દેશમાં રોજ થઈ રહ્યું છે 186 બાળકોનું શારીરિક શોષણ, 57.7 ટકા કેસોમાં કાકા-મામા, નાના-દાદા અપરાધી!
NCRB મુજબ, દરરોજ 486 બાળકો વિવિધ ગુનાઓનો ભોગ બને છે, જેમાં અપહરણ અને જાતીય શોષણ સૌથી વધુ છે
Published : February 27, 2026 at 10:39 PM IST
હૈદરાબાદ: દેશમાં બાળકો સુરક્ષિત નથી. તેમના સામેના ગુનાઓનો ગ્રાફ વર્ષ દર વર્ષ વધી રહ્યો છે. બાળકો સૌથી વધુ અપહરણ અને યૌન શોષણના શિકાર બની રહ્યા છે. તાજેતરમાં ઉત્તર પ્રદેશના બાંદા જિલ્લામાં એક દંપતીને 33 બાળકોના યૌન શોષણમાં દોષિત ઠેરવીને અદાલતે બંનેને ફાંસીની સજા, એટલે કે મૃત્યુદંડ ફટકાર્યો છે. એટલું જ નહીં, જ્યોતિષ પીઠના શંકરાચાર્ય સ્વામી અવિમુક્તેશ્વરાનંદ સામે POCSO અધિનિયમ હેઠળ બટુકો (સંતોના આશ્રમમાં રહેતા બાળકો)ના યૌન શોષણના મામલે એફઆઈઆર પણ નોંધાઈ છે.
બાળકો સુરક્ષિત નથી તેની સાબિતી નેશનલ ક્રાઈમ રેકોર્ડ બ્યુરો (NCRB)ના તાજા આંકડાઓ પણ આપે છે. તેના મુજબ 2023માં બાળકો વિરુદ્ધ ગુનાના કુલ 1,77,335 કેસ નોંધાયા હતા. એટલે કે દરરોજ સરેરાશ આશરે 489 બાળકો સામે ગુનાઓ થયા. તેમાં સૌથી વધુ અપહરણ અને યૌન શોષણના કેસ નોંધાયા હતા. આમાંથી 67,694 કેસ યૌન અપરાધના હતા, જે ‘બાળકોને યૌન અપરાધથી સુરક્ષા અધિનિયમ (POCSO)’ હેઠળ નોંધાયા હતા.
પોતાના જ લોકોની ક્રૂરતાનો શિકાર બની રહ્યા છે બાળકો: એનસીઆરબીના રિપોર્ટ મુજબ, બાળકો સામેના ગુનાઓમાં મોટાભાગના આરોપીઓ તેમના નજીકના, ઓળખીતાં અથવા સગા-સંબંધીઓ હતા. એટલે કે બાળકોનું અપહરણ, હત્યા અથવા યૌન શોષણ તેમના જ નજીકના સગાં (કાકા-મામા, દાદા-નાના) તેમજ આસપાસના લોકો દ્વારા કરવામાં આવ્યું.
રિપોર્ટ અનુસાર 2022માં POCSO હેઠળ 63,414 કેસ નોંધાયા હતા, જે 2023માં વધીને 67,694 થયા. તેમાં 98 ટકા પીડિતાઓ છોકરીઓ હતી. જ્યારે 39,076 કેસોમાં આરોપી બાળકને પહેલેથી જ ઓળખતા હતો. એટલે કે 57.7 ટકા કેસોમાં પોતાના જ લોકોએ બાળકો સામે ગુનો કર્યો.
આમાંથી 3,224 કેસ એવા હતા જેમાં આરોપી પરિવારના જ સભ્ય હતા. આશરે 15 હજાર કેસોમાં આરોપી પરિવારના મિત્ર, પડોશી અથવા ઓળખીતા હતા. એટલું જ નહીં, લગભગ 21 હજાર કેસ એવા હતા જેમાં આરોપી મિત્ર, ઓનલાઈન મિત્ર અથવા લિવ-ઇન પાર્ટનર હતા, જેમણે લગ્નનું લાલચ આપી ગુનો કર્યો હતો.
