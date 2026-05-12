'તમામ આરોપીઓને જેલમાં જશે; NEET પરીક્ષા ફી રિફંડ મળશે અને રી-એક્ઝામ માટે વધારાની ફી નહીં લેવાય': NTA ડીજી અભિષેક સિંહ
સિંહે જણાવ્યું હતું કે પ્રાથમિક તપાસમાં બહાર આવ્યું છે કે પરીક્ષા પહેલા ફરતા કેટલાક પ્રશ્નો વાસ્તવિક પ્રશ્નપત્ર સાથે મેળ ખાતા હતા.
Published : May 12, 2026 at 7:26 PM IST
નવી દિલ્હી: નેશનલ ટેસ્ટિંગ એજન્સી (NTA)ના ડિરેક્ટર જનરલ અભિષેક સિંહે મંગળવારે જણાવ્યું કે NEET-UG 2026 પેપર લીકના આરોપમાં સામેલ તમામ વ્યક્તિઓને પકડીને જેલમાં મોકલવામાં આવશે. તેમણે પરીક્ષા રદ કરવાના નિર્ણયનો બચાવ કર્યો અને જણાવ્યું કે વિદ્યાર્થીઓ માટે રી-એક્ઝામ વિના વધારાની ફી લેવામાં આવશે.
મીડિયા સાથે વાત કરતાં સિંહે કહ્યું કે પ્રાથમિક તપાસમાં જાણવા મળ્યું કે પરીક્ષા પહેલાં કેટલાક પ્રશ્નો મોબાઈલ પર વાયરલ થઈ રહ્યા હતા, જે વાસ્તવિક પ્રશ્નપત્ર સાથે મેળ ખાતા હતા. આ મામલો સેન્ટ્રલ બ્યુરો ઓફ ઈન્વેસ્ટિગેશન (CBI)ને સોંપી દેવામાં આવ્યો છે."
VIDEO | NEET UG 2026: NTA Director General Abhishek Singh says, “The paper conducted on May 3 had four code versions. None of the papers were found in the market, and no leak has been established. In the PDF that circulated, there were many questions, and some of them appeared… pic.twitter.com/O1axvtT8U4— Press Trust of India (@PTI_News) May 12, 2026
અમે આ મામલો CBIને સોંપી દીધો છે. તમામ આરોપીઓને પકડીને જેલમાં મોકલવામાં આવશે જેથી વિદ્યાર્થીઓના ભવિષ્ય પર અસર ન પડે. અમે વિદ્યાર્થીઓ માટે રી-એક્ઝામ લઈશું અને તે સંપૂર્ણપણે ન્યાયી રીતે લેવામાં આવશે," તેમણે કહ્યું.
તેમણે વધુમાં જણાવ્યું કે વિદ્યાર્થીઓને નવી પરીક્ષા ફી ભરવાની જરૂર નહીં પડે અને પહેલી વખત ભરેલી ફી પણ રિફંડ કરવામાં આવશે. "અમે નક્કી કર્યું છે કે રી-એક્ઝામ માટે કોઈ વધારાની ફી લેવામાં આવશે નહીં અને પ્રથમ પરીક્ષાની ફી પણ પરત કરવામાં આવશે."
પરીક્ષા રદ કરવાના નિર્ણય પાછળની ઘટનાઓનું વર્ણન કરતાં સિંહે કહ્યું કે 7 મેની રાત્રે વ્હિસલબ્લોઅર પાસેથી માહિતી મળી હતી. "7 મેની રાત્રે અમને એક વ્હિસલબ્લોઅર દ્વારા જાણ કરવામાં આવી કે પરીક્ષા પહેલાં વ્યક્તિને વોટ્સએપ પર કેટલાક પ્રશ્નો મોકલવામાં આવ્યા હતા, જે પરીક્ષાના પ્રશ્નો સાથે સરખા હતા."
તેમણે કહ્યું કે NTAએ તપાસ કરી કે આ લીક થયેલા PDF પરીક્ષા પહેલાં (3 મે પહેલાં) ઉપલબ્ધ હતા કે નહીં. "
તપાસમાં જાણવા મળ્યું કે કેટલાક પ્રશ્નો અમારા પ્રશ્નપત્ર સાથે મેળ ખાતા હતા. 1 અને 2 મેના રોજ આ PDF કેટલાક લોકોના મોબાઈલમાં હતું."
આ બનાવના કારણે એજન્સીની "ઝીરો ટોલરન્સ પોલિસી"ના ઉલ્લંઘન તરીકે વર્ણવતાં સિંહે કહ્યું કે પરીક્ષાની અખંડિતતા સાથે સમાધાન થયું છે, તેથી વિદ્યાર્થીઓના હિતમાં પરીક્ષા રદ કરવી જરૂરી હતી.
આ પહેલાં કેન્દ્રીય શિક્ષણમંત્રી ધર્મેન્દ્ર પ્રધાને NEET-UG 2026 પરીક્ષા રદ કરવા અંગે મીડિયાના પ્રશ્નોના જવાબ આપવાનો ઇન્કાર કર્યો હતો. કેન્દ્ર સરકારે પેપર લીક અને અનિયમિતતાના આરોપો વચ્ચે 3 મેના રોજ લેવાયેલી NEET-UG 2026 પરીક્ષા રદ કરી દીધી છે અને નવી તારીખો જાહેર કરવામાં આવશે.
સરકારે આ મામલાની તપાસ CBIને સોંપી છે. NTAએ જણાવ્યું કે કેન્દ્રીય એજન્સીઓ સાથે તપાસ કર્યા પછી અને લો એન્ફોર્સમેન્ટ એજન્સીઓના તારણોને ધ્યાનમાં લીધા પછી આ નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે.
એજન્સીએ સ્પષ્ટ કર્યું કે મે 2026ના રજિસ્ટ્રેશન ડેટા, ઉમેદવારી વિગતો અને પરીક્ષા કેન્દ્રો રી-ટેસ્ટ માટે માન્ય રહેશે. નવું રજિસ્ટ્રેશન કરવું પડશે નહીં અને વધારાની ફી પણ નહીં લેવામાં આવે.
NEET-UG એ MBBS, BDS અને અન્ય અંડરગ્રેજ્યુએટ મેડિકલ કોર્સમાં પ્રવેશ માટેની એકમાત્ર પરીક્ષા છે, જે 3 મેના રોજ પેન-પેપર મોડમાં દેશભરમાં 5,400થી વધુ કેન્દ્રો પર લેવામાં આવી હતી. આ પરીક્ષામાં આશરે 22.79 લાખ વિદ્યાર્થીઓએ ભાગ લીધો હતો.