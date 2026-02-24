NCERTએ ધોરણ 8ના પુસ્તકમાં 'ન્યાયતંત્રમાં ભ્રષ્ટાચાર'નો સમાવેશ કર્યો
પુસ્તકમાં ભૂતપૂર્વ સીજેઆઈ ગવઈનો પણ ઉલ્લેખ છે, જેમણે કહ્યું હતું કે ન્યાયતંત્રમાં ભ્રષ્ટાચાર લોકોના વિશ્વાસ પર નકારાત્મક અસર કરે છે
Published : February 24, 2026 at 3:37 PM IST
નવી દિલ્હી: નેશનલ કાઉન્સિલ ઓફ એજ્યુકેશનલ રિસર્ચ એન્ડ ટ્રેનિંગ (NCERT)એ પહેલીવાર તેના ધોરણ 8ના સામાજિક વિજ્ઞાન નવા પાઠ્યપુસ્તકમાં "ન્યાયતંત્રમાં ભ્રષ્ટાચાર" વિષય પર એક વિભાગ રજૂ કર્યો છે. આ ગત આવૃત્તિ કરતા એક મોટો ફેરફાર છે, જે મુખ્યત્વે અદાલતોની રચના અને ભૂમિકા પર કેન્દ્રિત હતો.
"આપણા સમાજમાં ન્યાયતંત્રની ભૂમિકા" શીર્ષક હેઠળ સુધારેલા પ્રકરણમાં અદાલતોના પદાનુક્રમ અને ન્યાયની પહોંચ સમજાવવામાં આવી છે, અને ન્યાય પ્રણાલી સામેના પડકારોને પણ પ્રકાશિત કરવામાં આવ્યા છે, જેમાં ભ્રષ્ટાચાર અને કેસ બેકલૉગનો સમાવેશ થાય છે. આ પ્રકરણમાં સુપ્રીમ કોર્ટ (81,000), હાઇકોર્ટ (62,40,000), અને જિલ્લા અને ગૌણ અદાલતો (4,70,00,000) માં પેન્ડિંગ કેસોની અંદાજિત સંખ્યા પણ જણાવવામાં આવી છે.
ભ્રષ્ટાચાર પરના વિભાગમાં, પાઠ્યપુસ્તક જણાવે છે કે ન્યાયાધીશો એક આચારસંહિતા દ્વારા બંધાયેલા છે જે ફક્ત કોર્ટમાં તેમના વર્તનને જ નહીં પરંતુ કોર્ટની બહારના તેમના વર્તનને પણ નિયંત્રિત કરે છે. તે ન્યાયતંત્રની આંતરિક જવાબદારી પદ્ધતિઓ પર પ્રકાશ પાડે છે અને સેન્ટ્રલાઇઝ્ડ પબ્લિક ગ્રીવન્સ રિડ્રેસ એન્ડ મોનિટરિંગ સિસ્ટમ (CPGRAMS) દ્વારા ફરિયાદો મેળવવા માટેની સ્થાપિત પ્રક્રિયાનું વર્ણન કરે છે.
પુસ્તક અનુસાર, 2017 થી 2021 દરમિયાન, આ સિસ્ટમ દ્વારા 1600 થી વધુ ફરિયાદો મળી હતી. આ લખાણ ગંભીર કેસોમાં ન્યાયાધીશોને દૂર કરવાના બંધારણીય નિયમનું પણ વર્ણન કરે છે. તે જણાવે છે કે, "જ્યાં આરોપો ગંભીર હોય, ત્યાં સંસદ મહાભિયોગ પ્રસ્તાવ પસાર કરીને ન્યાયાધીશને દૂર કરી શકે છે.
આવા પ્રસ્તાવો યોગ્ય તપાસ પછી જ ધ્યાનમાં લેવામાં આવે છે, જે દરમિયાન ન્યાયાધીશને કેસનો પોતાનો પક્ષ રજૂ કરવાની સંપૂર્ણ તક આપવામાં આવે છે." પુસ્તક જાહેર ચિંતાઓને પણ સ્વીકારે છે. પ્રકરણમાં જણાવાયું છે કે, "તેમ છતાં, લોકો ન્યાયતંત્રના વિવિધ સ્તરે ભ્રષ્ટાચારનો અનુભવ કરે છે. આ ગરીબ અને જરૂરિયાતમંદ લોકો માટે ન્યાય મેળવવાની સમસ્યાને વધુ ખરાબ કરી શકે છે."
તે એમ પણ જણાવે છે કે રાજ્ય અને કેન્દ્ર બંને સ્તરે પારદર્શિતા અને જાહેર વિશ્વાસને મજબૂત બનાવવાના પ્રયાસો કરવામાં આવી રહ્યા છે. આમાં ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ અને ભ્રષ્ટાચારના કેસ સામે ઝડપી કાર્યવાહીનો સમાવેશ થાય છે.
આ પાઠ્યપુસ્તકમાં ભારતના ભૂતપૂર્વ મુખ્ય ન્યાયાધીશ બી.આર. ગવઈનો પણ ઉલ્લેખ છે, જેમણે જુલાઈ 2015માં કહ્યું હતું કે ન્યાયતંત્રમાં ભ્રષ્ટાચાર અને ગેરરીતિના કેસ લોકોના વિશ્વાસ પર નકારાત્મક અસર કરે છે. જો કે, આ વિશ્વાસને ફરીથી બનાવવાનો માર્ગ આ મુદ્દાઓને ઉકેલવા માટે ઝડપી, નિર્ણાયક અને પારદર્શક કાર્યવાહીમાં રહેલો છે. તેમણે કહ્યું, "પારદર્શિતા અને જવાબદારી લોકશાહીના ગુણો છે," પુસ્તક સમજાવે છે.
