક થતા NEETની પરીક્ષા રદ, CBI તપાસ કરશે

નેશનલ ટેસ્ટિંગ એજન્સી (NTA)એ NEET(UG) 2026ની પરીક્ષાને રદ કરી દીધી છે. NEET UG પરીક્ષા હવે ફરી યોજાશે. નવી પરીક્ષાની તારીખની જલદી જાહેરાત કરવામાં આવશે.

NEET UG 2026 પરીક્ષા આપવા આવેલા વિદ્યાર્થી
NEET UG 2026 પરીક્ષા આપવા આવેલા વિદ્યાર્થી (File/ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : May 12, 2026 at 12:38 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

નવી દિલ્હી: નેશનલ ટેસ્ટિંગ એજન્સી (NTA)એ NEET(UG) 2026ની પરીક્ષાને રદ કરી દીધી છે. 3મેએ યોજાયેલી NEET UG પરીક્ષા હવે ફરી યોજાશે. નવી પરીક્ષાની તારીખની જલદી જાહેરાત કરવામાં આવશે. NEETની પરીક્ષાનું પેપર લીક થતા તેને રદ કરવામાં આવી છે. આ ઘટનાની તપાસ CBIને સોપવામાં આવી છે.

ન્યૂઝ એજન્સી ANI અનુસાર, ભારત સરકારની મંજૂરીથી નેશનલ ટેસ્ટિંગ એજન્સી (NTA)એ 3 મે 2026ના રોજ લેવાયેલી NEET (UG) 2026ની પરીક્ષા પદ કરવાનો અને ફરી પરીક્ષા લેવાનો નિર્ણય લીધો છે. નવી પરીક્ષાની તારીખો જલદી જાહેર કરાશે.

CBI કરશે તપાસ

નેશનલ ટેસ્ટિંગ એજન્સીએ કહ્યું કે પરીક્ષા સિસ્ટમને પારદર્શી બનાવી રાખવા અને નિષ્પક્ષ તેમજ વિશ્વસનીય પરીક્ષા નક્કી કરવા માટે આ પગલું ભરવામાં આવ્યું છે. NTAએ વિદ્યાર્થીઓ, વાલીઓ અને લોકોને અપીલ કરી છે કે તે માત્ર નોટિફિકેશન પર જ વિશ્વાસ કરે.

કેન્દ્ર સરકારે આ ઘટનાની તપાસ CBIને સોપી દીધી છે. NTAએ કહ્યું કે તે તપાસ એજન્સીને દરેક રીતનો સહયોગ આપશે અને તમામ રેકોર્ડ, દસ્તાવેજ તથા અન્ય જરૂરી સામગ્રી આપવામાં આવશે.

પરીક્ષાનું પેપર લીક થયું હતું

NEET પરીક્ષાને લઇને વિવાદ ત્યારે ઉભો થયો હતો જ્યારે રાજસ્થાન સહિત કેટલાક રાજ્યમાં કથિત પરીક્ષાનું પેપર પહેલાથી જ મળ્યું હોવાનું સામે આવ્યું હતું. તે બાદ પરીક્ષાની નિષ્પક્ષતા પર સવાલ ઉભા થયા હતા. NTAએ પોતાના ઓફિશિયલ નિવેદનમાં કહ્યું કે 8 મેએ કેન્દ્રીય એજન્સીઓ પાસે તપાસ માટે મોકલવામાં આવ્યું હતું. તપાસ એજન્સી પાસેથી મળેલા ઇનપુટ અને રિપોર્ટના આધારે વર્તમાન પરીક્ષાને રદ કરવાનો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો હતો.

આ પણ વાંચો:

TAGGED:

NEET EXAM CANCEL
NEET UG EXAM
CBI INVESTIGATE EXAM
NEET
NEET EXAM CANCEL

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.