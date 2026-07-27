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NEET પરીક્ષામાં ઓછા માર્ક આવતા મહારાષ્ટ્રની વિદ્યાર્થિનીએ જિંદગી ટૂંકાવી, ડિપ્રેશનમાં ભર્યુ અંતિમ પગલું

મહારાષ્ટ્રના અહિલ્યાનગરમાં NEET પરીક્ષામાં ઓછા માર્ક્સ આવવાથી તણાવગ્રસ્ત એક વિદ્યાર્થિની અંકિતા સાંગલેએ જીવન ટૂંકાવી લેતા પરિવારમાં શોક પ્રસરી ગયો છે.

વિદ્યાર્થિનીએ જિંદગી ટૂંકાવી
વિદ્યાર્થિનીએ જિંદગી ટૂંકાવી (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : July 27, 2026 at 9:31 AM IST

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Updated : July 27, 2026 at 9:42 AM IST

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કરજત, મહારાષ્ટ્ર: મહારાષ્ટ્રના અહિલ્યાનગરથી એક ખૂબ જ દુઃખદ સમાચાર આવી રહ્યા છે. મેડિકલ પ્રવેશ પરીક્ષા (NEET) માં ઓછા માર્ક્સથી નાસીપાસ થયેલી એક વિદ્યાર્થિનીએ પોતાના ઘરે જીવન ટૂંકાવીને જિંદગીનો અંત આણ્યો. મૃતકની ઓળખ મહારાષ્ટ્રના જલાલપુર ગામની રહેવાસી અંકિતા સાંગલે તરીકે થઈ છે.

મૃતકના પરિવારના જણાવ્યા અનુસાર, મેડિકલ પ્રવેશ પરીક્ષા (NEET) માં માત્ર 166 માર્ક મેળવવાને કારણે અંકિતા ખૂબ જ તણાવમાં હતી. ત્યારબાદ, શનિવારે સાંજે 4:30 વાગ્યાની આસપાસ તે તેના રૂમમાં લટકતી હાલતમાં મળી આવી.

NEETની પરીક્ષામાં ધાર્યુ પરિણામ ન મળતા જીવન ટૂંકાવ્યું

પોલીસને ઘટનાસ્થળેથી મરાઠીમાં લખેલી સ્યૂસાઈડ નોટ મળી છે. પ્રાપ્ત માહિતી અનુસાર, અંકિતાએ તેની સ્યૂસાઇડ નોટમાં તેના પરિવાર પ્રત્યેનો પ્રેમ અને નિષ્ફળતા પરનું દુઃખ વ્યક્ત કર્યું.

સાંસદ નિલેશ લંકેએ પેપર લીક કૌભાંડ માટે જવાબદાર લોકો સામે કડક કાર્યવાહીની માંગ સાથે પીડિત પરિવારને આપ્યું આશ્વાસન
સાંસદ નિલેશ લંકેએ પેપર લીક કૌભાંડ માટે જવાબદાર લોકો સામે કડક કાર્યવાહીની માંગ સાથે પીડિત પરિવારને આપ્યું આશ્વાસન (Etv Bharat)

સાંસદ નિલેશ લંકેએ સરકાર પર કર્યા આકરા પ્રહાર

સાંસદ નિલેશ લંકેએ એક ગંભીર આરોપ લગાવતા કહ્યું કે NEET-UG પુનઃપરીક્ષામાં કથિત ગેરરીતિઓને કારણે વિદ્યાર્થીઓનું ભવિષ્ય બરબાદ થઈ રહ્યું છે, અને આ માટે સરકાર નૈતિક જવાબદારી લે છે. રવિવારે, લંકેએ કરજત તાલુકાના જલાલપુરની NEET પરીક્ષા આપતી અંકિતા સુરેશ સાંગલેની આત્મહત્યા બાદ તેના પરિવાર સાથે મુલાકાત કરી હતી અને તેમને સાંત્વના આપી. ત્યારબાદ મીડિયા સાથે વાત કરતા, તેમણે માંગ કરી કે પેપર લીક કૌભાંડ માટે જવાબદાર લોકો સામે ગેરવાજબી હત્યાનો ગુનો નોંધવામાં આવે. તેમણે સરકારને આત્મહત્યા કરનારા વિદ્યાર્થીઓના પરિવારોને નોંધપાત્ર નાણાકીય સહાય પૂરી પાડવા પણ વિનંતી કરી અને જાહેરાત કરી કે તેઓ સંસદીય સત્ર દરમિયાન આ ગંભીર મુદ્દો ઉઠાવશે.

