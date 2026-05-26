ETV Bharat / bharat

NCHMCT JEE પરીક્ષા 2026: પાત્રતા, અરજી પ્રક્રિયા અને પરીક્ષા પેટર્નની વિગતવાર સમજ

NCHMCT JEE 2026માં સફળતા માટે જરૂરી પાત્રતા શરતો અને અરજી ફોર્મ ભરવાની સમયમર્યાદાની સંપૂર્ણ જાણકારી.

Etv Bharat
Etv Bharat (GFX Created By ChatGPT)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : May 26, 2026 at 9:24 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

હૈદરાબાદ: NCHMCT JEE (National Council for Hotel Management and Catering Technology Joint Entrance Examination) એ ભારતની રાષ્ટ્રીય સ્તરની પ્રવેશ પરીક્ષા છે જે હોટેલ મેનેજમેન્ટ અને કેટરિંગ ટેક્નોલોજીના ક્ષેત્રમાં અંડરગ્રેજ્યુએટ કોર્સ (B.Sc. in Hospitality and Hotel Administration) માટે આયોજિત કરવામાં આવે છે. આ પરીક્ષા ભારત સરકારના પર્યટન મંત્રાલય હેઠળના નેશનલ કાઉન્સિલ ફોર હોટેલ મેનેજમેન્ટ એન્ડ કેટરિંગ ટેક્નોલોજી (NCHMCT) દ્વારા આયોજિત કરવામાં આવે છે. NCHMCT JEE ભારતમાં હોટેલ મેનેજમેન્ટ ક્ષેત્રમાં પ્રવેશ માટેની સૌથી મહત્વપૂર્ણ પરીક્ષા છે.

NCHMCT JEE શું છે?

NCHMCT JEE એ એક કેન્દ્રીયકૃત પ્રવેશ પરીક્ષા છે જે ભારતના વિવિધ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ્સ ઑફ હોટેલ મેનેજમેન્ટ (IHMs), સેન્ટ્રલ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઑફ હોટેલ મેનેજમેન્ટ (CIHMs), અને સંલગ્ન કોલેજોમાં B.Sc. (હોસ્પિટાલિટી એન્ડ હોટેલ એડમિનિસ્ટ્રેશન) કોર્સમાં પ્રવેશ માટે થાય છે. આ પરીક્ષા દેશભરમાં લગભગ 100થી વધુ સંસ્થાઓમાં પ્રવેશનો માર્ગ ખોલે છે.

NCHMCT JEEની શરૂઆત 2014માં થઈ હતી, જ્યારે ભારત સરકારે હોટેલ મેનેજમેન્ટ શિક્ષણને વધુ સુવ્યવસ્થિત અને પારદર્શક બનાવવા માટે એક કેન્દ્રીયકૃત પ્રવેશ પરીક્ષાની સ્થાપના કરી હતી. ત્યારબાદ, આ પરીક્ષાએ દર વર્ષે હજારો વિદ્યાર્થીઓને હોટેલ મેનેજમેન્ટ ક્ષેત્રમાં પ્રવેશ આપ્યો છે.

NCHMCT JEEનો ઉદ્દેશ્ય

NCHMCT JEEનો ઉદ્દેશ્ય
NCHMCT JEEનો ઉદ્દેશ્ય (GFX Created By ChatGPT)

NCHMCT JEE 2026 માટે પાત્રતા, શરતો અને મહત્વપૂર્ણ તારીખો

NCHMCT JEE 2026 માટે પાત્રતા, શરતો અને મહત્વપૂર્ણ તારીખો
NCHMCT JEE 2026 માટે પાત્રતા, શરતો અને મહત્વપૂર્ણ તારીખો (GFX Created By ChatGPT)

NCHMCT JEE 2025-26 માટે પાત્રતા (Eligibility)

NCHMCT JEE 2025-26 માટે પાત્રતા (Eligibility)
NCHMCT JEE 2025-26 માટે પાત્રતા (Eligibility) (GFX Created By ChatGPT)

NCHMCT JEE પરીક્ષાની પેટર્ન

NCHMCT JEE પરીક્ષા ઑનલાઇન (કમ્પ્યુટર આધારિત) થાય છે. 2025-26 માટે પરીક્ષાની પેટર્ન નીચે મુજબ છે:

વિભાગો અને ગુણાંક

વિભાગ પ્રશ્નોની સંખ્યા ગુણ પ્રતિ સાચો જવાબ કપાત પ્રતિ ખોટો જવાબ કુલ ગુણ
અંગ્રેજી ભાષા254-1100
સામાન્ય જ્ઞાન254-1100
સંખ્યાત્મક ક્ષમતા254-1100
તાર્કિક ક્ષમતા254-1100
કુલ100--400

સમય વિતરણ

  • કુલ સમય: 120 મિનિટ
  • દરેક વિભાગ માટે નિર્ધારિત સમય: 30 મિનિટ (કુલ 120 મિનિટ)
  • ઓનલાઇન પરીક્ષા, સતત 2 કલાક

અભ્યાસક્રમ (Syllabus)

અભ્યાસક્રમ (Syllabus)
અભ્યાસક્રમ (Syllabus) (GFX Created By ChatGPT)

NCHMCT JEEની પ્રવેશ પ્રક્રિયા

NCHMCT JEEની પ્રવેશ પ્રક્રિયા
NCHMCT JEEની પ્રવેશ પ્રક્રિયા (GFX Created By ChatGPT)

