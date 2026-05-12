ETV Bharat / bharat

NEET પરીક્ષા રદ: CBI એ FIR નોંધી; ખાસ ટીમે દેશવ્યાપી તપાસ શરૂ કરી

આ કેસ ભારત સરકારના શિક્ષણ મંત્રાલય હેઠળના ઉચ્ચ શિક્ષણ વિભાગ તરફથી મળેલી લેખિત ફરિયાદના આધારે દાખલ કરવામાં આવ્યો છે.

પ્રતીકાત્મક ફોટો
પ્રતીકાત્મક ફોટો (IANS)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : May 12, 2026 at 9:10 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

નવી દિલ્હી: સેન્ટ્રલ બ્યુરો ઓફ ઇન્વેસ્ટિગેશન (CBI) એ NEET-UG 2026 પરીક્ષાના સંચાલનમાં કથિત અનિયમિતતાઓ અને પેપર લીક અંગે કેસ નોંધ્યો છે. CBI ના પ્રવક્તાના જણાવ્યા અનુસાર, ભારત સરકારના શિક્ષણ મંત્રાલય હેઠળના ઉચ્ચ શિક્ષણ વિભાગ તરફથી મળેલી લેખિત ફરિયાદના આધારે આ કેસ નોંધવામાં આવ્યો છે.

એક સત્તાવાર નિવેદનમાં, તપાસ એજન્સીએ જણાવ્યું હતું કે તેણે આ પરીક્ષા સાથે સંકળાયેલ ગેરરીતિઓ અને પેપર લીક અંગે FIR નોંધી છે. આ કેસ ભારતીય ન્યાય સંહિતાના વિવિધ કલમો હેઠળ દાખલ કરવામાં આવ્યો છે, જેમાં ગુનાહિત કાવતરું, છેતરપિંડી, ગુનાહિત વિશ્વાસ ભંગ, ચોરી અને પુરાવાનો નાશ જેવા ગુનાઓનો સમાવેશ થાય છે. વધુમાં, ભ્રષ્ટાચાર નિવારણ અધિનિયમ અને જાહેર પરીક્ષાઓ (અન્યાયી માધ્યમો નિવારણ) અધિનિયમ, 2024 હેઠળ પણ આરોપો લગાવવામાં આવ્યા છે.

ફરિયાદમાં નોંધવામાં આવ્યું છે કે NEET-UG 2026 પરીક્ષા આ વર્ષે 3 મેના રોજ રાષ્ટ્રીય પરીક્ષણ એજન્સી (NTA) દ્વારા લેવામાં આવી હતી. તેમાં વધુમાં આરોપ મૂકવામાં આવ્યો છે કે NTA ને એક ફરિયાદ અને માહિતી મળી હતી જે દર્શાવે છે કે NEET-UG 2026 પરીક્ષા સંબંધિત કેટલાક દસ્તાવેજો પરીક્ષાના વાસ્તવિક આયોજન પહેલાં અધિકૃતતા વિના પ્રસારિત કરવામાં આવ્યા હતા. આ આરોપો પરીક્ષા પ્રક્રિયાની પવિત્રતા અને અખંડિતતા સાથે સંભવિત સમાધાન તરફ નિર્દેશ કરે છે.

સીબીઆઈએ સામેલ વ્યક્તિઓ અને સંસ્થાઓની ભૂમિકાની વ્યાપક તપાસ કરવા તેમજ આ કથિત અનિયમિતતાઓની પ્રકૃતિ અને હદ નક્કી કરવા માટે કેસનો કબજો લીધો છે. નિવેદનમાં ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે કે એજન્સીએ આ મામલાની તપાસ કરવા માટે ખાસ ટીમોની રચના કરી છે, અને આ ટીમોને પૂછપરછ કરવા માટે વિવિધ સ્થળોએ મોકલવામાં આવી છે. તે વધુમાં ઉમેરે છે કે સીબીઆઈ આ ગુનાઓ માટે જવાબદાર લોકોને ઓળખવા માટે સંપૂર્ણ તપાસ કરવા માટે પ્રતિબદ્ધ છે.

અગાઉ દિવસે, નેશનલ ટેસ્ટિંગ એજન્સી (NTA) એ તેના સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ, X પર જાહેરાત કરી હતી કે - કેન્દ્રીય એજન્સીઓ સાથે સંકલનમાં NTA દ્વારા તપાસવામાં આવેલા ઇનપુટ્સ, તેમજ કાયદા અમલીકરણ એજન્સીઓ દ્વારા શેર કરાયેલ તપાસના તારણો અને સિસ્ટમમાં પારદર્શિતા સુનિશ્ચિત કરવાના હેતુથી - કેન્દ્ર સરકારની મંજૂરીથી, 3 મે, 2026 ના રોજ યોજાયેલી NEET (UG 2026) પરીક્ષા રદ કરવાનો અને અલગથી સૂચિત કરવામાં આવનારી તારીખો પર ફરીથી પરીક્ષા લેવાનો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે.

NTA એ સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ X પર લખ્યું હતું કે, "ભારત સરકારે આ આરોપોની વ્યાપક તપાસ માટે આ મામલો સેન્ટ્રલ બ્યુરો ઓફ ઇન્વેસ્ટિગેશન (CBI) ને સોંપવાનો નિર્ણય લીધો છે. NTA તપાસ બ્યુરોને સંપૂર્ણ સહયોગ આપશે અને તપાસ માટે જરૂરી તમામ જરૂરી સામગ્રી, રેકોર્ડ અને સહાય પૂરી પાડશે."

તેમાં વધુમાં ઉમેર્યું હતું કે, "ફરીથી પરીક્ષાની તારીખો અને પ્રવેશ કાર્ડ ફરીથી જારી કરવાના સમયપત્રક સહિત તમામ ભવિષ્યના અપડેટ્સ એજન્સીના સત્તાવાર ચેનલો દ્વારા જણાવવામાં આવશે. ઉમેદવારો અને વાલીઓને વિનંતી છે કે તેઓ ફક્ત આ સત્તાવાર ચેનલો પર આધાર રાખે અને સોશિયલ મીડિયા પર ફરતા અપ્રમાણિત અહેવાલોને અવગણે."

TAGGED:

NEET EXAM CANCELLED
SPECIAL TEAM INVESTIGATION
NEET EXAM
NEET EXAM CBI
CBI REGISTERS FIR

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.