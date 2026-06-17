સાયબર ગુનેગારો સાથે કડક બનવાની જરૂર છે; તેઓ પરોપજીવી છે: સુપ્રીમ કોર્ટ
કોર્ટે એક વ્યક્તિની અરજી ફગાવી દીધી જેમાં તેણે અનેક રાજ્યોમાં નોંધાયેલી FIR ને એકીકૃત કરવાની માંગ કરી હતી.
Published : June 17, 2026 at 9:08 PM IST
નવી દિલ્હી: સુપ્રીમ કોર્ટે બુધવારે જણાવ્યું હતું કે સાયબર ગુનેગારો પરોપજીવી છે જે નિર્દોષ રોકાણકારોના પૈસા લઈને છેતરપિંડી કરે છે, અને કોર્ટે તેમની સાથે ખૂબ કડક વર્તન કરવું જોઈએ.
મુખ્ય ન્યાયાધીશ સૂર્યકાંત અને ન્યાયાધીશ વી. મોહનાની બનેલી બેન્ચ દ્વારા આ વાત કહેવામાં આવી હતી. બેન્ચ એક વ્યક્તિ દ્વારા દાખલ કરાયેલી અરજી પર સુનાવણી કરી રહી હતી જેમાં વિવિધ રાજ્યોમાં તેમની વિરુદ્ધ દાખલ કરાયેલી અનેક એફઆઈઆરને એકીકૃત કરવાની માંગ કરવામાં આવી હતી.
સીજેઆઈએ કહ્યું, "તમે (સાયબર ગુનેગારો) પરોપજીવી છો અને તમે નિર્દોષ રોકાણકારોના પૈસા લઈને છેતરપિંડી કરો છો. આપણે સાયબર ગુનેગારો સાથે ખૂબ કડક રહેવું જોઈએ."
સાયબર ગુનેગારોની ટીકા કરતા બેન્ચે કહ્યું કે આવા ગુનાઓનો ભોગ બનેલા લોકો હંમેશા દેશભરમાં ફેલાયેલા હોય છે, અને ગુનેગારો દેશના એક ભાગમાં કોઈને છેતરપિંડી કરે છે અને પછી બીજા ભાગમાં જાય છે.
સીજેઆઈએ કહ્યું, "તમે તમિલનાડુમાં કોઈને છેતરપિંડી કરો છો, પછી તમે જમ્મુ અને કાશ્મીર જાઓ છો, અને પછી ઉત્તરપૂર્વમાં જાઓ છો." સીજેઆઈએ ઉમેર્યું હતું કે સાયબર ગુનેગારોને જેલના સળિયા પાછળ રાખવા એ સમાજના શ્રેષ્ઠ હિતમાં રહેશે.
બેન્ચે અરજદારની વિવિધ રાજ્યોમાં તેમની સામે દાખલ કરાયેલી અનેક એફઆઈઆરને એકીકૃત કરવાની અરજી પર સુનાવણી કરવાનો ઇનકાર કર્યો હતો. દલીલો સાંભળ્યા પછી, બેન્ચે જણાવ્યું હતું કે અરજદાર રાહત માટે અધિકારક્ષેત્રના હાઇકોર્ટનો સંપર્ક કરી શકે છે.