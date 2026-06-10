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PM મોદીના 12 વર્ષ પૂર્ણ થવા પર આજે NDAની મહત્ત્વની બેઠક, CM ભૂપેન્દ્ર પટેલ પણ ભાગ લેશે

વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના 12 વર્ષ પૂર્ણ થવા અને ભારતના સૌથી લાંબા સમય સુધી વડાપ્રધાન રહેવાના પ્રસંગે બપોરે 3 વાગ્યે ભારત મંડપમમાં એક બેઠક મળશે.

વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી
વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી (ANI)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : June 10, 2026 at 9:58 AM IST

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નવી દિલ્હી: વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના 12 વર્ષ પૂર્ણ થવા અને ભારતના સૌથી લાંબા સમય સુધી વડાપ્રધાન રહેવાના પ્રસંગે બપોરે 3 વાગ્યે ભારત મંડપમમાં એક બેઠક મળશે. સ્ટેજ ભારત મંડપમમાં શિફ્ટ થશે જ્યાં NDA શાસિત તમામ 22 રાજ્ય અને કેન્દ્ર શાસિત પ્રદેશોના મુખ્યમંત્રી, નાયબ મુખ્યમંત્રી અને સીનિયર નેતા જરૂરી બેઠક માટે ભેગા થશે.

PM મોદી બેઠકની અધ્યક્ષતા કરશે જેમાં સંરક્ષણ મંત્રી રાજનાથ સિંહ, ગૃહમંત્રી અમિત શાહ અને બીજા મહત્ત્વના કેન્દ્રીય મંત્રી સામેલ થશે. ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલ, ઉત્તર પ્રદેશના મુખ્યમંત્રી યોગી આદિત્યનાથ, આસામના મુખ્યમંત્રી હિમંત બિસ્વા સરમા, મધ્યપ્રદેશના મુખ્યમંત્રી મોહન યાદવ, મહારાષ્ટ્રના મુખ્યમંત્રી દેવેન્દ્ર ફડણવીસ સામેલ થશે. આંધ્ર પ્રદેશના મુખ્યમંત્રી એન.ચંદ્રબાબુ નાયડુ સહિત ગઠબંધનના નેતાઓના પણ ભાગ લેવાની આશા છે.

આ બેઠક એવા સમયે થઇ રહી છે જ્યારે ગઠબંધન કેન્દ્રમાં પોતાના 12 વર્ષ પૂર્ણ કરી રહ્યુ છે અને એજન્ડામાં મુખ્ય યોજનાઓ અને ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર પ્રોજેક્ટ્સનો રિવ્યૂ સામેલ છે જેથી આ સુનિશ્ચિત કરી શકાય કે ફાયદો અંતિમ છેડા સુધી પહોંચે. 2047 માટે વિકસિત ભારતના રોડમેપની સમીક્ષા કરવામાં આવશે અને પશ્ચિમ એશિયા સંકટ પર પણ ચર્ચા કરાશે.

વિદેશ મંત્રાલય (MEA)એ વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના નેતૃત્ત્વમાં ભારતની વિદેશ નીતિમાં ઘણો મોટો બદલાવ ગણાવ્યો હતો કારણ કે તેમણે ઓફિસમાં 12 વર્ષ પૂર્ણ કર્યા છે. આ દરમિયાન દેશની ગ્લોબલ ઓળખ અને ઇન્ટરનેશનલ અસર ઘણી વધી છે.

વિદેશ મંત્રાલય અનુસાર, PM મોદીના નેતૃત્ત્વમાં ભારતના ડિપ્લોમેટિક કામમાં ઇન્ટરનેશનલ સોલાર એલાયન્સ માટે જરૂરી ક્લાઇમેન્ટ એક્શનથી લઇને યુનિફાઇડ પેમેન્ટ્સ ઇન્ટરફેસ (UPI) જેવા ડિજિટલ પબ્લિક ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરના ઇન્ટરનેશનલ વિસ્તાર સુધી, ડેવલપિંગ દેશો માટે એક મહત્ત્વ અવાજ અને ગ્લોબલ સંકટ દરમિયાન સૌથી પહેલા મદદ કરનારા તરીકે તેમની ભૂમિકા જેવી પહેલ સામેલ છે. PM મોદીને કેન્દ્રીય મંત્રી, રાજકીય નેતાઓ અને વિશ્વભરના જાણીતા લોકો અને અલગ અલગ ક્ષેત્રની જાણીતી હસ્તીઓએ શુભેચ્છા મેસેજ આપ્યા હતા.

10 જૂને વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ 4,399 દિવસ ઓફિસમાં પૂર્ણ કર્યા છે. આ પહેલા પૂર્વ વડાપ્રધાન જવાહરલાલ નેહરૂનો સતત 4,398 દિવસ સુધી કામ કરવાનો રેકોર્ડ તૂટી ગયો છે. આ સફળતા દેશના રાજકીય ઇતિહાસમાં મહત્ત્વની ક્ષણ છે.

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PM MODI
NDA MEETING PM MODI MARKS 12 YEARS

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