એક વર્ષમાં 9.2% વધારો:
એનસીઆરબીના આંકડા મુજબ 2023માં ગયા વર્ષ એટલે કે 2022ની સરખામણીમાં બાળકો સામેના ગુનાઓમાં 9.2 ટકા વધારો નોંધાયો હતો. 2022માં કુલ 1,62,449 કેસ નોંધાયા હતા. આ મુજબ દરરોજ સરેરાશ આશરે 445 બાળકો વિવિધ પ્રકારના ગુનાઓના શિકાર બન્યા હતા.
કયા રાજ્યમાં બાળકો સામે ગુનાઓ ઓછા:
એનસીઆરબીની રિપોર્ટ મુજબ, ઉત્તર-પૂર્વીય રાજ્યોમાં બાળકો સામેના ગુનાઓ ઓછા નોંધાયા છે. સિક્કિમ અને નાગાલેન્ડ જેવા રાજ્યોમાં દેશના અન્ય ભાગોની સરખામણીમાં કેસોની સંખ્યા ખૂબ ઓછી, માત્ર અંદાજે 100-150 જેટલી નોંધાઈ છે. મણિપુરમાં 85, નાગાલેન્ડમાં 26 અને સિક્કિમમાં 139 કેસ નોંધાયા હતા.
દરરોજ 218 બાળકોનું અપહરણ, 186નું યૌન શોષણ
બાળકોના અપહરણના કેસ સૌથી વધુ નોંધાયા છે. રિપોર્ટ મુજબ 2023માં બાળકોના અપહરણના 79,884 કેસ નોંધાયા, જે કુલ ગુનાઓના 45.0 ટકા છે. એટલે કે દેશમાં દરરોજ સરેરાશ 218 બાળકોના અપહરણની ઘટનાઓ સામે આવી. તે જ રીતે, યૌન ગુનાઓના 67,694 કેસ નોંધાયા, જે કુલ ગુનાઓના 38.2 ટકા છે. એટલે કે દેશમાં દરરોજ આશરે 186 બાળકો યૌન શોષણના શિકાર બન્યા.
બાળકોના ગુમ થવાના કેસોમાં 9.5% વધારો:
એનસીઆરબીની રિપોર્ટ મુજબ 2023માં 91,296 બાળકો ગુમ થયા હતા. જે 2022ના 83,350 બાળકોની સરખામણીમાં 9.5 ટકા વધારો દર્શાવે છે. સાથે જ મહિલાઓ સામેના કુલ 4,48,211 ગુનાઓ નોંધાયા, જે 2022ના 4,45,256 કેસોની સરખામણીમાં 0.7 ટકા વધારો દર્શાવે છે.
અપહરણના કેસ સૌથી વધુ:
એનસીઆરબીની રિપોર્ટ અનુસાર બાળકો સામેના ગુનાઓમાં અપહરણની ઘટનાઓ સૌથી વધુ રહી. તેના કારણે 82,106 બાળકો પ્રભાવિત થયા. કિશોરીઓનું લગ્ન માટે અપહરણ કરવું સૌથી મોટું કારણ રહ્યું. વર્ષ 2023માં 16,737 બાળાઓ અને 129 બાળકોને લગ્ન માટે અપહરણ કરવામાં આવ્યા. કિશોરીઓની તસ્કરી અથવા ખરીદી-વેચાણના પણ 1,858 કેસ નોંધાયા હતા.
આ પણ વાંચો:
ભારતમાં લગ્ન નોંધણીને લગતા કાયદા કેટલા? કેમ જરૂરી છે રજિસ્ટ્રેશન? જાણો
'આ દિવસ સુવર્ણ અક્ષરોમાં લખાશે',એક્સાઇઝ કેસમાંથી મુક્તિ બાદ કેજરીવાલે કેન્દ્ર પર નિશાન સાધ્યું