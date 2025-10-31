ETV Bharat / bharat

બિહાર ચૂંટણી માટે NDA એ પોતાનો મેનિફેસ્ટો બહાર પાડ્યો, જાણો શું છે ખાસ

1 કરોડ નોકરીઓ, રુ.9,000 ખેડૂતોના માનદ વેતન, મફત વીજળી અને તબીબી સારવાર અને ઘણું બધું વચન આપવામાં આવ્યું છે.

Etv Bharat
Etv Bharat (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : October 31, 2025 at 8:00 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

પટણા : રાષ્ટ્રીય લોકશાહી ગઠબંધન (NDA) એ પટણામાં બિહાર વિધાનસભા ચૂંટણી માટે પોતાનો સંયુક્ત ઢંઢેરો, "સંકલ્પ પત્ર" બહાર પાડ્યો . નાયબ મુખ્યમંત્રી સમ્રાટ ચૌધરીએ એકલા પત્રકાર પરિષદને સંબોધી હતી. જ્યારે મુખ્યમંત્રી નીતિશ કુમાર, ભાજપ પ્રમુખ જેપી નડ્ડા, ચિરાગ પાસવાન, જીતન રામ માંઝી અને ઉપેન્દ્ર કુશવાહા મંચ પર હાજર હતા. બિહારના લોકોને અનેક વચનો આપવામાં આવ્યા હતા.

સંયુક્ત ગઠબંધનનું પ્રદર્શન

આ ઘટના ભાજપ, જેડીયુ, એલજેપી (રામવિલાસ), એચએએમ અને આરએલએમઓની એકતાનું પ્રતીક હતું. 243 બેઠકો પર ચૂંટણી લડતા એનડીએએ ભાજપ અને જેડી(યુ)ને 101-101 બેઠકો, એલજેપીને 28, એચએએમને 10 અને આરએલએમઓ ને 3 બેઠકો ફાળવી છે. આ મેનિફેસ્ટોને "વિકસિત બિહાર" માટે રોડમેપ તરીકે વર્ણવવામાં આવ્યો હતો. આ મેનિફેસ્ટોમાં 25 ઠરાવો શામેલ છે.

રોજગાર અને કૌશલ્ય પર ભાર

ઢંઢેરામાં યુવાનો માટે 10 મિલિયન નોકરીઓ, કૌશલ્ય ગણતરી અને દરેક જિલ્લામાં એક મેગા કૌશલ્ય કેન્દ્રનું વચન આપવામાં આવ્યું છે. મહિલાઓ માટે, "લખપતિ દીદી" અને "મહિલા મિશન કરોડપતિ" યોજનાઓનો સમાવેશ થાય છે. બિહારે અત્યંત પછાત વર્ગો માટે રુ.10 લાખની સહાય અને સુપ્રીમ કોર્ટના ન્યાયાધીશની અધ્યક્ષતામાં એક સમિતિની રચનાની જાહેરાત કરી.

કૃષિ, ઉદ્યોગ અને માળખાગત સુવિધા

ખેડૂતોને કર્પૂરી ઠાકુર કિસાન સન્માન નિધિ દ્વારા વાર્ષિક રુ.9,000, કૃષિ રોકાણોમાં રુ.1 લાખ કરોડ અને પંચાયત સ્તરે MSP ખરીદીનું વચન આપવામાં આવ્યું છે. આમાં 7 નવા એક્સપ્રેસવે, 4 શહેરોમાં મેટ્રો, ન્યૂ પટના ગ્રીનફિલ્ડ સિટી અને પૂરમુક્ત બિહાર માટે 5 વર્ષીય યોજનાનો સમાવેશ થાય છે.

સમાજ કલ્યાણ અને શિક્ષણ-આરોગ્ય

મફત રાશન 125 યુનિટ મફત વીજળી, ૫ લાખ રૂપિયા સુધીની મફત તબીબી સારવાર, ૫૦ લાખ રૂપિયાના પાકું ઘર અને KG થી PG સુધી મફત શિક્ષણનું વચન આપે છે. દરેક જિલ્લામાં મેડિકલ કોલેજો, AI હબ અને "શિક્ષણ શહેરો" બનાવવાની યોજના છે. રમતગમત, પર્યટન અને ગિગ કામદારો માટે પણ ખાસ જોગવાઈઓ છે.

