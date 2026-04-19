લાલચનો શિકાર થઈ ગયેલા ન્યાયાધીશોને દૂર કરવાની જરૂર છે: જસ્ટિસ નાગરત્ના
સુપ્રીમ કોર્ટના ન્યાયાધીશે કહ્યું કે, ન્યાયાધીશો બાહ્ય દબાણ અથવા તેમના સાથીદારોના દબાણથી મુક્ત હોવા જોઈએ, તેમણે તેમની સ્વતંત્રતા જાળવી રાખવી જોઈએ.
Published : April 19, 2026 at 11:11 AM IST
બેંગલુરુ: સુપ્રીમ કોર્ટના જસ્ટિસ બી.વી. નાગરત્નાએ શનિવારે કહ્યું હતું કે ન્યાયાધીશોએ તેમના સાથીદારો કે બાહ્ય દબાણ અથવા બળજબરીથી મુક્ત રહેવું જોઈએ અને તેમની સ્વતંત્રતા જાળવી રાખવી જોઈએ. તેમણે ભારપૂર્વક જણાવ્યું હતું કે, જે ન્યાયાધીશો તેમની આવકના જાણીતા સ્ત્રોતોમાં રહી શકતા નથી અને જે લોભ અને લાલચને વશ થાય છે તેમને વ્યવસ્થામાંથી દૂર કરવા જોઈએ.
તેમણે કહ્યું, "કોઈ જજ દ્વારા આપવામાં આવેલ કોઈપણ કલંકિત નિર્ણય તે જજ અને ખુદ ન્યાયતંત્ર પર કાળો ડાઘ છે." જસ્ટિસ નાગરત્ના બેંગલુરૂમાં આયોજીત ન્યાયિક અધિકારીઓના 22માં દ્વિવાર્ષિક રાજ્ય સ્તરીય સંમેલનમાં બોલી રહ્યાં હતાં, જેનો વિષય હતો "આર્ટિફિશિયલ ઈન્ટેલિજન્સના યુગમાં ન્યાયપાલિકાની નવી પરિકલ્પના"
તેમણે કહ્યું કે જિલ્લા ન્યાયતંત્રના ન્યાયાધીશોના પગાર અને ભથ્થામાં નોંધપાત્ર વધારો થયો છે. આ પગાર પંચની ભલામણોને આભારી છે, જેને સુપ્રીમ કોર્ટે સ્વીકારી હતી અને રાજ્ય સરકારે લાગુ કરી હતી. ન્યાયાધીશ નાગરત્નાએ કહ્યું, "જે ન્યાયાધીશો પોતાની નિર્ધારીત આવકના સ્ત્રોતોમાં રહી શકતા નથી અને લોભ અને લાલચને વશ થઈ જાય છે તેમને આ સિસ્ટમમાંથી દૂર કરવા જોઈએ. હું એમ પણ કહેવા માંગુ છું કે ન્યાયાધીશો બાહ્ય દબાણ અથવા તેમના સાથીદારોના દબાણથી મુક્ત હોવા જોઈએ. તેમણે હિંમત અને સ્વતંત્રતાની ભાવના વિકસાવવી જોઈએ."
જસ્ટિસ નાગરત્નાએ કહ્યું કે નિર્ણય લેવામાં કોઈ સંકલન હોઈ શકે નહીં. "કોઈપણ જજનો કોઈ કલંકિત નિર્ણય એ જજ અને ન્યાયતંત્ર પર કાળો ડાઘ છે. તેથી, ચાલો આપણે કાનૂની જનતા અને રાષ્ટ્ર પ્રત્યેની આપણી ફરજને ઓળખીએ અને તેના પ્રત્યે સભાન રહીએ,"
તેમણે વધુમાં જણાવ્યું હતું કે હાઇકોર્ટને યાદ અપાવવું મહત્વપૂર્ણ છે કે, જિલ્લા ન્યાયાધીશોએ તેમની ફરજો બજાવતી વખતે હાઇકોર્ટ દ્વારા સુરક્ષિત અને સમર્થન અનુભવવું જોઈએ. તેમની અરજીઓ પર નિષ્પક્ષ રીતે વિચાર કરીને અને પ્રમોશન, પોસ્ટિંગ, ટ્રાન્સફર અને રજા સંબંધિત કલમ 235 હેઠળની સત્તાઓનો ઉપયોગ કરીને આ સુનિશ્ચિત કરવું જોઈએ. જિલ્લા સ્તરે ન્યાયાધીશોની સ્વતંત્રતા અને મનોબળ બંને જાળવવા માટે હાઇકોર્ટ દ્વારા ન્યાયી, પારદર્શક અને જવાબદાર વહીવટ જરૂરી છે.
