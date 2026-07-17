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2026ના ચોમાસુ સત્ર પહેલા સંરક્ષણ મંત્રી રાજનાથ સિંહની અધ્યક્ષતામાં આજે NDAની મહત્વપૂર્ણ બેઠક

સંસદના ચોમાસુ સત્રની ચર્ચા કરવા માટે NDAના ઘટક પક્ષોના નેતાઓ આજે રાજનાથ સિંહની અધ્યક્ષતામાં મળશે.

સંરક્ષણ મંત્રી રાજનાથ સિંહ
સંરક્ષણ મંત્રી રાજનાથ સિંહ (ફાઇલ ફોટો - ANI)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : July 17, 2026 at 11:03 AM IST

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નવી દિલ્હી: 2026ના ચોમાસુ સત્ર પહેલા, NDA આજે, શુક્રવારે એક મહત્વપૂર્ણ બેઠક યોજાવાની છે. અહેવાલો અનુસાર, આ બેઠક સંરક્ષણ પ્રધાન રાજનાથ સિંહના નિવાસસ્થાને યોજાશે. રાજનાથ સિંહ આ ઉચ્ચ-સ્તરીય સંસદીય રણનીતિ બેઠકની અધ્યક્ષતા કરશે, જે આગામી ચોમાસુ સત્ર માટે સરકારના કાર્યસૂચિને અંતિમ સ્વરૂપ આપશે.

સંસદનું ચોમાસુ સત્ર સોમવાર, 20 જુલાઈથી શરૂ થશે અને 13 ઓગસ્ટ સુધી ચાલુ રહેશે. સરકારે 19 જુલાઈના રોજ સર્વપક્ષીય બેઠક બોલાવી છે. આ બેઠકમાં, સરકાર તેના કાયદાકીય કાર્યસૂચિની રૂપરેખા આપશે અને વિપક્ષી પક્ષો સત્ર દરમિયાન તેઓ કયા મુદ્દાઓ ઉઠાવવા માંગે છે તેની રૂપરેખા આપશે.

દરેક સંસદ સત્ર પહેલા થતી સર્વપક્ષીય બેઠક સવારે 11 વાગ્યે શરૂ થવાની ધારણા છે. સત્ર દરમિયાન ઘણા મહત્વપૂર્ણ બિલ પસાર થવાની ધારણા છે. સત્ર અસ્તવ્યસ્ત રહેવાની ધારણા છે, કારણ કે તાજેતરના અઠવાડિયામાં કેટલાક વિપક્ષી પક્ષોમાં મતભેદ અને નેતાઓએ પોતાના પક્ષ છોડી દીધા છે.

વિધાનસભા ચૂંટણીમાં પોતાની હાર બાદ, તૃણમૂલ કોંગ્રેસ ઉથલપાથલનો સામનો કરી રહી છે. તેના 20 સાંસદો નેશનલ સિટિઝન્સ પાર્ટી ઓફ ઈન્ડિયામાં ભળી ગયા છે. તેમણે લોકસભામાં અલગ બેઠકોની માંગણી કરી છે અને કહ્યું છે કે તેઓ ભાજપ સરકારને ટેકો આપશે. તૃણમૂલ કોંગ્રેસના ત્રણ સાંસદોએ તેમની રાજ્યસભા બેઠકો પરથી રાજીનામું આપી દીધું છે અને ભાજપમાં જોડાયા છે.

શિવસેના (UBT) માં વધુ નેતાઓ પક્ષપલટો કરી ચૂક્યા છે. લોકસભામાં પાર્ટીના છ સાંસદો મહારાષ્ટ્રના નાયબ મુખ્યમંત્રી એકનાથ શિંદેના નેતૃત્વમાં શિવસેનામાં જોડાયા છે. રાજ્યસભામાં AAP ના સાત સાંસદો ભાજપમાં જોડાયા છે.

NEET-UG પેપર લીક કેસ અને ઓપરેશન સિંદૂરમાં થયેલા જાનહાનિ પર સંરક્ષણ પ્રધાન રાજનાથ સિંહની ટિપ્પણીઓ વિપક્ષ ઉઠાવી શકે છે. કોંગ્રેસે સંરક્ષણ પ્રધાન સામે વિશેષાધિકાર ભંગની નોટિસ દાખલ કરી છે. કેન્દ્રીય સંસદીય બાબતોના પ્રધાન કિરેન રિજિજુએ અગાઉ જણાવ્યું હતું કે સંસદનું ચોમાસુ સત્ર 20 જુલાઈથી 13 ઓગસ્ટ સુધી ચાલશે.

પ્રસ્તાવિત 130મા બંધારણીય સુધારા બિલની તપાસ કરતી સંયુક્ત સંસદીય સમિતિ (JPC) પણ સંસદમાં રજૂ કરતા પહેલા 17 જુલાઈએ તેનો અહેવાલ સ્વીકારે તેવી અપેક્ષા છે. આ બિલમાં એવી જોગવાઈ પર રાજકીય ચર્ચા શરૂ થઈ છે કે જો વડા પ્રધાન, મુખ્યમંત્રીઓ અને કેન્દ્રીય કે રાજ્ય મંત્રીઓ ગંભીર ગુનાઓ સાથે સંકળાયેલા કેસોમાં સતત 30 દિવસ સુધી ન્યાયિક કસ્ટડીમાં રહેશે તો તેમને આપમેળે પદ પરથી દૂર કરવામાં આવશે.

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