ઠરાવ પત્રના મુખ્ય વચનો

રોજગાર કૌશલ્ય:

  • ૧ કરોડ સરકારી નોકરીઓ
  • દરેક જિલ્લામાં કૌશલ્ય ગણતરી, મેગા કૌશલ્ય કેન્દ્ર
  • 1 કરોડ લખપતિ દીદી, મહિલા મિશન કરોડપતિ
  • સૌથી પછાત લોકોને રુ.10 લાખની સહાય

કૃષિ ક્ષેત્રે વિવિધ યોજનાઓ:

  • કર્પૂરી ઠાકુર કિસાન સન્માન નિધિ (રુ.9,000/વર્ષ)
  • કૃષિ ક્ષેત્રમાં રુ.1 લાખ કરોડનું રોકાણ
  • પંચાયત સ્તરે MSP ખરીદી
  • મત્સ્યઉદ્યોગ-દૂધ મિશન, 5 મેગા ફૂડ પાર્ક

માળખાગત સુવિધાઓમાં ખાસ કાર્ય કરવામાં આવશે:

  • 7 એક્સપ્રેસવે, 3,600 કિમી રેલ આધુનિકીકરણ
  • 4 શહેરોમાં મેટ્રો, ન્યૂ પટના ગ્રીનફિલ્ડ
  • પટના નજીક ગ્રીનફિલ્ડ આંતરરાષ્ટ્રીય વિમાનમથક
  • 10 નવા શહેરોથી ઘરેલુ ફ્લાઇટ્સ

ઉદ્યોગ અને રોકાણમાં શું ખાસ છે:

  • બિહાર ઔદ્યોગિક મિશનનો વિકાસ કરવા માટે રુ.૧ લાખ કરોડ
  • 10 નવા ઔદ્યોગિક પાર્ક, રુ.૫૦ લાખ કરોડનું રોકાણ
  • ગ્લોબલ બેક-એન્ડ હબ, ડિફેન્સ કોરિડોર

શિક્ષણ અને આરોગ્ય પર ખાસ ધ્યાન:

  • કેજી થી પીજી સુધી મફત શિક્ષણ, નાસ્તો અને મધ્યાહન ભોજન
  • દરેક જિલ્લામાં મેડિકલ કોલેજ, મેડિસિટી
  • દરેક નાગરિક માટે AI તાલીમ, એજ્યુકેશન સિટી

મફત વીજળી અને કાયમી ઘર:

  • 125 યુનિટ મફત વીજળી, ૫ લાખ રૂપિયા મફત સારવાર
  • 50 લાખ કાયમી ઘરો, પૂર મુક્ત બિહાર (5 વર્ષ)
  • ફિલ્મ સિટી, શારદા સિંહા યુનિવર્સિટી ઓફ આર્ટ્સ
  • 1 લાખ ગ્રીન હોમસ્ટે, મખાના-ફિશરી એક્સપોર્ટ હબ

આ પણ વાંચો...

  1. મોદી-શાહ મેદાનમાં, 40 નેતા ઝારખંડમાં NDA માટે કરશે પ્રચાર, BJPએ બહાર પાડી સ્ટાર પ્રચારકોની યાદી
  2. સીપી રાધાકૃષ્ણન બન્યાં દેશના 15માં ઉપરાષ્ટ્રપતિ , રાષ્ટ્રપતિ દ્રૌપદી મૂર્મુએ લેવડાવ્યા શપથ

TAGGED:

BIHAR ASSEMBLY ELECTIONS 2025
NITISH KUMAR
BIHAR NDA MANIFESTO
BIHAR ASSEMBLY ELECTIONS 2025

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

અમદાવાદ: AMCની પતરાવાળી શાળાઓ તોડીને નવી બનાવાશે, 32 શાળાના વિદ્યાર્થીઓનું શું થશે?

સુરતમાં નકલી ઘી બનાવતી 3 ફેક્ટરી પર SOGના દરોડા, ભોપાલથી કેમિકલ-અમદાવાદથી પેકિંગના ડબ્બા લાવતા

જુનાગઢમાં ‘નમો લક્ષ્મી’ અને ‘સરસ્વતી યોજના’ દ્વારા 23,488 દીકરીઓને આર્થિક સહાય

અંતિમ T20 મેચમાં બાંગ્લાદેશે અફઘાનિસ્તાનને છ વિકેટથી હરાવ્યું, ત્રણ મેચની શ્રેણી ક્લીન સ્વીપ કરી

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.