તેમણે કહ્યું કે જિલ્લા ન્યાયતંત્રમાં મહિલાઓની સંખ્યા વધારવા માટે વધુ જાગૃતિ હોવી જોઈએ, અને મહિલા ન્યાયાધીશોને સલામત, ગૌરવપૂર્ણ અને અનુકૂળ કાર્યકારી વાતાવરણ મળવું જોઈએ. આમાં માત્ર ભૌતિક માળખાગત સુવિધાઓ જ નહીં, પરંતુ સંસ્થાકીય સંવેદનશીલતા અને કોઈપણ પ્રકારના ભેદભાવ અથવા ઉત્પીડનથી રક્ષણનો પણ સમાવેશ થાય છે. આ પાસાઓને મજબૂત બનાવવું એ ન્યાયતંત્રના નિર્માણ માટે જરૂરી છે જે ફક્ત કાર્યક્ષમ જ નહીં, પરંતુ તેના તમામ સભ્યો માટે સમાવિષ્ટ અને સલામત પણ હોય.
તેમણે કહ્યું કે જો ન્યાયાધીશો AI પર વધુ પડતા નિર્ભર બને છે, તો તે જ્ઞાનાત્મક અસર તરફ દોરી શકે છે. તેમણે કહ્યું કે AI માનવ જ્ઞાનાત્મક ક્ષમતા માટે ખતરો ઉભો કરે છે કારણ કે તે માહિતીની પ્રક્રિયા કરવાની અને નિર્ણયો લેવાની રીતને સૂક્ષ્મ રીતે અસર કરે છે, જેનાથી જ્ઞાનાત્મક સ્વાયત્તતા નબળી પડે છે.
ન્યાયાધીશ નાગરત્ને કહ્યું, "તેથી, ન્યાયિક સ્વતંત્રતાના પરંપરાગત ખ્યાલમાં અનુચિત AI પ્રભાવથી મુક્તિનો સમાવેશ થવો જોઈએ. આનો અર્થ એ છે કે ન્યાયાધીશો તર્ક પર અંતિમ નિયંત્રણ જાળવી રાખે અને AIનો ઉપયોગ દરેક સમયે અને તમામ સ્તરે મર્યાદિત રહે. આધુનિક યુગમાં ન્યાયિક સ્વતંત્રતાનો અર્થ ફક્ત બાહ્ય શક્તિથી મુક્તિ જ નહીં, પણ અલ્ગોરિધમિક પ્રભાવથી પણ મુક્તિ છે."
તેમણે કહ્યું કે ન્યાયનું ભવિષ્ય AI દ્વારા નક્કી કરી શકાતું નથી, પરંતુ ફક્ત ન્યાયાધીશો દ્વારા જ નક્કી કરી શકાય છે. સાધનોનો ઉપયોગ કરી શકાય છે, પરંતુ તે હંમેશા બંધારણીય મૂલ્યો, કાયદાના શાસન અને સમાનતા અને ન્યાયીપણા પ્રત્યેની પ્રતિબદ્ધતા દ્વારા માર્ગદર્શન મેળવવું જોઈએ.
તેમણે કહ્યું કે આ સંદર્ભમાં, કૃત્રિમ બુદ્ધિ હંમેશા હાંસિયામાં રહેવી જોઈએ. એક સાધન તરીકે, સહાયક તરીકે, સહાયક પ્રણાલી તરીકે, પરંતુ ક્યારેય નિર્ણય લેવાની પ્રક્રિયાના મૂળમાં નહીં. મૂળમાં હંમેશા માનવીય વિવેક હોવો જોઈએ, જે કાનૂની તર્ક, બંધારણીય મૂલ્યો અને ન્યાયની ઊંડી ભાવના દ્વારા સંચાલિત હોવો જોઈએ.
જો કોઈ પણ સમયે ટેકનોલોજી માનવીય નિર્ણયોને બદલવાનું શરૂ કરે છે, તો આપણે જે સંસ્થાને મજબૂત કરવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યા છીએ, તે ન્યાયતંત્રને નબળી પાડવાનું જોખમ છે. આ કાર્યક્રમમાં ભારતના મુખ્ય ન્યાયાધીશ સૂર્યકાંત, કર્ણાટકના મુખ્યમંત્રી સિદ્ધારમૈયા, સુપ્રીમ કોર્ટના ન્યાયાધીશ અરવિંદ કુમાર, કર્ણાટક હાઇકોર્ટના મુખ્ય ન્યાયાધીશ વિભુ બાખરુ અને ન્યાયતંત્રના અન્ય સભ્યો હાજર રહ્યા હતા.