લંકેએ જણાવ્યું કે NEET પરીક્ષામાં કથિત ગેરરીતિઓને કારણે દેશભરના વિદ્યાર્થીઓનું જીવન અંધકારમાં ડૂબી ગયું છે, તેમણે દાવો કર્યો કે અત્યાર સુધીમાં 23 વિદ્યાર્થીઓએ આત્મહત્યા કરી છે. તેમણે ટિપ્પણી કરી કે અંકિતા સાંગલેની આત્મહત્યા ફક્ત વ્યક્તિગત નિરાશાની ઘટના નથી પરંતુ સમગ્ર પરીક્ષા પ્રણાલીની નિષ્ફળતાનું ભયંકર ઉદાહરણ છે.

અંકિતાના મૃત્યુથી પરિવાર શોકમાં ગરકાવ
અંકિતાના મૃત્યુથી પરિવાર શોકમાં ગરકાવ (Etv Bharat)

ડિપ્રેશનમાં આવીને વિદ્યાર્થિનીએ ભર્યુ અંતિમ પગલું

અંકિતાએ આપઘાત કરતા પહેલા એક નોટમાં લખ્યું છે કે, ફરીથી પરીક્ષામાં અપેક્ષા કરતા ઓછા માર્ક્સ આવ્યા બાદ તે ડિપ્રેશનમાં આવી ગઈ હતી. શરૂઆતની પરીક્ષામાં મળેલી આન્સર કીના આધારે, તેણીએ લગભગ 350 માર્ક્સ મેળવવાની અપેક્ષા રાખી હતી. જોકે, ફરીથી પરીક્ષામાં ફક્ત 166 માર્ક્સ મળવાથી તેણીના તબીબી શિક્ષણ મેળવવાના સ્વપ્નને મોટો ફટકો પડ્યો. લંકેએ જણાવ્યું હતું કે આ આઘાતથી તેણીએ આત્યંતિક પગલું ભર્યું. તેમણે ભારપૂર્વક જણાવ્યું હતું કે, સરકાર અને પેપર લીકમાં સામેલ દરેક વ્યક્તિ આ સમગ્ર પરિસ્થિતિ માટે જવાબદાર છે. તેમણે મક્કમ વલણ અપનાવ્યું હતું કે, વિદ્યાર્થીઓના મૃત્યુ માટે જવાબદાર લોકો પર ગુનાહિત હત્યાનો આરોપ લગાવવો જોઈએ અને વિદ્યાર્થીઓના જીવન સાથે રમત રમનારાઓ માટે કોઈ છૂટછાટ ન આપવી જોઈએ.

19 વર્ષીય અંકિતા સાંગલેના આઘાતથી પરિવારમાં શોક

નોંધનીય છે કે કરજત તાલુકાના જલાલપુરની અંકિતા સુરેશ સાંગલે (19) 21 જૂને યોજાયેલી NEETની પુનઃ પરીક્ષા આપી હતી. તેણીએ પરીક્ષામાં 166 માર્ક્સ મેળવ્યા હતા, જ્યારે પાત્રતા માટે જરૂરી કટ-ઓફ 177 માર્ક્સ હતા. અપેક્ષિત માર્ક્સ ન મળવાને કારણે તે માનસિક તણાવમાં હતી. શુક્રવારે (25 જુલાઈ) ના રોજ, જ્યારે તેના પિતા અને ભાઈ પંઢરપુર યાત્રા માટે ગયા હતા, ત્યારે તેની માતા ઘરના કામકાજમાં વ્યસ્ત હતી. આ સમય દરમિયાન, અંકિતાએ તેના અભ્યાસ માટે ફાળવેલ અલગ રૂમમાં જીવન ટૂંકાવી લીધું. લાંબા સમય સુધી કોઈ હિલચાલ ન જોઈને જ્યારે તેની માતાએ દરવાજો ખોલ્યો, ત્યારે તે રૂમમાં મૃત હાલતમાં મળી. ઘટનાની જાણ થતાં, પડોશીઓએ પોલીસને જાણ કરી. પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર હનુમાન ગાયકવાડે ઘટનાસ્થળની મુલાકાત લીધી અને ઔપચારિક નિરીક્ષણ (પંચનામું) કર્યું. ત્યારબાદ, પોસ્ટમોર્ટમ તપાસ કરવામાં આવી, અને વધુ તપાસ ચાલી રહી છે. અંકિતાના મૃત્યુથી વિસ્તારમાં ઘેરો શોક ફેલાયો છે. વધુમાં, કથિત NEET પરીક્ષા કૌભાંડની પૃષ્ઠભૂમિ સામે, વિદ્યાર્થીઓના માનસિક સ્વાસ્થ્ય અને પરીક્ષા પ્રણાલીની પારદર્શિતા અંગેના મુદ્દાઓ ફરી એકવાર સામે આવ્યા છે.

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Last Updated : July 27, 2026 at 9:42 AM IST

TAGGED:

AHILYANAGAR KRAJAT SUSAID
KARJAT NEET STUDENT SUICIDE
MP NILESH LANKE
NEETની વિદ્યાર્થિનીનો આપઘાત
NEET ASPIRANT ANKITA SANGLE SUICIDE

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