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પેપર લીક પર પહેલીવાર બોલ્યા PM મોદી, કહ્યું - સરકાર વિદ્યાર્થીઓની સાથે, કડક કાર્યવાહી થશે

પીએમ મોદીએ NDAની 'મંગલ મિલન' બેઠક દરમિયાન FTA વિશે પણ વાત કરી. વિગતવાર વાંચો

પીએમ મોદીએ NDAની 'મંગલ મિલન' બેઠક દરમિયાન FTA વિશે પણ વાત કરી. વિગતવાર વાંચો
પીએમ મોદીએ NDAની 'મંગલ મિલન' બેઠક દરમિયાન FTA વિશે પણ વાત કરી. વિગતવાર વાંચો (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : July 21, 2026 at 12:32 PM IST

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નવી દિલ્હી: આજે 2026ના ચોમાસુ સત્રનો બીજો દિવસ છે. હોબાળાને કારણે બંને ગૃહોની કાર્યવાહી આજે બપોરે 12 વાગ્યા સુધી સ્થગિત કરવામાં આવી છે. દરમિયાન, દિવસની કાર્યવાહી શરૂ થાય તે પહેલાં નેશનલ ડેમોક્રેટિક એલાયન્સ (NDA) ની 'મંગલ મિલન' (સંકલન/મેળાવડો) બેઠક યોજાઈ હતી અને હવે તે પૂર્ણ થઈ ગઈ છે. NDA ના તમામ ઘટક પક્ષોના નેતાઓ બેઠકમાં હાજર રહ્યા હતા, જેને PM મોદીએ સંબોધિત કરી હતી.

અહેવાલો અનુસાર, PM મોદીએ બેઠક દરમિયાન NEET પેપર લીક વિશે વાત કરી હતી. કેન્દ્રીય સંસદીય બાબતોના મંત્રી કિરેન રિજિજુએ બેઠક પછી જણાવ્યું હતું કે, વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ NEET પેપર લીક અંગેની ચિંતાઓ વચ્ચે સરકાર વિદ્યાર્થીઓ સાથે ઉભી છે અને અનિયમિતતાઓમાં સામેલ લોકો સામે કડક કાર્યવાહી કરવાની હાકલ કરી હતી. NDA સંસદીય પક્ષની 'મંગલ મિલન' બેઠક બાદ, રિજિજુએ જણાવ્યું કે, વડાપ્રધાને સ્પષ્ટ કર્યું છે કે પેપર લીક રાષ્ટ્રીય ચિંતાનો વિષય છે અને તેનું રાજકારણ ન કરવું જોઈએ.

રિજિજુએ જણાવ્યું હતું કે, પીએમ મોદીએ NEET પરીક્ષા અંગે કહ્યું કે, તેઓ વિદ્યાર્થીઓની સાથે ઊભા છે. તેમણે ભાર મૂક્યો હતો કે પેપર લીકમાં સંડોવાયેલા લોકો સામે ટોચના વકીલો સાથે પરામર્શના આધારે કડક કાર્યવાહી થવી જોઈએ; વધુમાં, કેન્દ્ર અને રાજ્યો બંનેએ જ્યાં પણ આવા પેપર લીક થાય છે ત્યાં કડક પગલાં લેવાની જરૂર છે. રિજિજુની ટિપ્પણી સોમવારે 'કાકરોચ જનતા પાર્ટી' (CJP) દ્વારા કથિત NEET-UG પેપર લીક અંગે વિરોધ પ્રદર્શનોને તીવ્ર બનાવ્યા બાદ આવી છે. પાર્ટીના એક પ્રતિનિધિમંડળે તેમની માંગણીઓ પર દબાણ લાવવા માટે કેન્દ્રીય આરોગ્ય પ્રધાન જેપી નડ્ડા સાથે મુલાકાત કરી હતી. ઉલ્લેખનીય છે કે, સોમવારે વિરોધીઓ દ્વારા સંસદ તરફ કૂચ હિંસક બની હતી.

રિજિજુએ NDA સંસદીય પક્ષની બેઠકને "ખૂબ જ અર્થપૂર્ણ" ગણાવી હતી, અને નોંધ્યું હતું કે વડા પ્રધાને તમામ સભ્યોને અનેક મહત્વપૂર્ણ મુદ્દાઓ પર માર્ગદર્શન પૂરું પાડ્યું હતું. તેમણે ઉલ્લેખ કર્યો હતો કે વડા પ્રધાને દરેકને સલાહ આપી હતી, જેનાથી તે ખૂબ જ ઉત્પાદક બેઠક બની હતી. વડા પ્રધાને વિવિધ મહત્વપૂર્ણ બાબતો પર ચર્ચા કરી હતી અને તેમના સૂચનો શેર કર્યા હતા. તેમણે તાજેતરના મહિનાઓમાં દેશ દ્વારા પ્રાપ્ત સફળતાઓ પર પ્રકાશ પાડ્યો હતો અને વિવિધ રાષ્ટ્રો સાથે હસ્તાક્ષર કરાયેલા મુક્ત વેપાર કરારો (FTA) વિશે વાત કરી હતી. તેમણે ઉમેર્યું કે બેઠક દરમિયાન નીતિન નવીન સહિત નવા રાજ્યસભા સભ્યોનું પણ સ્વાગત કરવામાં આવ્યું હતું.

રિજિજુએ જણાવ્યું હતું કે NDA સંસદીય પક્ષની બેઠક - જેને હવે 'મંગલ મિલન' તરીકે ઓળખવામાં આવે છે, તે મંગળવારે યોજાઈ હતી. અમે નીતિન નવીનજી સહિત અમારા નવા રાજ્યસભા સાંસદોનું સ્વાગત કર્યું; બેઠક સારી રહી. વિવિધ દેશો સાથે થયેલા મુક્ત વેપાર કરારો (FTA) પર બોલતા, રિજિજુએ ઉલ્લેખ કર્યો હતો કે પ્રધાનમંત્રીએ સભ્યોને ખાતરી આપી હતી કે ખેડૂતોના હિતોને પ્રાથમિકતા આપવામાં આવશે અને તેમને કોઈ નુકસાન થશે નહીં.

આ કરારો અંગે, પ્રધાનમંત્રીએ ખાતરી આપી હતી કે ખેડૂતોના હિતોને પ્રાથમિકતા આપવામાં આવશે અને ભાર મૂક્યો હતો કે તેમને કોઈ નુકસાન થશે નહીં. તેમણે જણાવ્યું હતું કે કોઈપણ દેશ સાથે થયેલા કોઈપણ FTAમાં ખેડૂતોનું કલ્યાણ સર્વોપરી રહે છે, ખાતરી કરે છે કે આ કરારો ખેડૂતો અને રાષ્ટ્ર બંનેના શ્રેષ્ઠ હિતોને સેવા આપે છે. રિજિજુએ ઉમેર્યું હતું કે પ્રધાનમંત્રીએ ખેડૂતોના કલ્યાણ માટે સરકારની પ્રતિબદ્ધતાનો પુનરોચ્ચાર કર્યો હતો.

TAGGED:

PM MODI NEET PAPER LEAK
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NDA MANGAL MILAN MEET
PM MODI NEET PAPER LEAK

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