કાઉન્સેલિંગ પ્રક્રિયા

કાઉન્સેલિંગ પ્રક્રિયા
કાઉન્સેલિંગ પ્રક્રિયા (GFX Created By ChatGPT)

NCHMCT JEEમાં ઉપલબ્ધ કોર્સ

NCHMCT JEEમાં ઉપલબ્ધ કોર્સ
NCHMCT JEEમાં ઉપલબ્ધ કોર્સ (GFX Created By ChatGPT)

હોટેલ મેનેજમેન્ટ સંસ્થાઓની યાદી

હોટેલ મેનેજમેન્ટ સંસ્થાઓની યાદી
હોટેલ મેનેજમેન્ટ સંસ્થાઓની યાદી (GFX Created By ChatGPT)

અભ્યાસનો ખર્ચ (Tuition Fees)

સંસ્થા પ્રકાર અંદાજિત ફી (પ્રતિ વર્ષ)
IHM (સરકારી)50,000 - 1,00,000 રૂપિયા
IHM (અર્ધ-સરકારી)80,000 - 1,50,000 રૂપિયા
CIHM30,000 - 60,000 રૂપિયા
સંલગ્ન ખાનગી સંસ્થાઓ1,00,000 - 2,50,000 રૂપિયા

આરક્ષણ નીતિ (Reservation Policy)

NCHMCT JEEમાં આરક્ષણ નીચે મુજબ લાગુ થાય છે:

કેટેગરી આરક્ષણ ટકાવારી
સામાન્ય (General)50%
OBC (Non-Creamy Layer)27%
SC15%
ST7.5%
EWS (Economically Weaker Section)10%
PwD (Persons with Disability)5% (સુપરન્યુમેરરી)

કારકિર્દીની તકો

કારકિર્દીની તકો
કારકિર્દીની તકો (GFX Created By ChatGPT)

NCHMCT JEEનો સ્કોર અને ઉપયોગ

  • NCHMCT JEEનો સ્કોર નીચેના કાર્યો માટે ઉપયોગી છે:
  • IHMs/CIHMsમાં પ્રવેશ: મુખ્ય પ્રવેશ માટે
  • મેરિટ સૂચિમાં સ્થાન: ઉચ્ચ સ્કોર વધુ સારા કોલેજમાં પ્રવેશ આપે છે
  • શિષ્યવૃત્તિ: ઉચ્ચ સ્કોર મેળવનાર વિદ્યાર્થીઓને શિષ્યવૃત્તિ મળે છે
  • પ્રવેશના ઘણા રાઉન્ડ: સ્કોરના આધારે વિવિધ રાઉન્ડમાં સીટ ફાળવણી

વિદ્યાર્થીઓ NCHMCT JEE 2026ની સત્તાવાર વેબસાઇટ https://exams.nta.nic.in/nchm-jee/ પર માર્ગદર્શિકા, અરજી ફોર્મ અને અન્ય મહત્ત્વની માહિતી મેળવી શકે છે. આ પરીક્ષા હોટેલ મેનેજમેન્ટના ક્ષેત્રમાં ઉજ્જવળ કારકિર્દીનો દ્વાર ખોલશે.

ડિસક્લેમર - આ લેખમાં આપેલી માહિતી વિકિપિડીયા, ગૂગલ અને અન્ય શૈક્ષણિક સંસ્થાની વેબસાઈટ પરથી એકત્રિત કરને આપની સમક્ષ રજૂ કરી છે. આમાં ભૂલચૂક હોઈ શકે છે માટે દરેક વિદ્યાર્થીએ NCHMCTની અધિકૃત વેબસાઇટ https://exams.nta.nic.in/nchm-jee/ પર નવીનતમ અપડેટ્સ જોઈ લેવું. હોટેલ મેનેજમેન્ટ ક્ષેત્રમાં રસ ધરાવતા તમામ વિદ્યાર્થીઓ માટે આ પરીક્ષા સફળતાનો દરવાજો છે.

આ પણ વાંચો...

  1. NIFT અને NID ની પરીક્ષા માટેની પાત્રતા, અરજી પ્રક્રિયા, પસંદગી અને અભ્યાસક્રમની સંપૂર્ણ માહિતી
  2. National Defence Academy: NDA શું છે? તેમાં જોડાવવા માટેની પાત્રતા, ઉંમર, પસંદગી પ્રક્રિયા અને પગારની સંપૂર્ણ માહિતી
  3. એક જ પરીક્ષા, 24 યુનિવર્સિટીમાં એન્ટ્રી, અઢળક કારકિર્દીની તક - જાણો CLAT થી શું થાય?
  4. NEET UG શું છે? કોર્સનો સમયગાળો, પાત્રતા, પરીક્ષાના પ્રકાર અને માર્કિંગ સ્કીમની સરળ સમજૂતી
  5. JEE Main & Advanced 2026: પરીક્ષા માટેની પાત્રતા, અરજી પ્રક્રિયા અને તૈયારી કરવાની સંપૂર્ણ માહિતી

TAGGED:

NCHMCT JEE 2026
HOTEL MANAGEMENT ADMISSION
NCHMCT EXAM PREPARATION
CULINARY CAREER GUIDE
NCHMCT JEE 2026 COMPLETE GUIDE

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.